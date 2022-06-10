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Тема дняНовые названия бургеров «Макдоналдса»
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Пока без бургеров: обновленный McDonald’s не откроется в Сибири 12 июня

Официальные сроки запуска фастфуда пока неизвестны

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Новое название бренда пока не называется

Новое название бренда пока не называется

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Представитель ООО «Гид» — компании, которая теперь владеет бывшей сетью «Макдоналдс» в пятницу, 10 июня, сообщил корреспонденту NGS42.RU, что ожидать открытия точек питания с новым меню в ближайшее время не стоит. И хоть в Москве и Московской области обновленный бренд McDonald’s откроется по плану 12 июня, в Сибири ситуация обстоит по-другому.

— 12 июня в Сибири не откроется ничего, — сказал собеседник портала. Ожидаемые сроки запуска сети фастфуда он не уточнил.

Вместе с тем знакомый с ситуацией источник рассказал порталу, что, предположительно, запуск новой сети в Сибири, а именно: в Кемеровской области, состоится в конце текущего месяца — ориентировочно до 26 числа.

Официально не сообщалось и новое название бренда. Пока любителям бургеров известны лишь логотип и временное название приложения будущей сети. Новый владелец точек общественного питания подал в Роспатент заявки на регистрацию, где среди вариантов были «Свободная касса», «Точно он», «Компас», «Только так», «Это он» и «Весело и вкусно».

Приложение компании в России изменилось на «Мой бургер», о его возможностях мы сообщали ранее.

Напомним, 19 мая стало известно, что совладелец АО «Нефтехимсервис», новокузнечанин Александр Говор, выкупил российский бизнес американской корпорации McDonald’s. NGS42.RU собрал всю известную информацию о бизнесмене.

Вчера, 9 июня, все точки питания в Кузбассе приостановили свою работу, чтобы демонтировать вывески со старым названием и обновить меню, однако дату открытия оставили под секретом.

В Новосибирске точки не открылись сегодня утром. Но на фуд-корте ТЦ «Галерея Новосибирск» уже появилось меню с новым названием.

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