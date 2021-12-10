Цены — дичь. В Новосибирске резко подорожали курица, картошка и томаты — изучаем, что и на сколько

Инфляция в России уже превысила в этом году 7,5% — об этом свидетельствуют данные Росстата. Потребительские цены выросли еще больше — на 8,4%. Обозреватель НГС Стас Соколов решил разобраться с тем, что подорожало больше всего, взяв не только данные официальной статистики, но и сравнив ценники в магазинах.
Инфляция — не просто какой-то умный макроэкономический показатель, ее ощущает каждый из нас всякий раз, когда мы отправляемся за покупками. Если цены выросли, а ваши доходы нет, это значит, что вы стали беднее, даже если на ваш счет перечисляют точно такую же зарплату, как год назад. По данным Росстата, с начала года потребительские цены в стране выросли на 8,38%, а годовая инфляция составила 7,51%. Это уже больше, чем прогноз Минэкономики на весь 2021 год (7,4%).
Официальные данные по ценам в Новосибирске у Росстата есть пока только за октябрь, и если сравнить их с прошлогодними показателями, то картина получается не очень радостная. Из 20 позиций, охватывающих основные группы продуктов первой необходимости, снизилась цена только у двух — шоколада и яблок. В обоих случаях, впрочем, это совсем не обязательно означает реальное снижение цен. И шоколад, и яблоки могут довольно сильно различаться по цене, а данные Росстата отражают некий средний уровень. Так что достаточно просто сократить поставки более дорогих позиций, как среднестатистическая цена уменьшится.
Меньше всего поднялись цены на рис, подсолнечное масло и сметану (не более 6%). В лидерах повышения оказались: курица (29%), морковь (66%), картофель (77%), свежие помидоры (82%). Существенно подорожали кальмары (50%) и красная икра (30%).
Мы решили воспользоваться съемкой годичной давности и сравнить по десять позиций в двух самых крупных (по количеству магазинов) сетях города — «Марии-Ра» и «Пятерочке». Общая картина здесь та же, хотя видно, что сети пытаются маневрировать и, даже повышая цены на одни товары, снижают их на другие, чтобы удержать покупателей.
Дешевле (примерно на 10%) здесь стали только яблоки и мясной фарш. Правда, в обоих случаях это акционные цены, завтра они могут подняться, опустившись на что-то еще. Практически не изменились ценники на сметан и растительное масло. Меньше всего (из выборки) подорожала мука (9%).
Зато остальные продукты опередили инфляцию в разы. Морковь и курятина стали дороже на 25%, гречка — на 40%, а картофель и вовсе на 80%. Если год назад цены на этот популярный корнеплод начинались рублей с 20, то теперь в «Пятерочке» за нее просят 36 рублей.
«Мария-Ра» не отстает. Здесь тоже подешевели яблоки, причем даже больше, чем в «Пятерочке» — сорт Голден стоит всего 85 рублей за килограмм (это, правда, цена по акции), что почти на 25% меньше прошлогодней цены. Резко подешевела горбуша, в прошлом году за нее в «Марии-Ра» просили аж 290 рублей, теперь же акционная цена опустилась до 172 рублей (падение 40%).
По остальным позициям ситуация уже не такая радостная. Гречка осталась примерно на том же уровне, но он и год назад был достаточно высоким (77 рублей за килограмм). Сливочное масло подорожало несильно — со 120 до 125 рублей.
А вот курятина так же, как и везде, прибавила четверть цены — теперь она стоит 168 рублей за килограмм. Томаты подорожали на 27%, при том, что на общем фоне цена «Марии-Ра» выглядит довольно сдержанной — 129 рублей. Картофель вообще подорожал почти вдвое — до 32 рублей за килограмм. Это тоже немного по теперешним меркам, но в прошлом декабре такая картошка в «Марии-Ра» стоила всего 16,4 рубля.
Цены на какие-то продукты, конечно, могут еще отыграть назад, такое регулярно происходит в течение всего года. Так, сейчас производители мяса жалуются на то, что вынуждены продавать свинину чуть ли не дешевле себестоимости. На этой неделе об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные мониторинга Национального союза свиноводов.
В Новосибирске ритейлеры, впрочем, пока не заметили никакого падения, даже на уровне закупочных цен. Не говоря уже о рознице. В той же «Пятерочке» свиной окорок стоит сейчас 370 рублей за килограмм, а год назад даже его цена без скидки была на 70 рублей меньше (рост 23%).
Рост цен мог бы и не так заботить сам по себе, если бы его опережал рост доходов. Однако, по данным того же Росстата, среднедушевые располагаемые доходы в этом году выросли по отношению к прошлому году всего на 3%. Разумеется, квалифицированный специалист с востребованной на рынке специальностью всегда может найти возможность увеличить доходы. Но в среднем зарплаты практически не выросли.
О том, как соотносятся заработки чиновников и прочих жителей Новосибирской области, можно прочитать в материале журналиста Марии Вьюн, подготовленном на основе исследования международной антикоррупционной организации «Трансперенси»*.