«Единственные показания — эпилепсия и болезнь Альцгеймера»:
6 худших, но популярных диет
И какими они должны быть с точки зрения диетологии
На носу у нас что? Правильно, на носу у нас лето. То самое время, к которому многие хотят хотя бы немного привести себя в порядок, а еще лучше — влезть в те самые брюки и футболки, которые еще год назад были впору. Но в стремлении стать лучшей (по крайней мере, более стройной) версией себя можно запросто совершить несколько непростительных ошибок. Тогда легко можно провести весь жаркий сезон не на пляже, а на больничной койке. Если выбрать неправильную диету. Вместе с врачами мы изучили самые популярные концепции питания и выбрали те, которые не каждому по зубам.
Кето-диета
Кетогенная диета — это план питания, при котором резко сокращается употребление пищи с содержанием углеводов.
— Минимальное количество углеводов суточного рациона не должно быть ниже
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
По сравнению с другими диетами, как говорит Ирина Бородина, у кетогенной нет никаких преимуществ. Зато, по некоторым данным, она повышает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности.
Липопротеины низкой плотности — основные переносчики холестерола (холестерина) в организме. Холестерол, входящий в их состав, считается вредным, так как при его избытке повышается риск появления в артериях бляшек, которые могут приводить к их закупорке и вызывать инфаркт или инсульт.
— Кроме того, нет данных относительно долгосрочной эффективности кетогенной диеты и ее безопасности, — добавляет Ирина Бородина. — Также нет долгосрочных контролируемых рандомизированных исследований (более одного года), доказывающих безопасность кетогенной диеты при сахарном диабете второго типа.
Зато есть потенциальный риск диабетического кетоацидоза — острого метаболического осложнения сахарного диабета, с гипергликемией, гиперкетонемией и метаболическим ацидозом.
Диета Дюкана
Диета Дюкана включает в себя несколько этапов:
- чисто белковый — употребление только белковых продуктов, быстрая потеря веса;
- этап чередования — постепенное достижение целевого веса;
- чередование дней чистых белков и белково-овощных дней — когда в рацион вводят
28 рекомендуемыховощей;
- этапы закрепления и стабилизации — постепенный ввод углеводных и некоторых калорийных продуктов, один день в неделю чисто белковый.
Но диетологи предупреждают, что за счет большого количества белковой пищи диета Дюкана приводит к запорам и образованию камней в почках. А удержать результаты снижения веса крайне сложно.
— Нежелательно применять диету Дюкана при таких заболеваниях, как диабет, аллергия, гастрит, хронический запор, атония кишечника, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — С осторожностью ее можно применять людям, занимающимся умственным трудом, тем, чья работа связана с повышенной концентрацией внимания (водители, врачи и другие), людям, страдающим нарушениями обмена веществ и склонным к депрессиям.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и
Интервальное голодание
Главное правило интервального голодания — чередовать периоды потребления пищи с периодами голода или резким снижением количества потребляемых калорий (примерно до трети от необходимого). Но эффективность такого принципа, по словам диетологов, всё-таки зависит от временного интервала.
— По данным исследований, при пропуске завтрака и позднем ужине нужных эффектов такая концепция питания не давала, — говорит Ирина Бородина. — Наиболее эффективные результаты были при ограничении приемов пищи после 15:00: умеренное снижение массы тела, снижение холестерина, снижение артериального давления, снижение противовоспалительных маркеров. Что мы должны помнить? Прежде чем начать ту или иную диету, нужно понимать: а сможем ли мы так питаться всю жизнь? Ведь диета — это образ жизни. А интервальное голодание очень часто сопряжено со срывами и нарушением пищевого поведения.
— Дефицит пищи для организма — это сигнал к запасанию и набору веса, — добавляет Вероника Черанева. — Наш мозг чувствует, что грядут плохие времена, поэтому нужно запасать энергию и откладывать жир, чтобы выжить. При голодании тело страдает, может появиться головокружение, тошнота, слабость. Происходит потеря белка и мышечной массы, нарушается работа пищеварительного тракта, ведь соляная кислота в желудке, желчь и панкреатические ферменты продолжают вырабатываться организмом, и в отсутствие поступления пищи происходит повреждение слизистых пищеварительными соками.
Соковая диета
Соковую диету врачи называют несбалансированной и опасной для пищеварительного тракта.
— Приемы пищи заменяют стакан овощного или фруктового сока
Низкокалорийная диета
Эта диета подразумевает ограничение калорийности до
Низкожировая диета
Принцип этой диеты — ограничение жиров до
— Но, по данным всё тех же исследований, при низкожировой диете сложно контролировать аппетит, к тому же данная диета сопряжена со снижением потребления белка и увеличением доли углеводов в рационе, в связи с чем может быть сложно достичь нужной потери веса, — говорит Ирина Бородина.
Как выбрать правильную диету
При этом диетологи не говорят, что все диеты однозначно вредные. Просто, присматриваясь к ним, обратите внимание на несколько важных пунктов, чтобы и результата достичь, и здоровье не угробить.
— С точки зрения диетологии, диета должна быть сбалансированной, — говорит Вероника Черанева. — Диета для похудения должна включать в себя овощи, фрукты, цельные крупы, нежирные мясные и молочные продукты, растительные масла в небольших количествах. При этом питание должно быть дробным, не менее трех раз в день. Также диета должна быть разнообразной и вкусной, формировать здоровые пищевые привычки, учить слышать потребности своего организма, доставлять радость, а не снижать качество жизни. Иначе сложно избежать срывов: по статистике, в 86% случаев краткосрочные диеты заканчиваются преждевременным срывом или «отъеданием» не полученных после завершения диеты калорий.
Также во время диеты всё-таки важно соблюдать калорийность — не меньше
Очень важно не сокращать содержание в рационе заменимых и незаменимых аминокислот, которые регулируют в организме множество процессов: обмен веществ, состояние кожи и волос, работу мозга, сохранение мышечной ткани, да и сам процесс снижения веса.
СЮЖЕТ
Обратите внимание, чтобы диета содержала хотя бы минимальное количество полезных жиров: хотя избыток жиров приводит к набору веса, их недостаток пагубно отразится на здоровье. Жиры играют важную роль в процессах пищеварения, без них, например, не усваиваются некоторые витамины.
В диете должно быть достаточно клетчатки и витаминов — хотя бы