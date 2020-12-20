Сколько можно пить? Разбираемся, так ли полезен чай и зачем мешать его с алкоголем

1
Чай с лимоном — это полезно?
Чай с лимоном принято называть «русским», потому что именно в России первыми догадались до такого пищевого соседства. Началось все в
— Повышенное содержание полезных кислот в лимоне, конечно, может вызывать нейтрализацию причин тошноты, — подтверждает диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Поэтому вполне возможно, что такой чай защитит от укачивания. Лимон и вообще цитрусовые — это кладезь витаминов и питательных веществ, регулятор метаболизма. Пить чай с лимоном полезно, но единственная поправка — лимон нужно класть в остывший чай, не выше
Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.
Конечно, от тошноты чай с лимоном сегодня пьют редко. Гораздо чаще в нем видят пользу при простудах и вирусных заболеваниях. Как лекарство он вряд ли подойдет, но в качестве дополнительного продукта вполне может присутствовать в меню. «Русский» чай (черный с лимоном) спасает организм от обезвоживания, лимон усиливает тонизирующие свойства чая, а танин в компании с витамином C обеспечивает бодрящий эффект. Но если вы заболели, не вздумайте лечиться горячим чаем.
2
Чем вреден горячий чай?
Предположим, вы заболели. Высокая температура, жар — всё как (не) надо. Из-за этого расширяются поверхностные кровеносные сосуды, повышается потоотделение, вы теряете слишком много воды, а вместе с ней — диэлектрики и питательные вещества. Появляется жажда. Утолять ее горячим чаем — ошибка. Он не принесет вам никакой пользы, а напротив, повысит температуру тела. Всё из-за теофиллина, который есть и в черном, и (особенно) в зеленом чае. К тому же из-за своего мочегонного действия теофиллин делает неэффективными любые жаропонижающие лекарства.
— И холодные, и слишком горячие напитки пить крайне нежелательно. Это раздражает слизистую и пищевода, и желудка, — говорит Инна Зорина. — В кишечник чай не попадет до тех пор, пока в желудке его температура не примет температуру тела — желудочный сфинктер его просто не пропустит. А для какой цели пить горячий чай? Чтобы он лежал в желудке и обжигал его? Никакого смысла пить горячий чай нет. Все напитки, особенно при простудных заболеваниях, лучше пить в теплом виде — 40 (максимум 60) градусов. Если такую температуру напитков сохранять, то никакого негативного воздействия, никакого дополнительного повышения температуры не будет.
3
Чай полезен для похудения?
Если вы ищете чай, который поможет похудеть, можете смело остановить выбор на каркаде. Только не надо воспринимать его как панацею. Первым делом нужно организовать правильное сбалансированное питание, а любые напитки, в том числе и чаи, стоит воспринимать только как вспомогательный элемент.
— В частности, чай каркаде имеет свойство ускорять метаболизм, — говорит Инна Зорина. — Он увеличивает скорость обработки клеткой питательных веществ. Поэтому метаболизм улучшается. Естественно, процессы обмена включают в себя и процессы жиросжигания. Чай помогает ускорить процесс расщепления жиров и предупреждает новые отложения в жировых клетках. Каркаде нормализует пищеварение, улучшает работу ЖКТ, восстанавливает кишечную микрофлору, улучшает движение лимфы, помогает выводить из организма токсичные вещества. Эти свойства чая очень ценны для похудения, ведь чем лучше очищается организм и работает ЖКТ, тем лучше пища усваивается, а не откладывается мертвым грузом в жировое депо.
Пить каркаде кружку за кружкой в надежде, что так вы быстрее похудеете, не нужно. Такой подход приведет только к проблемам с желудком. Чтобы добиться эффекта, диетолог рекомендует провести курс по специальной схеме из трех периодов: 21, 7 и 10 дней. В первые три недели необходимо ежедневно выпивать по одному литру каркаде за несколько приемов — за полчаса до еды либо через час-полтора после. Затем берем неделю перерыва, после которого возвращаемся к режиму и повторяем чайную церемонию на протяжении десяти дней.
— Каркаде полезен для людей с повышенным уровнем холестерина, потому что способствует выводу плохого холестерина, регулированию между липопротеинами низкой и высокой плотности. Это свойства, которые полезны для любого организма и очень полезны, в частности, для людей, которые хотят похудеть, — говорит Инна Зорина.
Диетолог обращает внимание, что каркаде лучше не употреблять людям, страдающим гастритом и язвой, так как органические кислоты, присутствующие в чае, могут раздражать слизистую желудка.
4
Чай трезвит?
Практикуете чередование алкоголя с чаем, чтобы дольше продержаться на ногах? С точки зрения трезвости такой подход не лишен здравого смысла. Правда, только если вы пьете хороший листовой чай. Желательно зеленый.
— Если человек после алкоголя будет пить чай, опьянение начнет уходить, — говорит владелец чайного клуба и чайный эксперт Юрий Юрийчук. — Если пить чай с утра при похмелье, он позволяет убрать интоксикацию. Для этого подойдет зеленая группа чаев и шен пуэры, причем молодые. Они очень хорошо справляются с этой задачей.
Но вот с точки зрения физиологии соседство чая и алкоголя — не самое удачное. Особенно для почечников. Загвоздка всё в том же теофиллине. Большая часть спирта первым делом преобразуется в печени в уксусный альдегид, потом в уксусную кислоту, которая, распадаясь на двуокись углерода и воду, выводится из организма через почки. Когда в игру вступает теофиллин, выработка мочи в почках ускоряется, из-за чего в них может попасть еще нерасщепленный уксусный альдегид. Если небольшую вечеринку с алкоголем и чаем вы еще переживете, то после ночи с пятницы на понедельник в таком темпе рискуете оказаться в больнице. Также перемежать алкоголь с чаем не стоит сердечникам. И тот, и другой стимулируют кровеносные сосуды и сердце, так что такой двойной удар не приведет ни к чему хорошему.
