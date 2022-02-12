Расплавилась и превратилась в блин: мясная компания объяснила, почему их колбаса стала странной при жарке

«Сибирская продовольственная компания» объяснила, почему ее колбаса «Купеческая»

плавится при жарке. Ранее создатель telegram-канала «Борус» Виктор Самусенко снял следом за своим подписчиком видео с приготовлением этой колбасы. Автор первого видео продемонстрировал, как кусочки колбасы на сковороде почернели и слиплись. У Виктора кусочки покрылись желтой пленкой, напоминающей жир.

НГС посмотрел оба видео, поговорил с Виктором о его эксперименте и обратился за разъяснением в компанию.

Автор первого ролика отметил, что во время жарки колбаса расплавилась и превратилась в блин.