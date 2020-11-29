За гостиницей «Центральная» открывается бистро для веганов и бар с игристым вином

Стали известны сроки открытия новых заведений в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Специализация обеих точек выглядит для уличной еды как минимум неожиданно.
В администрации «Центральной» рассказали, что еще появится в ресторанном дворике. В отдельном здании на углу, который ближе к Первомайскому скверу и площади Ленина, заработает спарклинг-бар «Пузырьки». Концепция заведения построена вокруг игристого вина. Это будет первое заведение такого формата в Новосибирске.
С другой стороны на месте точки с коктейлями Mango Wave откроется веганское бистро. Это будет уже вторая точка с такого рода кухней — блюда без мяса предлагает также закусочная Fast Soup, работающая здесь же в здании самой гостиницы.
«Пузырьки» должны начать работать уже к следующим выходным, а веганское бистро создатели планируют запустить через пару недель.
После того как заработают эти точки, в ресторанном дворике не останется свободных мест. Последними по счету здесь появились сидрерия InCider и закусочная бурят-японской кухни BigBuuza&Roll.
Пространство за «Центральной» ориентировано больше на работу в теплое время. Весной и в первую половину лета, когда заведениям города было запрещено обслуживание посетителей в зале, ресторанный дворик превратился в главный новосибирский фуд-корт под открытым небом.
Тем не менее владельцы дворика надеются привлечь сюда публику и зимой. Здесь уже начал работать большой каток.