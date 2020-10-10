Ковид не помеха: на Маркса развернулась большая сельхозярмарка — смотрим, что там продают

На площади Маркса открылась большая продовольственная ярмарка
На площади Маркса начала работать традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Несмотря на слякоть, здесь собрались больше 160 продавцов и сотни покупателей.
Ярмарка проходит на широком проезде между торговыми центрами «Сан-Сити» и «Калейдоскоп». В этом году движение здесь не стали перекрывать с раннего утра бетонными блоками, заменив их дорожной техникой. Она же пригодится, когда после окончания торговли нужно будет убрать оставшийся мусор.
С утра выпал небольшой снег, который к моменту начала торговли уже успел превратиться в лужи. Так что части продавцов пришлось обуться в резиновые сапоги.
Покупателей, впрочем, непогода не смущает — они активно разбирают мелким оптом овощи. Цены на овощи, действительно, невысоки. На картошку и капусту они начинаются с 16 рублей за килограмм, но для этого придется купить целый мешок.
На ярмарке можно встретить и менее привычный товар. Например, огромные стебли сельдерея. В магазинах это растение встречается только в виде коротко обрезанных стеблей (как правило, импортных). Здесь же он предлагается целиком: в таком виде его используют, например, в среднеазиатской кухне, для приготовления солений и т. д.
С десяток торговцев предлагают сибирские фрукты (в основном их привезли с Алтая). За ведерко яблок просят 200 рублей. Здесь же можно купить последние свежие грибы, мед и первые соленья.
Традиционно много сушеных грибов. Этот продукт, впрочем, нужно уметь выбирать. Цены начинаются с 2000 рублей за килограмм и доходят до 5600 рублей. Теоретически такая разница объясняется качеством исходного сырья. Купив те, что подешевле, можно потом обнаружить, что для ароматного грибного супа сушеных белых потребуется вдвое больше.
Настоящая очередь выстроилась за свежим мясом. Говядина здесь продается (в зависимости от отруба) по 320–350 рублей за килограмм, что действительно дешевле, чем в обычном сетевом супермаркете.
У лотков с сырами и маслом тоже покупатели, хотя очередей здесь не наблюдается. Твердые сыры с Алтая здесь предлагают по 600–700 рублей за килограмм — примерно столько же они стоят в сетевых супермаркетах, а по акции цена может даже опускаться ниже. Правда, здесь, на ярмарке, сыр можно сначала попробовать.
Самый загадочный вид товара на сельхозярмарках — одежда. Её невозможно примерить, она мокнет под снегом и дождем. Да и по ценам таким продавцам трудно конкурировать с дисконт-сетями вроде «Планета Одежда Обувь», один из магазинов которой находится здесь же — в ГУМе.
Ярмарка на Маркса будет работать до 16:00. Но не стоит забывать, что это не супермаркет, и, продав привезенный товар, большинство торговцев просто покинут площадь.
Оценить, как изменились цены, можно, посмотрев репортаж с сельхозярмарки на Маркса, которая проходила 19 октября 2019 года.