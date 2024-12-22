«Моя душа здесь»: нигериец стал многодетным отцом в Новосибирске — он купается в проруби и лечит людей боем барабанов

Джюд переехал в Сибирь из Африки 16 лет назад Источник: Джюд Ойеволе











Джюд Ойеволе приехал в Новосибирск из африканской республики Нигерия в 2009 году учиться, а после окончания вуза остался в Сибири, дважды женился и организовал группу африканских барабанщиков. Джюд говорит, что его род — королевский, а сам он — шаман, и может излечивать людей вибрациями барабанов. Журналисты НГС побывали в гостях у короля Джюда и его семьи: они рассказали о своих впечатлениях о Сибири и сибиряках, об африканской полигамии, Вуду и шоу за 500 тысяч рублей.

Из Африки — в Сибирь

Нигериец учился в НГТУ Источник: Джюд Ойеволе











Джюд Ойеволе переехал в Новосибирск из Нигерии. На родине у него уже было одно образование: он получил диплом патологоанатома. В 2009 году он сделал выбор в пользу Сибири вопреки пожеланиям отца, который предлагал ему поступить в один из университетов Великобритании. Такая возможность у него была, но Джюд опирался не на прагматизм, а на внутренний голос — и на голос свыше, как говорит сам.

— Я приехал сюда учиться, и, собственно, после окончания университета я остался жить здесь. Так как я духовный человек, я считаю, что моя высшая сила отправила меня сюда, чтобы исполнять судьбоносные задачи. И мне очень хорошо здесь, — признался он. — Конечно, родина — всегда хорошо, но я считаю, что [Новосибирск —] это уже моя вторая родина. Моя душа здесь.

В Новосибирске Джюд сначала учился на авиационного инженера, но в итоге окончил факультет гуманитарного образования НГТУ, а затем поступил в магистратуру, где изучал конфликтологию.

Джюд Ойеволе называет Сибирь своей второй родиной Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Для Сибири темнокожий мужчина выглядит очень колоритно: длинные дреды, собранные в пучок, яркая этническая одежда, широкая сияющая улыбка. Непривычная для нас мимика и эмоциональность — Джюд буквально излучает позитив, хоть и с долей экспрессии.

На вопрос, сколько ему лет, отвечает уклончиво: около 40. Дело в том, что в его религии числа и цифры имеют огромное значение. «Обсчитывать» — людей, годы жизни и другие нематериальные и наделенные определенной энергией явления и объекты — могут только умеющие это делать люди.

— Я многодетный отец. У нас есть традиция, что нельзя считать детей — это плохая примета. У меня больше трех детей, — объяснил он.

Родители Джюда — африканские пенсионеры Источник: Джюд Ойеволе











Родители Джюда — пенсионеры, живут в Нигерии. Его сестра работает врачом в Лондоне, а брат — дипломат в Республике Бенин в Западной Африке. Джюд же выбрал Сибирь и считает ее своим домом, здесь он встретил своих жен.

В ходе беседы себя Джюд называет королем, как и своего маленького сына, а супругу — королевой. Оказалось, он действительно из древнего королевского рода, хотя сегодня, конечно, королевского статуса в современном понимании у его семьи нет. Но его предки, от которых пошла фамилия Ойеволе, имели прямое отношение к африканской элите.

— У нас по фамилии можно узнать, кто человек вообще. Допустим, если вы услышите «Пушкин», то подумаете, что человек может быть из какого-то поколения Пушкина — вот так же Ойеволе. Мои предки, они были короли — это одна из причин. Вторая — я знаю свое будущее, я шаман. И оно ведет меня к «должности». Когда я узнаю, к какой, я обязательно первым дам вам интервью, — пообещал Джюд.

У Джюда четверо детей, все родились в Новосибирске, а старшие дочери уже учатся здесь в школе Источник: Джюд Ойеволе

Первая жена Джюда — русская, в этом браке родились две девочки, и обе уже ходят в школу здесь же, в Новосибирске. Свою вторую жену, Деливе Мумба, Джюд тоже встретил в Новосибирске, сейчас пара живет вместе и растит сына и дочь.

О своих отношениях с женщинами Джюд говорит открыто. Он — полигамист, это социальная норма в Африке, где на одного мужчину приходится пять женщин. Поддерживает связь и с первой супругой, с согласия обеих женщин.

— У нас традиция такая, и, собственно, я человек природы, я не делаю против природы — я делаю то, что сердце скажет, и как я чувствую себя комфортно. Я не пропагандирую полигамию — я просто рассказываю про свою жизнь. У меня есть женщины, с которыми тоже у нас отношения, но в семье всегда главная — это королева Деливе, это моя главная женщина, — объяснил Джюд Ойеволе. — У меня отец вырос в полигамной семье, мама тоже, они оба — дети четвертой жены и выросли прекрасно, хотя сами моногамны. Но это выбор каждого, если в семье при этом согласие. Ты не сможешь просто встать в какой-то день и сказать: «Ой, я же мужчина от природы, я же полигамист. Теперь я хочу завести себе четыре жены». Это большая ответственность.

