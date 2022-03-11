Там правда бычья кровь? История плитки гематогена — из чего она сделана на самом деле

Взять пару батончиков вместо сдачи в аптеке? Привычное дело! Однако в иные времена гематоген предлагался в совсем других формах и видах, надо сказать, куда менее аппетитных. Из чего он состоит и кому полезен — разбирались наши коллеги из журнала «Вокруг света».
Многие думают, что гематоген — советское изобретение, но это не так. На самом деле снадобье придумал швейцарский ученый и доктор Адольф Гоммель в 1890 году. Именно он первым стал делать из крови быка и яичного белка микстуру, которую прописывал ослабленным больным. Средство оказалось действенным и быстро заработало популярность у публики. Более того, умный доктор сделал на нем целое состояние. Название «гематоген» изобретатель составил из двух греческих слов: «кровь» и «рождение».
Вскоре микстура Гоммеля появилась в России.
— Преждевременно переутомившимся, слабо себя чувствующим, нервным взрослым и слабым, отстало развитым детям — гематоген доктора Гоммеля! Испытанное укрепляющее средство — и вы будете довольны успехом! — так реклама описывала чудо-средство для потенциальных потребителей.
О гематогене писал Лев Кассиль в своей автобиографической повести «Кондуит и Швамбрания», действие которой начинается в 1914 году.
— Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Кроме того, гематогеном называлась липкая, приторная микстура, которой нас пичкали, — писал Кассиль.
Ингредиенты доктор Гоммель не засекречивал. Вкус гематогена, как вы понимаете, был так себе, поэтому с дополнительными ингредиентами начали экспериментировать почти сразу — добавляли мед, патоку, какао, сахар, глицерин, вино и многое другое.
«Бледная немочь», она же анемия, была распространена во все времена. Еще в XIX веке врачи догадались, что дефицит железа в организме приводит к ухудшению самочувствия. В годы Крымской войны молодой доктор Сергей Боткин заметил, что раненые после больших кровопотерь хуже восстанавливаются — особенно если в их рационе мало определенных продуктов. В своих работах Боткин писал о необходимости лекарства с высоким содержанием железа, которое помогло бы таким бойцам быстрее пойти на поправку.
Во времена Гоммеля как следует консервировать ингредиенты, полученные из бычьей крови, еще не умели. И если в Цюрихе пациенты могли отведать свежего гематогена, то при транспортировке он нередко портился, и весьма сильно.
На рубеже XIX и XX веков петербургский врач Ошер Вайншенкер понял, в чем проблема: заготовка бычьего альбумина производилась в нестерильных условиях. Он самостоятельно оборудовал лабораторию для вакуумной сушки крови, а в 1900 году представил публике препарат «Сангвинол» — высушенную кровь в таблетках, покрытых сахарной глазурью.
Сначала новое средство вызвало в научном сообществе восторг. Но с его распространением всё было не так радужно. Конкуренты не одобрили активности изобретателя и не придумали ничего лучше, чем «зацепиться» за его национальность. В прессе стали появляться разоблачительные статьи с антисемитскими интонациями. Вайншенкера замучили придирками и проверками, и ему пришлось свернуть дело, а тут как раз началась Первая мировая, и о конфликте как-то позабыли.
Но война есть война, и врачи, лечившие раненых, подтвердили идеи Боткина — солдатам остро нужен белковый продукт, богатый железом, который к тому же легко усваивается. Наладить выпуск какого-то нового препарата на тот момент не удалось, и медики импровизировали. Например, на кухнях госпиталей делали из крови скота что-то вроде омлетов, и это работало.
Промышленный выпуск первого советского гематогена был налажен в 1924 году в Киеве. Выпускали его как в микстуре, так и в плитках. Плитки были близки по составу к рецепту Вайншенкера, но наименование «Сангвинол» обросло скандальными слухами, так что все препараты из бычьей крови теперь назывались гематогеном. Позже за эту торговую марку велись ожесточенные судебные разбирательства.
В первые годы Великой Отечественной гематоген начали активно производить в Средней Азии — туда из западных регионов СССР были эвакуированы многие фармацевтические предприятия. Гематоген давали раненым бойцам, воспитанникам детдомов и просто истощенным. Бутылки из-под этого средства порой до сих пор обнаруживаются при раскопках мест боевых действий и поисках военных артефактов.
Впрочем, гематоген прижился далеко не везде. Так, в некоторых регионах употребление крови животных неприемлемо по религиозным соображениям — например, у мусульман. Поэтому где-то вместо пищевого альбумина черного — именно так называют переработанные ингредиенты бычьей крови, повышающие человеческий гемоглобин, используются синтетические аналоги.
А вот в США в 20-е годы прошлого века гематоген был не менее популярен, чем в СССР. Правда, многие об этом забыли и искренне удивляются любви бывших советских граждан к «кровавым» сладостям.
Сегодня на полках аптек можно найти много условно полезных батончиков. Классический гематоген потеснили варианты с кедровыми орешками, сухофруктами, кокосовой стружкой, глазированные шоколадом. В сравнении с оригиналом это примерно как молоко сгущенное цельное с сахаром, приготовленное по ГОСТу, рядом с какой-нибудь сгущенкой с растительными маслами. И, конечно, сегодня для глобальной борьбы с анемией применяются куда более серьезные лекарственные средства. Но обесценивать настоящий гематоген не стоит — просто внимательно смотрите его состав. Альбумина должно быть не меньше 2,5–5%, и в списке ингредиентов он должен стоять как можно ближе к началу — в противном случае у вас в руках просто конфета.
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