Ковид распугал: на площади Маркса заработала ярмарка — так мало торговцев здесь не было никогда

На площади Маркса заработала традиционная продовольственная ярмарка. Торговцев на ней необычно мало.

Ярмарка на Маркса проходит уже много лет, но никогда здесь не было так мало продавцов и покупателей. Обычно ряды палаток и машин тянулись почти до перекрестка, где сходятся улицы Новогодняя, Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина. Сегодня границу ярмарки пришлось сдвинуть более чем на 50 метров вглубь.