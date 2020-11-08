Пир во время короны: как будут проходить новогодние корпоративы в этом году (компании снимают брони)

Еще год назад вопрос, что там с помещениями для корпоратива ближе к Новому году, вызвал бы у владельцев и менеджеров популярных заведений снисходительную усмешку. Все ходовые «слоты» были бы уже давно разобраны. По словам руководителя ресторанов «Гуси» и «Гуси в городе» Сергея Цуркана, нередкой была ситуация, когда крупная компания бронировала (и даже предоплату вносила) зал на корпоратив еще где-нибудь в феврале-марте. В этом году всплеск интереса к новогодним корпоративам случился во второй половине лета, когда казалось, что всё самое страшное уже позади. Сегодня часть этих летних броней уже снята.

Главное отличие этого года — рестораторы измеряют спрос не в заключенных договорах (как это было раньше), а в предварительных договоренностях. Трудно требовать предоплату в ситуации, когда желающие, мягко говоря, не выстраиваются в очередь. И вообще никто не может сказать точно, будет ли в принципе разрешена работа заведений к концу декабря и не попадут ли под запрет любые мероприятия. Как говорит руководитель новосибирского BlaBlaBar Андрей Васин, есть пока «холодный интерес» в формате: «А вы будете делать корпоративы?».