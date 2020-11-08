Пир во время короны: как будут проходить новогодние корпоративы в этом году (компании снимают брони)

Новосибирцам предлагают провести новогодний корпоратив в онлайн-формате
Первая половина ноября — время, когда в компаниях начинают готовиться к празднованию Нового года. Но на этот раз всё иначе. Рестораторы признаются, что даже те клиенты, которые вроде бы забронировали залы, не спешат вносить за них предоплату, а большинство и вовсе отменили праздники. Тем не менее надежда встретить Новый год привычным образом не умерла — заведения пытаются привлечь клиентов, проявляя чудеса гибкости. Для тех же, кто хочет праздника без санитарных рисков, организаторы мероприятий готовят вечеринки с использованием новых технологий. Подробности узнал Стас Соколов.
Можно без предоплаты
Еще год назад вопрос, что там с помещениями для корпоратива ближе к Новому году, вызвал бы у владельцев и менеджеров популярных заведений снисходительную усмешку. Все ходовые «слоты» были бы уже давно разобраны. По словам руководителя ресторанов «Гуси» и «Гуси в городе» Сергея Цуркана, нередкой была ситуация, когда крупная компания бронировала (и даже предоплату вносила) зал на корпоратив еще где-нибудь в феврале-марте. В этом году всплеск интереса к новогодним корпоративам случился во второй половине лета, когда казалось, что всё самое страшное уже позади. Сегодня часть этих летних броней уже снята.
Главное отличие этого года — рестораторы измеряют спрос не в заключенных договорах (как это было раньше), а в предварительных договоренностях. Трудно требовать предоплату в ситуации, когда желающие, мягко говоря, не выстраиваются в очередь. И вообще никто не может сказать точно, будет ли в принципе разрешена работа заведений к концу декабря и не попадут ли под запрет любые мероприятия. Как говорит руководитель новосибирского BlaBlaBar Андрей Васин, есть пока «холодный интерес» в формате: «А вы будете делать корпоративы?».
Тем не менее новосибирские заведения пытаются работать и в таких условиях. Руководитель направления авторских ресторанов группы компаний Дениса Иванова Артур Ганагин говорит, что интерес к предновогодним мероприятиям есть, «несмотря на текущие обстоятельства».
— Всем сейчас приходится демонстрировать чудеса гибкости. Это и возврат депозита в случае отмены бронирования, и возможность накрыть стол в офисе, и гибкий перенос дат, и перенос средств на сертификаты для того, чтобы заказчики смогли премировать своих сотрудников таким образом, — перечисляет возможные варианты Ганагин.
Как с безопасностью
С чисто практической точки зрения вариантов проведения корпоратива в заведении по сути два: аренда заведения (или отдельного зала целиком) или бронирование какого-то количества столов в ресторане или баре, которые работают в обычном режиме, говорит Сергей Цуркан. Второй вариант позволяет заказчику оперативно скорректировать количество мест (и стоимость), если возникнет такая необходимость. Но, правда, придется праздновать на виду у посторонних людей.
Серьезным вопросом при организации корпоратива становится безопасность. Дело даже не в возможных санкциях со стороны контролирующих органов — никто не хочет начать будущий год с половиной коллектива на больничном (местами это уже происходит и без всяких корпоративов). Так что сейчас рестораторам и организатором мероприятий придется думать не только о программе, но и о том, как ее совместить с санитарными нормами.
Артур Ганагин хоть и убежден, что «в ресторанах сейчас безопасней, чем в транспорте или некоторых офисах», но в качестве самой очевидной меры предосторожности называет разделение сотрудников на мелкие группы. Хотя это и противоречит идее новогоднего праздника, цель которого — как раз сплочение коллектива.
Бренд-директор ресторанов «Горячий цех», «Хлеб и Ноно», «Хачу пури» и других Ирина Измайлова говорит, что в этих заведениях не планируется больших банкетов — только обслуживание компактных групп. Чтобы снизить вероятность заражения, в ресторанных залах установлены рециркуляторы, все сотрудники при выходе на смену проходят «слепой тест на ароматы», чтобы проверить обоняние, все поверхности обрабатывается антисептиками. Сотрудники также будут следить, чтобы между разными компаниями соблюдалась дистанция.
Гулять до утра
Еще одним деликатным моментом сегодня выглядит время проведения праздника. Обычный формат — начать под вечер, закончить под утро — вступает в противоречие с принятыми ограничениями (в Новосибирске заведениям запрещено работать с 24:00 до 08:00). Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, веселье можно начать пораньше. Тем, кто не готов расходиться после полуночи, лучше заранее позаботиться о выборе заведения, поскольку временные ограничения касаются не всех. Ресторан в гостинице может работать круглосуточно, даже если до ковида там такое не практиковалось. Рестораны или хотя бы кафе есть практически при любом мало-мальски крупном отеле, так что выбрать есть из чего.
Можно рискнуть и арендовать специализированный банкетный зал. Преимущество таких заведений в том, что в них сложно попасть с улицы — на входе будет стоять охрана, пуская людей по спискам. Да и такие площадки почти всегда находятся не на виду (в подвале или на третьем-четвертом этажах). Так что поймать подобных нарушителей можно будет только при помощи настоящих полицейских рейдов. Что, впрочем, не исключает возможности стать жертвой такого рейда.
Тосты у монитора
Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайной выдумки. В компании «Энгиро», которая занимается в том числе проведением массовых мероприятий, сейчас разрабатывают различные варианты полностью или частично онлайновых мероприятий. В этом случае часть сотрудников могут находиться дома или на других площадках. Руководитель «Энгиро» Никита Гирин говорит, что даже такой отстраненный формат позволяет вовлечь участников в какие-то общие активности: люди могут решать какие-то задачи, петь хором и даже танцевать. Почувствовать общность участникам помогут как чисто цифровые инструменты (от накладываемого автоматически общего для всех фона до шлемов виртуальной реальности), так и специальные наборы, которые можно доставить сотрудникам, где бы они ни находились. В этих наборах могут быть и просто блюда для фуршета, и целые игровые комплекты, с образцами запахов, с кусочками тканей и так далее, позволяющие глубже погрузиться в рассказываемую историю.
Праздник вопреки
Кроме желания компании что-то провести, необходима еще готовность самих сотрудников на такое мероприятие пойти. В ситуации, когда больницы забиты, а люди не могут купить необходимых лекарств, желающих встретить Новый год в большой компании вроде бы должно быть не так много. Но именно в этой готовности людей развлекаться несмотря ни на что рестораторы сомневаются меньше всего.
Сергей Цуркан вообще надеется на то, что, как только в Новосибирске начнется долгожданный спад количества новых зараженных, это станет дополнительным стимулом для людей выбраться куда-то. Такое уже было летом, едва разрешили работу летних веранд, когда в заведения пришли, кажется, даже те, кто никогда в них не ходил.
Артур Ганагин тоже полон сдержанного оптимизма:
— Все очень устали от этого года, от груды проблем, с которыми пришлось столкнуться, и будут рады отметить его окончание.
В том, что новосибирцы готовы веселиться, убеждает и пример крупнейшего барного комплекса, который в первые же выходные после технического открытия посетители порядка