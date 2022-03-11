Там правда бычья кровь? История плитки гематогена — из чего она сделана на самом деле

Вскоре микстура Гоммеля появилась в России.



— Преждевременно переутомившимся, слабо себя чувствующим, нервным взрослым и слабым, отстало развитым детям — гематоген доктора Гоммеля! Испытанное укрепляющее средство — и вы будете довольны успехом! — так реклама описывала чудо-средство для потенциальных потребителей.

О гематогене писал Лев Кассиль в своей автобиографической повести «Кондуит и Швамбрания», действие которой начинается в 1914 году.

— Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Кроме того, гематогеном называлась липкая, приторная микстура, которой нас пичкали, — писал Кассиль.

Ингредиенты доктор Гоммель не засекречивал. Вкус гематогена, как вы понимаете, был так себе, поэтому с дополнительными ингредиентами начали экспериментировать почти сразу — добавляли мед, патоку, какао, сахар, глицерин, вино и многое другое.

«Бледная немочь», она же анемия, была распространена во все времена. Еще в XIX веке врачи догадались, что дефицит железа в организме приводит к ухудшению самочувствия. В годы Крымской войны молодой доктор Сергей Боткин заметил, что раненые после больших кровопотерь хуже восстанавливаются — особенно если в их рационе мало определенных продуктов. В своих работах Боткин писал о необходимости лекарства с высоким содержанием железа, которое помогло бы таким бойцам быстрее пойти на поправку.