5
Кому не стоит увлекаться чаем?
Можно выделить три группы людей, которым не рекомендуется часто пить чай. Во-первых, это пациенты, страдающие желудочными проблемами.
— Если есть заболевания ЖКТ, обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Из противопоказаний это могут быть гастрит, желчнокаменная болезнь. Любые чаи с определенными свойствами вызывают повышенный отток желчи, — говорит Инна Зорина. — Поэтому, если у вас желчнокаменная болезнь, язва желудка, язва 12-перстной кишки и другие классические заболевания ЖКТ, лучше проконсультироваться со специалистом. Одна-две чашки в день в перерывах между едой будут только на пользу. Главное — не злоупотреблять.
Также отказаться от черного и крепкого зеленого чая специалисты советуют больным с атеросклерозом и гипертонией. Это связано с тем же теофиллином и кофеином, которые возбуждают ЦНС. Когда кора головного мозга приходит в состояние возбуждения, кровеносные сосуды сужаются, что может привести к образованию тромбов в мозгу.
Третья группа — страдающие бессонницей. Здесь в дело вступает возбуждающее действие кофеина. Иногда достаточно даже одной чашки чая на ночь глядя, чтобы головной мозг начал активно работать, пульс участился, а вы не смогли заснуть. Чтобы не нарушить засыпание, эксперты советуют закончить чаепитие за пару часов до сна, а пожилым людям вообще отказаться от чая во второй половине дня.
6
Чай вреден для беременных?
В любом чае есть кофеин. Его количество в вашей чашке зависит от многих факторов: начиная от сорта чая, заканчивая временем заваривания. Эксперты советуют внимательнее относиться к чаю беременным женщинам — в пяти чашках, выпитых в течение дня, может оказаться такое количество кофеина, которое приведет к существенной недостаточности веса у младенца. Также кофеин вызывает учащенное сердцебиение и усиливает мочеиспускание, что увеличивает нагрузку на сердце и почки и повышает вероятность развития токсикоза.
7
Сколько чая в день можно выпивать?
— Не только для беременных, но и вообще для любого человека оптимальная норма употребления чая — 2–4 чашки в день, — говорит Инна Зорина. — Чай — это не вода. Это, можно сказать, полноценный продукт, потому что организм его переваривает, как и любой другой. Там есть питательные вещества, и организм включает процесс пищеварения. С другой стороны, это жидкость, дополнительная нагрузка на почки. Это вредно для почек и сердца. Поэтому 2–4 чашки — достаточное количество для любого человека, не только для беременных женщин.
— Я бы сделал акцент не на объем, а на крепость чая, — добавляет Юрий Юрийчук. — Не стоит пить перезаваренный, слишком крепкий чай. Он будет более активно действовать и на желудок, и на ЦНС. И не стоит пить чай на голодный желудок — его холодная природа может охладить селезенку и желудок, что может вызвать неприятные ощущения, будет дурно. Если придерживаться этой техники безопасности, то чая можно выпить очень много. Но всё равно какая-то грань, исходя из самочувствия, тоже действует. Если вы чувствуете, что вам уже хватит (голова, может, начнет кружиться), то лучше больше не пить чай.
8
Какой чай пить зимой?
Если ваш выбор чая не ограничивается классической троицей «черный, зеленый и с лимоном», попробуйте эту подборку, которую нам помог составить Юрий Юрийчук. Она согреет вас этой зимой.
— Прежде всего, согревающие — это красные чаи. В России они называются черными. Они достаточно понятные. Из китайских чаев я бы порекомендовал «цзинь цзюнь мэй». Вкус глубокий, бархатистый, с нотами специй, восточных сладостей, грецкого ореха, каштанового меда и ягод, — рассказывает Юрий Юрийчук. — Еще один ароматный красный чай — «дянь хун». В нем преобладают золотистые почки, в аромате — нотки личи, розы и лонгана. Цвет напитка — золотисто-оранжевый, запах — сладкий, но не вяжущий. Почему именно эти чаи? Во-первых, это баланс яркого вкуса и аромата. Во-вторых, они согревают и дают тонус, прилив сил на физическом уровне.
Также чайный эксперт рекомендует пить зимой шу пуэры. Они хороши с точки зрения тонуса, придают сил, поднимают физическую активность. Еще одна разновидность — сорт улунов «габа». Этот чай содержит гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), важнейший медиатор ЦНС. ГАМК приводит к тонкому равновесию возбуждения и торможения в нашем мозге, необходимому для блокирования лишних информационных потоков. С ГАМК связаны такие функции, как внимание, двигательный и эмоциональный контроль. А если хотите просто поднять себе настроение, попробуйте «фэн хуан дань цун». В нем доминируют насыщенные смородиновая и фруктовая ноты, а его вкус считается одним из самых ярких и запоминающихся среди улунов.
9
Что еще почитать о напитках
Странно, что мы только сейчас добрались до чаев, ведь уже писали о пользе и вреде разных напитков. Если вы что-то пропустили, читайте:
- как минеральная вода, которая многих лечит, может вас добить;
- почему кефир не помогает похудеть и что будет, если выпить его слишком много;
- правильно ли пить сок на завтрак и почему его нельзя давать детям.