«Единственные показания — эпилепсия и болезнь Альцгеймера»: 6 худших, но популярных диет

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.



По сравнению с другими диетами, как говорит Ирина Бородина, у кетогенной нет никаких преимуществ. Зато, по некоторым данным, она повышает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности.



Липопротеины низкой плотности — основные переносчики холестерола (холестерина) в организме. Холестерол, входящий в их состав, считается вредным, так как при его избытке повышается риск появления в артериях бляшек, которые могут приводить к их закупорке и вызывать инфаркт или инсульт.

