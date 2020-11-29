За гостиницей «Центральная» открывается бистро для веганов и бар с игристым вином

Стали известны сроки открытия новых заведений в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Специализация обеих точек выглядит для уличной еды как минимум неожиданно.



В администрации «Центральной» рассказали, что еще появится в ресторанном дворике. В отдельном здании на углу, который ближе к Первомайскому скверу и площади Ленина, заработает спарклинг-бар «Пузырьки». Концепция заведения построена вокруг игристого вина. Это будет первое заведение такого формата в Новосибирске.

