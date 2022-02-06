«Пучалка», катанка и еще три незаслуженно забытые каши русской кухни

Однажды мы узнали рецепты десертов из прошлого, от которых у вас пробьется ностальгическая слеза, но этого нам показалось мало, а прошлое — не таким далеким. Так что на этот раз мы поставили перед собой задачу посложнее, но, с другой стороны, интереснее. Мы решили найти давно забытые и утерянные рецепты каш. В этом нам помогли повара и историки. (К слову, одна каша оказалась вполне себе современной, но ей уверенно приписывают историческое прошлое.)



Гурьевская каша

Канонического рецепта гурьевской каши нет. В XIX веке, когда она только появилась, ее готовили из густо сваренной манки, которую укладывали на блюдо слоями. Между слоев (а их было минимум шесть) — фрукты, ягоды, орехи и молочные пенки. Они придавали блюду вкус топленого молока и пикантность. Потом пришел Советский Союз, где готовить приходилось дешево, быстро и сытно, и про гурьевскую кашу успешно забыли.

