Праздничный ужин по цене пены и носков: 4 вкусных блюда к 23 Февраля

— Возьмите сотейник, в котором будете готовить соус, и налейте в него соевый соус, разогрейте и добавьте муку (или крахмал), уксус (не эссенцию!) и сахар, — говорит Никита Корнет. — Мелко нарежьте чеснок и имбирь (здесь по вкусу, но чеснок должен быть обязательно, а имбирь — опционально). Прогревайте соус до тех пор, пока сахар не растворится. Когда соус загустеет, снимайте с плиты и дайте остыть.

Теперь режьте мясо — индейку, свинину или курицу — на небольшие куски, заливайте их соусом и оставляйте мариноваться на ночь. Если у вас нет так много свободного времени, пусть мясо постоит в соусе хотя бы пару часов.