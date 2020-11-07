Ковид распугал: на площади Маркса заработала ярмарка — так мало торговцев здесь не было никогда

На площади Маркса заработала традиционная продовольственная ярмарка. Торговцев на ней необычно мало.
Ярмарка на Маркса проходит уже много лет, но никогда здесь не было так мало продавцов и покупателей. Обычно ряды палаток и машин тянулись почти до перекрестка, где сходятся улицы Новогодняя, Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина. Сегодня границу ярмарки пришлось сдвинуть более чем на 50 метров вглубь.
Отчасти это объясняется малым количеством продавцов овощей. Обычно картофель, морковь, тыквы, лук
В остальном набор товаров остался традиционным. Здесь можно купить сушеные и консервированные грибы, мясные деликатесы, фермерскую птицу, молочные продукты
Ярмарка будет работать только один день и закроется в 16:00.
Сравнить с тем, как торговля на Маркса выглядела всего месяц назад, можно, посмотрев небольшой фоторепортаж о сельхозярмарке 10 октября.