Пока без бургеров: обновленный McDonald’s не откроется в Сибири
12 июня
Официальные сроки запуска фастфуда пока неизвестны
Представитель ООО «Гид» — компании, которая теперь владеет бывшей сетью «Макдоналдс» в пятницу,
— 12 июня в Сибири не откроется ничего, — сказал собеседник портала. Ожидаемые сроки запуска сети фастфуда он не уточнил.
Вместе с тем знакомый с ситуацией источник рассказал порталу, что, предположительно, запуск новой сети в Сибири, а именно: в Кемеровской области, состоится в конце текущего месяца — ориентировочно до 26 числа.
Официально не сообщалось и новое название бренда. Пока любителям бургеров известны лишь логотип и временное название приложения будущей сети. Новый владелец точек общественного питания подал в Роспатент заявки на регистрацию, где среди вариантов были «Свободная касса», «Точно он», «Компас», «Только так», «Это он» и «Весело и вкусно».
Приложение компании в России изменилось на «Мой бургер», о его возможностях мы сообщали ранее.
Напомним, 19 мая стало известно, что совладелец АО «Нефтехимсервис», новокузнечанин Александр Говор, выкупил российский бизнес американской корпорации McDonald’s. NGS42.RU собрал всю известную информацию о бизнесмене.
Вчера, 9 июня, все точки питания в Кузбассе приостановили свою работу, чтобы демонтировать вывески со старым названием и обновить меню, однако дату открытия оставили под секретом.
В Новосибирске точки не открылись сегодня утром. Но на фуд-корте ТЦ «Галерея Новосибирск» уже появилось меню с новым названием.