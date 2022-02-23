6 овощей, в которых вреда больше, чем пользы: объясняем за две минуты

Баклажаны

Больше всего претензий к баклажанам возникает из-за соланина, который они производят в процессе роста: чем старше баклажан, тем больше в нем этого самого соланина. А это ядовитое вещество. Впрочем, съесть столько баклажанов, чтобы довести себя до отравления, у вас вряд ли получится. Тем не менее стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть колит, холецистит, камни в почках, обостренный артрит, низкий уровень железа или аллергия на пасленовые. И если вы не уверены в «возрасте» баклажана, купленного в магазине, перед приготовлением лучше срезать кожицу — в ней-то и находится больше всего соланина.