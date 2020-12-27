27 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -33°С
Пробки 2/10
usd 73.69
eur 89.87

Все новости

Все новости

На задворках дома Молчанова и Сурикова заработала лапшичная с воком на огне и необычными коктейлями

Ресторанная группа Friends Orchestra свою кризисную службу доставки в самостоятельное заведение

57
Обсудить

Поделиться

Рамен со свининой за 390 рублей&nbsp;

Рамен со свининой за 390 рублей 

Поделиться

Закусочная Noodle Police заработала впервые в открытом режиме в субботу вечером. Заведение находится в историческом здании на Красном проспекте, 22, известном как дом купцов Молчанова и Сурикова. Посетители попасть внутрь могут только со двора – двери находятся напротив входа в здание где расположен комплекс «Типография».

В зале меньше 20 посадочных мест

В зале меньше 20 посадочных мест

Поделиться

Проект Noodle Police (NP) возник изначально, как кризисный – так называлась служба доставки, которую владельцы заведений входящих в Friends Orchestra (Friends, Ruby, Spark`s, The Chops и т.д.) создали, чтобы хоть как-то продолжить работу весной и в первой половине лета, когда заведениям в Новосибирске было запрещено обслуживание посетителей в зале. Что бы предложить клиентам что-то конкурентоспособное на новом для себя рынке, для NP пришлось разработать самостоятельное меню и общую концепцию проекта. На основе которых решено было открыть и самостоятельное заведение.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Закусочная сделана в стиле маленьких японских лапшичных, где кухня всего немного меньше зала. В NP даже при полной посадке поместится не больше 18 человек. В зале по сути только один отдельный стол – один на шесть человек, остальные места вытянулись вдоль барной столки и узкой подставки-стола вдоль стены и окна.

В меню блюда паназиатской кухни и коктейли

В меню блюда паназиатской кухни и коктейли

Поделиться

В меню ставший уже стандартным набор блюд паназиатской кухни: роллы, супы, жаренная на газовом воке лапша , рисовые блинчики с начинками (в Китае они называются «весенними блинчиками») японские пельмени гёдза. Цены начинаются с 270 рублей за блюдо (столько, например стоят гёдза с овощами. Самая дорогая позиция – ролл с тунцом и манго за 560 рублей.

В разделе напитков значительную часть занимают авторские «азиатские» версии известных коктейлей: Васаби Мери, Саке Шприц и т.д. (все стоят одинаково – 340 рублей), а так же радлеры (немецкое название для смеси пива и лимонада).

Паназиатская кухня уже довольно хорошо представлена в Новосибирске. В одном здании с Noodle Police работает, например, ресторан Shifu. Наиболее популярной сетью, работающей в близком ценовом сегменте здесь можно считать TomYumBar (четыре заведения в Новосибирске). Из ярких одиночных заведений можно отметить Aziatish.

Одновременно с NP Friends Orchestra открыли закусочную с еврейской кухней Yofi, которая расположена напротив. Так что теперь у посетителей обоих заведений появляется ощущение, что они находятся не в заведении, расположенном в тупике на задворках, а на узкой улочки, где по обоим сторонам открыты какие-то кафе и бары. Там же, по соседству с Yofi находится вход в комплекс «Типография» расположенный дальше по коридору.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

бары и рестораныяпонская кухня
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...