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Расплавилась и превратилась в блин: мясная компания объяснила, почему их колбаса стала странной при жарке

В СПК уточнили, что ее сотрудники тоже пожарили колбасу следом за авторами роликов, которые обнаружили странный эффект

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Из продукта выделилась желтая субстанция, похожая на жир

Из продукта выделилась желтая субстанция, похожая на жир

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«Сибирская продовольственная компания» объяснила, почему ее колбаса «Купеческая»
плавится при жарке. Ранее создатель telegram-канала «Борус» Виктор Самусенко снял следом за своим подписчиком видео с приготовлением этой колбасы. Автор первого видео продемонстрировал, как кусочки колбасы на сковороде почернели и слиплись. У Виктора кусочки покрылись желтой пленкой, напоминающей жир.

НГС посмотрел оба видео, поговорил с Виктором о его эксперименте и обратился за разъяснением в компанию.

Автор первого ролика отметил, что во время жарки колбаса расплавилась и превратилась в блин.

Виктор Самусенко рассказал НГС, что купил «Купеческую» за 199 рублей. Вес одной палки такой колбасы — 380 граммов. Он не стал пробовать ее на вкус. При этом отметил, что изделие пахнет специфично:

— Всё началось с того, что я ее начал чистить, отрезал кончик и понюхал. И понял, что это не запах колбасы. Отдаленно напоминает. И вспомнил, что как-то был в Таиланде, и приятель мне рассказал, где можно посмотреть матч моего любимого футбольного клуба. Это было китайское кафе. Я заказал пиво и закуску. Мне принесли китайские сосиски. Они абсолютно не из мяса. Я съел кусочек. Попробовал и подумал: «какой ужас». А потом у меня снова глаз стал на них падать. Снова стал пробовать и понял, что это какие-то искусственные сосиски. Они забавные, на самом деле. И этот вкус я вспомнил. Не знаю, с чем сравнить. Запах этой колбасы схож с ними, — объяснил Самусенко.

НГС обратился в отдел рекламы и продвижения «Сибирской продовольственной компании», чтобы выяснить, почему колбаса «Купеческая» при жарке могла визуально «расплавиться». В организации ответили, что в состав входит шпик и натуральный свиной коллагеновый белок.

По данным сервиса «Контур.Фокус», «Сибирская продовольственная компания» зарегистрирована в Новосибирске в 2000 году. Выручка фирмы в 2020 году составила 12,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 362,5 миллиона. Владельцы — Николай и Алексей Зенковы.

— Колбаса «Купеческая» относится к сегменту недорогих колбас. Коллагеновый белок содержится также в холодцах, в БАДах, которые сейчас активно используют многие люди для обогащения своего питания. При жарке колбасы жир вытапливается, белок сворачивается, начинает «спекаться» — и может образоваться корочка, такая как у автора видео, — говорится в сообщении СПК.

В компании отметили, что «Купеческая» — уже готовый продукт, который не предназначен для повторной термической обработки.

Автор первого ролика говорил о том, что при жарке возникает запах резины.

— Несмотря на то, что продукт не подлежит повторной термической обработке, мы провели эксперимент по обжариванию колбасы «Купеческая», и такой запах, конечно, не был выявлен, — пояснили в СПК.

При этом фирма не получала других сообщений от покупателей, которые сообщили бы о «расплавлении» «Купеческой» колбасы при жарке.

Ранее НГС сравнил продукты из «нищемаркетов» и дискаунтеров. Несмотря на то, что на вид они одинаковые, вкус и запах у некоторых из них отличаются. Читайте подробности в обзоре Стаса Соколова.

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СПКколбаса«Борус»
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