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Ковид распугал: на площади Маркса заработала ярмарка — так мало торговцев здесь не было никогда

Обычно заполненный кусок улицы остался совершенно пустым

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Обычно торговые палатки занимали почти весь этот проезд&nbsp;

Обычно торговые палатки занимали почти весь этот проезд 

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На площади Маркса заработала традиционная продовольственная ярмарка. Торговцев на ней необычно мало.

Ярмарка на Маркса проходит уже много лет, но никогда здесь не было так мало продавцов и покупателей. Обычно ряды палаток и машин тянулись почти до перекрестка, где сходятся улицы Новогодняя, Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина. Сегодня границу ярмарки пришлось сдвинуть более чем на 50 метров вглубь.

Продавцов овощей совсем немного&nbsp;

Продавцов овощей совсем немного 

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Отчасти это объясняется малым количеством продавцов овощей. Обычно картофель, морковь, тыквы, лук и т. д. с машин предлагали десяток-другой продавцов, сейчас же их можно пересчитать по пальцам.

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На ярмарке традиционно много изделий из мяса

На ярмарке традиционно много изделий из мяса

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В остальном набор товаров остался традиционным. Здесь можно купить сушеные и консервированные грибы, мясные деликатесы, фермерскую птицу, молочные продукты и т. д. Компанию продавцам продуктов питания составляют торговцы постельным бельем и одеждой.

Желающие могут еще купить сушеные грибы и ягоды

Желающие могут еще купить сушеные грибы и ягоды

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Ярмарка будет работать только один день и закроется в 16:00.

Сравнить с тем, как торговля на Маркса выглядела всего месяц назад, можно, посмотрев небольшой фоторепортаж о сельхозярмарке 10 октября.

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