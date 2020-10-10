Ковид не помеха: на Маркса развернулась большая сельхозярмарка — смотрим, что там продают

На ярмарке можно встретить и менее привычный товар. Например, огромные стебли сельдерея. В магазинах это растение встречается только в виде коротко обрезанных стеблей (как правило, импортных). Здесь же он предлагается целиком: в таком виде его используют, например, в среднеазиатской кухне, для приготовления солений и т. д.