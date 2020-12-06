Вегетарианство не пройдет: диетологи назвали продукты, необходимые каждой женщине

На первый взгляд, все с нашим рационом в порядке. Подумаешь, со временем появляются какие-то болячки — их поможет вылечить врач. Но визит к специалисту может подождать, если присмотреться к продуктам, которые мы едим, и к тому, как мы это делаем. Диетологи рассказали, что должно быть в меню каждой женщины, чтобы избежать проблем со здоровьем. А как часто на вашем столе появляются эти продукты?



Авокадо — сжигает жиры и молодит



В 1998 году авокадо попало в книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт в мире, и диетологи называют его одним из важных (если не самым важным) продуктов для женского здоровья.

