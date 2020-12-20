Сколько можно пить? Разбираемся, так ли полезен чай и зачем мешать его с алкоголем

Чай с лимоном принято называть «русским», потому что именно в России первыми догадались до такого пищевого соседства. Началось все в XIX веке , когда передвигаться по дорогам приходилось в основном на конных экипажах. На почтовых станциях, где происходила смена лошадей, путешественникам предлагали чай с лимоном — в качестве средства от тошноты. Побороть ее напиток помогал за счет витамина С. Этот эффект подтвердил австрийский врач Райнхард Яриш. Он доказал, что за укачивание отвечает гистамин — гормон, выделяемый клетками мозга, соединительной ткани и крови. Кроме прочего, он регулирует тонус мышц пищеварительного канала, а в слишком больших количествах вызывает их сокращение и тошноту. Витамин C блокирует выработку этого гормона и, соответственно, помогает справиться с морской болезнью.



— Повышенное содержание полезных кислот в лимоне, конечно, может вызывать нейтрализацию причин тошноты, — подтверждает диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Поэтому вполне возможно, что такой чай защитит от укачивания. Лимон и вообще цитрусовые — это кладезь витаминов и питательных веществ, регулятор метаболизма. Пить чай с лимоном полезно, но единственная поправка — лимон нужно класть в остывший чай, не выше 40 градусов . Лимон в горячем чае теряет свои питательные свойства, разрушаются витамин С и ферменты, теряют свои свойства эфирные масла.



Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.



Конечно, от тошноты чай с лимоном сегодня пьют редко. Гораздо чаще в нем видят пользу при простудах и вирусных заболеваниях. Как лекарство он вряд ли подойдет, но в качестве дополнительного продукта вполне может присутствовать в меню. «Русский» чай (черный с лимоном) спасает организм от обезвоживания, лимон усиливает тонизирующие свойства чая, а танин в компании с витамином C обеспечивает бодрящий эффект. Но если вы заболели, не вздумайте лечиться горячим чаем.

