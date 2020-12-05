«Макдоналдс» открыл на площади Маркса бургерную с кофейней. Это первое отдельное заведения сети на левом берегу, до сего момента единственная точка работала в ТЦ МЕГА

Новый «Макдоналдс» открылся в ТЦ «Версаль» и занял место, освободившееся после закрытия кафе «Суши-Терра», проработавшее здесь больше десяти лет. У закусочной отдельный вход.

Кроме бургеров, картошки фри и прочих блюд сети, здесь можно заказать кофе и расширенный набор десертов, которые предлагает кофейня McCаfe. Это отдельный бренд и отдельная сеть «Макдоналдса», заведения которой могут иметь самостоятельный зал или зону обслуживания. В точке на Маркса, впрочем, McCafe представляет собой просто стойку обслуживания в общем зале. Это вторая кофейня «Макдоналдса» в городе, первая открылась вместе с бургерной в районе Березовой Рощи.