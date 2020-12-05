На Маркса в Новосибирске открыли Макдоналдс
«Макдоналдс» открыл на площади Маркса бургерную с кофейней. Это первое отдельное заведения сети на левом берегу, до сего момента единственная точка работала в ТЦ МЕГА
Новый «Макдоналдс» открылся в ТЦ «Версаль» и занял место, освободившееся после закрытия кафе «Суши-Терра», проработавшее здесь больше десяти лет. У закусочной отдельный вход.
Кроме бургеров, картошки фри и прочих блюд сети, здесь можно заказать кофе и расширенный набор десертов, которые предлагает кофейня McCаfe. Это отдельный бренд и отдельная сеть «Макдоналдса», заведения которой могут иметь самостоятельный зал или зону обслуживания. В точке на Маркса, впрочем, McCafe представляет собой просто стойку обслуживания в общем зале. Это вторая кофейня «Макдоналдса» в городе, первая открылась вместе с бургерной в районе Березовой Рощи.
В левобережной части города у «Макдоналдса» до сего момента было только одно заведение — на фуд-корте ТЦ МЕГА. Ранее сеть открывала точку в районе метро «Студенческая», но потом она была закрыта.
На площади Маркса уже работает три заведения сети KFC (одно на фуд-корте ТРЦ) и два «Бургер Кинга».
Всего в Новосибирске работает уже 29 заведений сети KFC, 13 точек «Бургер Кинга» и 12 — «Макдоналдса». Это не мешает, впрочем все новым попыткам выйти на этот рынок. Так, в начале будущего года в ТРЦ «Ройял Парк» должна заработать точка международной сети бургерных из Украины Burger Club.