На задворках дома Молчанова и Сурикова заработала лапшичная с воком на огне и необычными коктейлями

Закусочная Noodle Police заработала впервые в открытом режиме в субботу вечером. Заведение находится в историческом здании на Красном проспекте, 22, известном как дом купцов Молчанова и Сурикова. Посетители попасть внутрь могут только со двора – двери находятся напротив входа в здание где расположен комплекс «Типография».
Проект Noodle Police (NP) возник изначально, как кризисный – так называлась служба доставки, которую владельцы заведений входящих в Friends Orchestra (Friends, Ruby, Spark`s, The Chops и т.д.) создали, чтобы хоть как-то продолжить работу весной и в первой половине лета, когда заведениям в Новосибирске было запрещено обслуживание посетителей в зале. Что бы предложить клиентам что-то конкурентоспособное на новом для себя рынке, для NP пришлось разработать самостоятельное меню и общую концепцию проекта. На основе которых решено было открыть и самостоятельное заведение.
Закусочная сделана в стиле маленьких японских лапшичных, где кухня всего немного меньше зала. В NP даже при полной посадке поместится не больше 18 человек. В зале по сути только один отдельный стол – один на шесть человек, остальные места вытянулись вдоль барной столки и узкой подставки-стола вдоль стены и окна.
В меню ставший уже стандартным набор блюд паназиатской кухни: роллы, супы, жаренная на газовом воке лапша , рисовые блинчики с начинками (в Китае они называются «весенними блинчиками») японские пельмени гёдза. Цены начинаются с 270 рублей за блюдо (столько, например стоят гёдза с овощами. Самая дорогая позиция – ролл с тунцом и манго за 560 рублей.
В разделе напитков значительную часть занимают авторские «азиатские» версии известных коктейлей: Васаби Мери, Саке Шприц и т.д. (все стоят одинаково – 340 рублей), а так же радлеры (немецкое название для смеси пива и лимонада).
Паназиатская кухня уже довольно хорошо представлена в Новосибирске. В одном здании с Noodle Police работает, например, ресторан Shifu. Наиболее популярной сетью, работающей в близком ценовом сегменте здесь можно считать TomYumBar (четыре заведения в Новосибирске). Из ярких одиночных заведений можно отметить Aziatish.
Одновременно с NP Friends Orchestra открыли закусочную с еврейской кухней Yofi, которая расположена напротив. Так что теперь у посетителей обоих заведений появляется ощущение, что они находятся не в заведении, расположенном в тупике на задворках, а на узкой улочки, где по обоим сторонам открыты какие-то кафе и бары. Там же, по соседству с Yofi находится вход в комплекс «Типография» расположенный дальше по коридору.