Неправильно ты бутерброд ешь! Диетологи рассказали, чем надо перекусывать

Вообще, все привыкли есть три раза в день. Завтрак, обед и ужин — это норма. Но иногда между этими приемами хочется чего-то пожевать (и правильно). Вот и появились перекусы. И много их вы себе позволить не можете — максимум три.



— Количество перекусов в течение дня зависит от времени подъема, времени отхода ко сну, количества основных приемов пищи, — говорит врач-диетолог, кандидат наук Ирина Бородина. — Подходящее время для перекусов — до 17:00, потом только ужин. Если после ужина чувствуете голод, нужно не перекусывать, а искать ошибку в течение дня: поздний обед или его пропуск, недостаток сложных углеводов или жиров, отсутствие сладкого вкуса и т. д.



Длительные перерывы между едой ни к чему хорошему не приведут. Забывайте об обеде, отказывайтесь от перекусов, перебивайте аппетит конфетами и получите развитие гипогликемии и усталости, снижение концентрации внимания и познавательной деятельности.



— Даже здоровым людям рекомендуется дробный режим питания — 5–6 раз в сутки (с 3–4-часовыми интервалами) предпочтительно в одни и те же часы. Это способствует уменьшению нагрузки на поджелудочную железу, печень и желчный пузырь и нормализует секреторно-моторную деятельность кишечника, — говорит кандидат медицинских наук Лариса Федотова.

