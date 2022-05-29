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«Единственные показания — эпилепсия и болезнь Альцгеймера»: 6 худших, но популярных диет

И какими они должны быть с точки зрения диетологии

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На одних яблоках вы далеко не уедете. Точнее, <nobr class="_">уедете-то</nobr> далеко, но не туда, куда хотели

На одних яблоках вы далеко не уедете. Точнее, уедете-то далеко, но не туда, куда хотели

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На носу у нас что? Правильно, на носу у нас лето. То самое время, к которому многие хотят хотя бы немного привести себя в порядок, а еще лучше — влезть в те самые брюки и футболки, которые еще год назад были впору. Но в стремлении стать лучшей (по крайней мере, более стройной) версией себя можно запросто совершить несколько непростительных ошибок. Тогда легко можно провести весь жаркий сезон не на пляже, а на больничной койке. Если выбрать неправильную диету. Вместе с врачами мы изучили самые популярные концепции питания и выбрали те, которые не каждому по зубам.

Кето-диета


Кетогенная диета — это план питания, при котором резко сокращается употребление пищи с содержанием углеводов.

— Минимальное количество углеводов суточного рациона не должно быть ниже 50 граммов, — говорит Ирина Бородина. — Дальнейшее снижение их количества ведет к усилению перекисного окисления липидов. А это всегда сопряжено с накоплением кетоновых тел, повышенным расщеплением мышечных и, в первую очередь, тканевых белков, используемых в качестве энергетического материала и предшественников глюкозы. Единственные показания к кето-диете — нейродегенеративные заболевания, эпилепсия и болезнь Альцгеймера.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

По сравнению с другими диетами, как говорит Ирина Бородина, у кетогенной нет никаких преимуществ. Зато, по некоторым данным, она повышает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности.

Липопротеины низкой плотности — основные переносчики холестерола (холестерина) в организме. Холестерол, входящий в их состав, считается вредным, так как при его избытке повышается риск появления в артериях бляшек, которые могут приводить к их закупорке и вызывать инфаркт или инсульт.

— Кроме того, нет данных относительно долгосрочной эффективности кетогенной диеты и ее безопасности, — добавляет Ирина Бородина. — Также нет долгосрочных контролируемых рандомизированных исследований (более одного года), доказывающих безопасность кетогенной диеты при сахарном диабете второго типа.

Зато есть потенциальный риск диабетического кетоацидоза — острого метаболического осложнения сахарного диабета, с гипергликемией, гиперкетонемией и метаболическим ацидозом.

Диета Дюкана


Диета Дюкана включает в себя несколько этапов:

  • чисто белковый — употребление только белковых продуктов, быстрая потеря веса;
  • этап чередования — постепенное достижение целевого веса;
  • чередование дней чистых белков и белково-овощных дней — когда в рацион вводят 28 рекомендуемых овощей;
  • этапы закрепления и стабилизации — постепенный ввод углеводных и некоторых калорийных продуктов, один день в неделю чисто белковый.

Но диетологи предупреждают, что за счет большого количества белковой пищи диета Дюкана приводит к запорам и образованию камней в почках. А удержать результаты снижения веса крайне сложно.

Кому не стоит прислушиваться к советам Пьера Дюкана

Кому не стоит прислушиваться к советам Пьера Дюкана

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— Нежелательно применять диету Дюкана при таких заболеваниях, как диабет, аллергия, гастрит, хронический запор, атония кишечника, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — С осторожностью ее можно применять людям, занимающимся умственным трудом, тем, чья работа связана с повышенной концентрацией внимания (водители, врачи и другие), людям, страдающим нарушениями обмена веществ и склонным к депрессиям.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Интервальное голодание


Главное правило интервального голодания — чередовать периоды потребления пищи с периодами голода или резким снижением количества потребляемых калорий (примерно до трети от необходимого). Но эффективность такого принципа, по словам диетологов, всё-таки зависит от временного интервала.

— По данным исследований, при пропуске завтрака и позднем ужине нужных эффектов такая концепция питания не давала, — говорит Ирина Бородина. — Наиболее эффективные результаты были при ограничении приемов пищи после 15:00: умеренное снижение массы тела, снижение холестерина, снижение артериального давления, снижение противовоспалительных маркеров. Что мы должны помнить? Прежде чем начать ту или иную диету, нужно понимать: а сможем ли мы так питаться всю жизнь? Ведь диета — это образ жизни. А интервальное голодание очень часто сопряжено со срывами и нарушением пищевого поведения.

