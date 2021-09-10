В 440 километрах от Красноярска, на окраине Минусинска, в воротах своего дома нас встретила энергичная агроблогер Наталья Щербинина. Травинка к травинке, цветок к цветку, плиточка к плиточке — у нее порядок во всём. Объясняет: вырастить самый большой помидор в стране случайно невозможно. За этим стоят тяжкий труд и почти 40 лет опыта работы с томатами всевозможных сортов.

Во дворе у нее стоит новенькая «Лада-Гранта» — уже второй выигранный Натальей автомобиль. Первый она получила в 2010 году за победу в этом же конкурсе. Машина в семье уже есть, поэтому ее решено продать.



— Среди тех, кто радуется со мной, есть и злопыхатели. Я их так называю. Многие пишут: отдали бы машину в детский дом или подарили бы кому-то. На что хочу ответить: ну это же труд! Это мой каждодневный, ежечасный труд! — настаивает пенсионерка.