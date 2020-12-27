На задворках дома Молчанова и Сурикова заработала лапшичная с воком на огне и необычными коктейлями

Проект Noodle Police (NP) возник изначально, как кризисный – так называлась служба доставки, которую владельцы заведений входящих в Friends Orchestra (Friends, Ruby, Spark`s, The Chops и т.д.) создали, чтобы хоть как-то продолжить работу весной и в первой половине лета, когда заведениям в Новосибирске было запрещено обслуживание посетителей в зале. Что бы предложить клиентам что-то конкурентоспособное на новом для себя рынке, для NP пришлось разработать самостоятельное меню и общую концепцию проекта. На основе которых решено было открыть и самостоятельное заведение.

