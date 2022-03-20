Новосибирская сеть ресторанов открыла подземное заведение в Москве

В Москве заработало заведение еще одного новосибирского проекта. Грузинский сетевой ресторан «Хочу Пури» открылся в новом ТЦ «Павелецкая Плаза».



«Павелецкая Плаза» — огромный подземный торговый комплекс, который построен на площади перед Павелецким вокзалом. У ТЦ три уровня, верхний совпадает с поверхностью земли и частично представляет собой парк и зону отдыха. Магазины и рестораны расположены на двух подземных уровнях.

«Хочу Пури» расположился на самом нижнем уровне, площадь ресторана порядка 220 квадратных метров, в зале поместились 40 столов, сообщили в компании «Ясно групп», которая является создателем этой концепции. Меню московского ресторана практически не отличается от новосибирских, но цены немного выше.