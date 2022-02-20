Праздничный ужин по цене пены и носков: 4 вкусных блюда к 23 Февраля

Когда несколько лет живешь с мужчиной, начинаешь открыто его спрашивать о том, что ему подарить на
Дисклеймер: да, мы знаем, что 23 Февраля — День защитника Отечества, а не «мужской день», но так повелось, что он стал гендерным праздником.
Рулька в яблочном соке с тушеной капустой
Рулька с тушеной капустой — самое простое блюдо из нашей сегодняшней коллекции, но ему нужно больше всего времени на готовку.
Первым делом варим рульку до готовности в обычной воде с добавлением соли и лаврового листа. Чтобы понять, что рулька готова, надо потыкать ее ножом. Когда он будет легко входить в рульку до кости — она готова.
— Когда рулька готова, достаем ее и даем время обсохнуть, — говорит Никита Корнет. — В это время берем квашеную капусту, промываем, укладываем в пакет для запекания либо на противень и ставим на нее рульку. Отправляем всё это в духовку. В это время увариваем яблочный сок с добавлением одной столовой ложки сахара или меда до очень густого сиропа. За пару минут до готовности достаем противень или пакет с рулькой. Если пакет, то разрезаем его. И обмазываем рульку получившимся сиропом.
На приготовление рульки уйдет от двух до трех часов, в зависимости от размера рульки. Еще полчаса в духовке.
Якитори с запеченным картофелем
Чаще всего под якитори подразумевают куриные шашлычки, но мы будем готовить их из того мяса, что найдется на кухне. Потому что весь смысл якитори — в маринаде. Первым делом приготовим тот самый соус.
— Возьмите сотейник, в котором будете готовить соус, и налейте в него соевый соус, разогрейте и добавьте муку (или крахмал), уксус (не эссенцию!) и сахар, — говорит Никита Корнет. — Мелко нарежьте чеснок и имбирь (здесь по вкусу, но чеснок должен быть обязательно, а имбирь — опционально). Прогревайте соус до тех пор, пока сахар не растворится. Когда соус загустеет, снимайте с плиты и дайте остыть.
Теперь режьте мясо — индейку, свинину или курицу — на небольшие куски, заливайте их соусом и оставляйте мариноваться на ночь. Если у вас нет так много свободного времени, пусть мясо постоит в соусе хотя бы пару часов.
Перед тем как начнете обжаривать якитори, замочите в воде деревянные шпажки, чтобы не было заноз и чтобы они хорошо вели себя на сковородке. И вспомните о гарнире. В нашем случае это печеный картофель. Берем его (молодой достаточно просто помыть, «пожилой» лучше еще и почистить) и бросаем в кипящую (именно в кипящую — мы же не пюре готовим) подсоленную воду на
Тем временем можно вспомнить и про шашлыки. Промаринованное мясо нанизывайте на шпажки и бросайте жариться на сковороду. Со всех сторон. Из-за того что кусочки маленькие, приготовится якитори достаточно быстро.
Теперь у вас есть готовые шашлычки и полуготовая картошка. Всё идет по плану. Разрезаем картофель на
Крылышки Баффало с отварным картофелем с зеленью и чесноком
— Система Баффало — в том, что готовятся крылышки так, как вам больше всего нравится, — говорит Никита Корнет. — Их можно запечь, отварить, пожарить во фритюре, но без добавления специй — они будут у вас в соусе. Просто голые крылья. Также крылья надо разрезать на несколько частей: плечевую, локтевую и кистевую. Если крылышек много, кистевые части можно не выкидывать, а сварить из них бульон либо убрать в морозилку до лучших времен (тех самых, когда вы захотите сварить куриный бульон).
Пока готовится курица, принимайтесь за картошку. Чистите ее и режьте на небольшие кубики, заливайте водой и отваривайте в подсоленной воде. Когда картошка готова, сливайте воду, закидывайте сливочное масло, мелко порезанную зелень с чесноком и перемешайте. На приготовление картошки таким способом уйдет минут десять.
Крылья на подходе? Беритесь за соус. Разогрейте в сотейнике сливочное масло, добавьте кетчуп, сахар, яблочный уксус и любые специи, которые вам нравятся. Для любителей поострее не возбраняется, а даже приветствуется перец чили или табаско, да побольше! Смешайте и подождите, пока всё это не превратится в единую массу.
Когда крылья готовы, соус тоже готов и горяч, скорей объединяйте их, перемешивайте и подавайте.
Лазанья «по-уральски»
От привычной лазаньи в этом рецепте остался разве что способ укладывания начинки слоями и соус бешамель.
— Соус, который в последнее время все привыкли называть бешамелем, — это тот же самый, что мы с детства знаем как белый молочный, — говорит Никита Корнет. — Чтобы его приготовить, разогреваем сливочное масло на медленном огне и вмешиваем в него муку. Обжариваем и заливаем литром молока. Доводим до кипения. Вот соус и готов.
Курицу отвариваем до тех пор, пока мясо не станет очень мягким, разбираем и режем. Рис отвариваем до полной готовности и откидываем на дуршлаг. В сковороде обжариваем грибы вместе с луком. Варим яйца вкрутую и трём их на терке. Для блинов нет специального рецепта — готовьте их так, как привыкли.
СЮЖЕТ
Теперь, когда все ингредиенты в сборе, берем форму для запекания, смазываем ее маслом и укладываем блин так, чтобы его края немного свисали. Кладем рис и поливаем соусом. Сверху кладем еще один блин. Дальше идут яйца, которые опять надо полить соусом и укрыть блином. Следующий слой — грибы и снова блин. За ним — курица и блин. Повторяйте слой за слоем до тех пор, пока у вас не закончатся ингредиенты. Теперь теми блинами, что свисают из формы, мы заворачиваем нашу конструкцию, закрываем ее фольгой, ставим в духовку на
Скорее всего, весь соус в лазанью у вас не ушел. Так что разогреваем остатки и поливаем блюдо сверху. Вот теперь — красота.
Если этих четырех блюд вам покажется недостаточно, можете попробовать что-нибудь необычное. На этот случай у нас есть пять рецептов незаслуженно забытых каш русской кухни. А на сладкое — десерты из прошлого: