«Мою зарплату откладываем, на его живем»: две россиянки рассказали, как формируется бюджет в их семьях

Расходы в семье лежат, как правило, на обоих супругах Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Семейный бюджет — дело тонкое. Каждая пара договаривается между собой, как, когда и на какие цели тратить заработанные деньги. 86.RU спросил двух россиянок, какая у них финансовая ситуация в семье. Ирина и Анна рассказали о двух совершенно разных моделях.

«Он транжира. Я люблю копить»

Ирина и Максим в браке уже 13 лет, воспитывают двух дочерей десяти и пяти лет. Он работает в полиции, она — в сфере услуг. Бюджет в семье раздельный. Жена признается, что инициатором такого решения была она, поскольку супруг может в одночасье потратить крупную сумму, она же считает, что деньги любят счет.

— У нас две ипотеки. Я плачу за одну квартиру, в которой живем, муж — за вторую, в которую собираемся переехать. Квартплату суммируем и делим пополам. Каждый оплачивает свою часть. Продукты на каждый день покупаю в основном я, когда возвращаюсь вечером домой. Это, как правило, молоко, хлеб, печенье и конфеты к чаю. Но несколько раз в месяц мы едем за большой закупкой: мясом, рыбой, картошкой, макаронами, крупами. Тогда платит супруг.

Детский садик для младшей дочери, секции и кружки для старшей — на мне. Детскую одежду тоже чаще покупаю я, но если едем в магазин всей семьей, то тогда муж. Себе одежду приобретает каждый сам. Но дорогие покупки мы согласовываем друг с другом. Вот недавно супруг звонил и спрашивал, не буду ли я против, если он купит дорогую куртку. Я согласилась. А потом и себе выпросила подарок — искусственную шубку.

Покупку бытовой техники, электроники, телефонов, наушников, часов обсуждаем. Мелочи для машины — дворники, незамерзайку или что-то еще — покупает муж. Он же всегда заправляет автомобиль, хотя водим мы оба.

Если выбираемся в кафе, ресторан или развлекательный центр, затраты на мужчине. А вот на отдыхе платим по очереди.

Размер моей зарплаты муж не знает, я его — примерно. Он иногда проговаривается. А скрываю я свой доход, потому что считаю его транжирой. Еще до брака он начал занимать у меня, брал кредиты. Взял, к примеру, одну машину, поездил на ней полгода, захотел другую. Денег не хватает, взял кредит. Потом третью, четвертую машину и кредит за кредитом. Тогда я поняла, что совместного бюджета у нас не будет.

Зная, сколько у меня есть денег, он может потратить больше, чем обычно, рассчитывая на меня. Он вообще не умеет копить. Я же — наоборот. У меня всегда есть заначка и дома наличными, и на карте.

А вот в семье моих родителей всё было совершенно по-другому. Папа приходил с работы, отдавал маме все деньги. Она всё покупала: и одежду, и продукты — всё оплачивала. Ему было неинтересно, куда и на что она тратит. Когда несколько лет назад мамы не стало, отец, мягко скажем, удивился ценам в магазинах. У моей родной сестры семейный бюджет так же строится, как у родителей. Супруг отдал ей карту, на которую приходит зарплата.

«Мою зарплату откладываем, на его живем»

Анна и Игорь женаты 15 лет. У супругов двое детей: сын семи лет и дочка четырех лет. И еще у Анны 16-летний сын от первого брака. Бюджет в семье совместный. Муж работает в нефтяной сфере, жена — в торговле. Доход Игоря в несколько раз больше дохода Анны. Она ходит на работу, скорее, для души.

— Мою зарплату мы откладываем, а на его живем. Когда что-то накопили, тратим. Например, недавно внесли с этих денег первоначальный взнос на дорогую машину, плюс взяли кредит на мое имя. И я со своей зарплаты выплачиваю ипотеку и автокредит.

Если хочу купить что-то для себя, я это делаю. Ни у кого не спрашиваю. Это же мои деньги. Советуемся, если покупка крупная, такая как автомобиль. Если захочу, к примеру, шубу за 200–300 тысяч, конечно, тоже обсудим. Если же покупка за 20–30 тысяч, я не спрашиваю разрешения у супруга.

Муж работает вахтовым методом. Когда он дома, всё оплачивает и покупает он. Я вообще забываю, где у меня лежит банковская карточка. Если что-то детям нужно купить, едем в магазин, он оплачивает.

Отдых планируем вместе. Платит он. Вообще все крупные покупки — на муже. Я в основном просто откладываю, не трачу. Но, допустим, захотела себе что-то купить на Wildberries — сережки, нижнее белье — заказываю. Или еду в «Сити Молл». А вот если духи, это уже на муже, потому что они очень дорого стоят.

Если он на вахте, переводит мне на карту свой аванс. Мне же с детьми надо на что-то жить, продукты покупать.

Зарплата мужа для меня не секрет. Он приносит расчетку. Также он знает о моих доходах. У нас всё прозрачно. Об этом мы договорились еще до свадьбы. Плюс у нас заключен брачный договор, там всё расписано. В случае развода каждый останется при своем. Квартира оформлена на меня, его машина — на него, моя — на меня. Квартира на юге — на нас обоих и детей.