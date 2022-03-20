Новосибирская сеть ресторанов открыла подземное заведение в Москве

В Москве заработало заведение еще одного новосибирского проекта. Грузинский сетевой ресторан «Хочу Пури» открылся в новом ТЦ «Павелецкая Плаза».
«Павелецкая Плаза» — огромный подземный торговый комплекс, который построен на площади перед Павелецким вокзалом. У ТЦ три уровня, верхний совпадает с поверхностью земли и частично представляет собой парк и зону отдыха. Магазины и рестораны расположены на двух подземных уровнях.
«Хочу Пури» расположился на самом нижнем уровне, площадь ресторана порядка 220 квадратных метров, в зале поместились 40 столов, сообщили в компании «Ясно групп», которая является создателем этой концепции. Меню московского ресторана практически не отличается от новосибирских, но цены немного выше.
НГС сравнил несколько ходовых позиций и выяснил, что от переезда в Москву меньше всего (среди проанализированных блюд) изменилась цена на хачапури по-аджарски. В Новосибирске сейчас оно стоит 385 рублей, а в столице обойдется в 445 рублей.
Хинкали с говядиной стали дороже на 18,7% и стоят 95 рублей штука, кахетинский шашлык из говядины в столице обойдется на 21% дороже — 795 рублей, тушенная в молоке курица чкмерули подорожала и вовсе на 30% — до 545 рублей. В «Ясно групп» объясняют это разными условиями аренды для заведений. В столице ставки существенно выше, чем в Новосибирске.
Столичный «Хочу Пури» стал девятым рестораном сети, прежние восемь открыты в Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, Иркутске и Екатеринбурге.
Это далеко не первое заведение новосибирских рестораторов в Москве. Там работают бары «Шашлыкофф», кондитерские Kuzina, а ресторатор Денис Иванов успел открыть в столице уже семь заведений разных концепций. О том, как новосибирские рестораторы заходят на рынки других городов, читайте в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.