В пассаже рядом с универсамом на Ленина появится китайская закусочная в стиле «Бегущего по лезвию»

Новый владелец закрытого бара Skywalker придумал, что делать с этим непростым помещением. На этом месте откроется закусочная с лапшой, но без традиционных фонариков и драконов.
Как рассказал НГС создатель сети баров «Шульц» Григорий Морозов, он планирует открыть на месте «Скайвокера» демократичную закусочную с китайской кухней. Проект предполагается совместным с владельцами ресторана китайской кухни Chifu. Бар расположен в пассаже, пристроенном к универсаму на Ленина. Здесь давно уже работает итальянское кафе «Каприччио», а также открытая несколько лет назад кофейня BrewSell.
— Это будет простое заведение, но мы хотим поставить там газовые воки, чтобы делать хорошую китайскую лапшу. Оформление будет без традиционных восточных мотивов, скорее мы хотим сделать что-то в стиле фильма «Бегущий по лезвию» — футуристичное, с неоном, говорит ресторатор.
Для Морозова новый проект можно считать неким возвращением к культовому для своего времени заведению «ЛПШБР». Оно работало в одноэтажном кирпичном здании во дворе «ресторанного дома» на пересечении Советской и Ленина. Там тоже были газовые воки и основным блюдом была жаренная в них лапша собственного изготовления. После покупки «ЛПШБР» Морозов открыл в этом здании бар Fry — с пивом и уличной европейской едой.
Паназиатская кухня продолжает привлекать предпринимателей. Так, владельцы гостиницы «Миротель» на площади Маркса в декабре открыли по франчайзингу бар «Мятный карась». А в эти выходные начал работать проект Noodle Police ресторанного объединения Friends Orchestra. Не все проекты в этой нише, впрочем, бывают успешными. Так, создатели точки китайской еды на площади Маркса вынуждены были закрыть предприятие во время пандемии. Сейчас в павильоне, где работало заведение, торгуют пиротехникой.