— Дефицит пищи для организма — это сигнал к запасанию и набору веса, — добавляет Вероника Черанева. — Наш мозг чувствует, что грядут плохие времена, поэтому нужно запасать энергию и откладывать жир, чтобы выжить. При голодании тело страдает, может появиться головокружение, тошнота, слабость. Происходит потеря белка и мышечной массы, нарушается работа пищеварительного тракта, ведь соляная кислота в желудке, желчь и панкреатические ферменты продолжают вырабатываться организмом, и в отсутствие поступления пищи происходит повреждение слизистых пищеварительными соками.

Соковая диета


Соковую диету врачи называют несбалансированной и опасной для пищеварительного тракта.

— Приемы пищи заменяют стакан овощного или фруктового сока 5–6 раз в день, — говорит Вероника Черанева. — На этой диете можно потерять порядка 6 килограммов за неделю, но следует понимать, что похудение происходит не за счет «шлаков и токсинов», а за счет потери мышечной массы. Концентрированные свежевыжатые соки провоцируют гастрит, изжогу, тошноту, раздражение и нарушение работы кишечника, в связи с дефицитом калорий характерна общая слабость, снижение работоспособности.

Кому не подойдет соковая диета

Кому не подойдет соковая диета

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Низкокалорийная диета


Эта диета подразумевает ограничение калорийности до 800–1200 ккал в сутки. Безусловный плюс — в снижении массы тела. Минусы: невозможность длительное время соблюдать такую диету, несбалансированное питание, снижение веса за счет мышечной массы, нарушения баланса БЖУ, риски нарушения пищевого поведения.

Низкожировая диета


Принцип этой диеты — ограничение жиров до 20-30 граммов в сутки. Исследования показали, что при таком плане питания может снижаться гликемия натощак, уровень инсулина и холестерина.

— Но, по данным всё тех же исследований, при низкожировой диете сложно контролировать аппетит, к тому же данная диета сопряжена со снижением потребления белка и увеличением доли углеводов в рационе, в связи с чем может быть сложно достичь нужной потери веса, — говорит Ирина Бородина.

Как выбрать правильную диету


При этом диетологи не говорят, что все диеты однозначно вредные. Просто, присматриваясь к ним, обратите внимание на несколько важных пунктов, чтобы и результата достичь, и здоровье не угробить.

Диета, которой она должна быть, по мнению диетологов

Диета, которой она должна быть, по мнению диетологов

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— С точки зрения диетологии, диета должна быть сбалансированной, — говорит Вероника Черанева. — Диета для похудения должна включать в себя овощи, фрукты, цельные крупы, нежирные мясные и молочные продукты, растительные масла в небольших количествах. При этом питание должно быть дробным, не менее трех раз в день. Также диета должна быть разнообразной и вкусной, формировать здоровые пищевые привычки, учить слышать потребности своего организма, доставлять радость, а не снижать качество жизни. Иначе сложно избежать срывов: по статистике, в 86% случаев краткосрочные диеты заканчиваются преждевременным срывом или «отъеданием» не полученных после завершения диеты калорий.

Также во время диеты всё-таки важно соблюдать калорийность — не меньше 1200 ккал для женщин и не меньше 1500 ккал — для мужчин. Более серьезное снижение калорийности рациона приводит к замедлению обмена веществ, что, в свою очередь, вызывает еще больший набор веса сразу после завершения диеты.

Очень важно не сокращать содержание в рационе заменимых и незаменимых аминокислот, которые регулируют в организме множество процессов: обмен веществ, состояние кожи и волос, работу мозга, сохранение мышечной ткани, да и сам процесс снижения веса.

СЮЖЕТ

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Обратите внимание, чтобы диета содержала хотя бы минимальное количество полезных жиров: хотя избыток жиров приводит к набору веса, их недостаток пагубно отразится на здоровье. Жиры играют важную роль в процессах пищеварения, без них, например, не усваиваются некоторые витамины.

В диете должно быть достаточно клетчатки и витаминов — хотя бы 50 граммов овощей и несладких фруктов в день обязательны. Помимо прочего, клетчатка помогает создавать чувство сытости и не испытывать голода. И не забывайте соблюдать питьевой режим: по словам врачей, стакан воды (обычной или столовой минеральной), выпитый за полчаса до еды, помогает нормализовать пищеварение и обмен веществ.

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