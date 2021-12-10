Цены — дичь. В Новосибирске резко подорожали курица, картошка и томаты — изучаем, что и на сколько

Инфляция в России уже превысила в этом году 7,5% — об этом свидетельствуют данные Росстата. Потребительские цены выросли еще больше — на 8,4%. Обозреватель НГС Стас Соколов решил разобраться с тем, что подорожало больше всего, взяв не только данные официальной статистики, но и сравнив ценники в магазинах.



Инфляция — не просто какой-то умный макроэкономический показатель, ее ощущает каждый из нас всякий раз, когда мы отправляемся за покупками. Если цены выросли, а ваши доходы нет, это значит, что вы стали беднее, даже если на ваш счет перечисляют точно такую же зарплату, как год назад. По данным Росстата, с начала года потребительские цены в стране выросли на 8,38%, а годовая инфляция составила 7,51%. Это уже больше, чем прогноз Минэкономики на весь 2021 год (7,4%).

