Пока без бургеров: обновленный McDonald’s не откроется в Сибири 12 июня

— 12 июня в Сибири не откроется ничего, — сказал собеседник портала. Ожидаемые сроки запуска сети фастфуда он не уточнил.

Вместе с тем знакомый с ситуацией источник рассказал порталу, что, предположительно, запуск новой сети в Сибири, а именно: в Кемеровской области, состоится в конце текущего месяца — ориентировочно до 26 числа.