«Здравствуйте, зовут меня король Джюд»

Деливе Мумба приехала в Сибирь в 2018 году Источник: Джюд Ойеволе











Деливе Мумба приехала в Новосибирск в 2018 году из Замбии — страны, где расположен известный на весь мир водопад Виктория. Сначала она поступила в НГТУ, потом перевелась в НГАСУ, где училась на инженера по водным сооружениям. Девушка призналась, что одним из факторов, который привел ее из Африки в Сибирь, был снег.

— Когда я выбрала Новосибирск, я точно хотела понять, как снег чувствуется. Когда мы смотрели кино, это было как магия. Я хотела чувствовать вот этот холод, там красиво это выглядело, — рассказала она. — Русские из моего общежития меня пригласили к себе делать какое-то интервью, потому что первый раз видели девушку из Африки. Они меня одели очень тепло, и мы ходили на улицу делать ангела в снегу. Это было, когда я приехала, в первую неделю. И мне понравилось, что встретились добрые люди.

Джюд увидел фото Деливе в соцсетях и решил написать девушке Источник: Deliwe Mumba / vk.com











В студенчестве Деливе работала моделью. Джюд увидел ее фото в соцсетях, написал, и они встретились. Но предыстория, как рассказал Джюд, была несколько обширнее.

— Это судьба. Я сначала её видел во сне с какими-то количеством детей, я видел её лицо чётко во сне. Но я не мог понять, что за женщина, зачем она приходит ко мне во сне, что ей надо? Еще какие-то дети черненькие — откуда? В итоге я ей написал, когда увидел ее фотографию. Просто: «Здравствуйте, зовут меня король Джюд. У меня цель быть с вами, улучшить вашу жизнь. Если вы согласны со мной пройти этот путь вместе, я буду очень хороший для вас. Сначала мы подружимся, но я вам обещаю, что все будет хорошо», — рассказывает о том, как очаровывал жену Джюд.

— Когда он мне писал, я думала, просто мужик пишет, потому что разные люди пишут «ВКонтакте», и вот это всё. Но он мне всё чётко писал. Я думала, что в наши времена у мужчин нет смелости, я не верила и в шоке была, — призналась Деливе. — И сказала себе: «Ну, надо встретиться с этим человеком». У него чувство Шанго (Шанго — дух огня, грома, молнии в мифологии народа йоруба. — Прим. ред.), у него сильная энергия, было интересно его слушать, учить его религию.

Выступление за полмиллиона

Команда барабанщиков выступает в клубах, на корпоративах и других мероприятиях Источник: Джюд Ойеволе











По сути, специализация Джюда после обучения в вузе — дипломатия, как и у брата. Но развиваться он решил в совершенно другом направлении.

Вместе со своими земляками и землячками он организовал шоу африканских барабанщиков «Калакута». Сегодня это его основная работа, они выступают на корпоративах и праздниках. Доход, говорит Джюд, стабильный: десятиминутное шоу из двух человек стоит 20 тысяч рублей минимум. Бывали заказы на мероприятия от крупных международных компаний. Для них «Калакута» устраивали целое шоу, а гонорар составлял около полумиллиона рублей с оплаченными билетами на самолет для всей команды в другую страну.

— Мы везде выступаем. В коллективе у нас много и девушек, и парней из Африки, все приехали из разных стран. Здесь у нас есть сообщество, землячество, Африканский национально-культурный центр «Наследие Йоруба», я его представитель, — объяснил Джюд. — Мы помогаем друг другу. Я уже давно живу в Новосибирске, ориентируюсь в традициях и помогаю тем, кто приехал недавно, чтобы легче было адаптироваться.

Вуду — это не игры в куклы

Вуду — более глубокая религия, чем принято считать во всем мире Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Увлечение Джюда барабанами во многом связано с его религией, Ифа: он говорит, что, играя на барабанах, можно исцелять людей.

— Я не просто я играю на барабанах, потому что мне надо кушать. Конечно, хобби стало моим хлебом, но моё шоу — это лечебный процесс, — говорит Джюд.

Эти навыки и традиции передаются из поколения в поколение. Идеальный способ передачи — от отца к сыну, в этом случае последователей называют «баба лау». Если изучать Ифа вне линии преемственности, процесс может занять и десятки лет. До колонизации Африки Великобританией религия была распространена по всей территории континента, но со временем ее вытеснили мировые конфессии.

В России более понятное название Ифа — Вуду. Джюд называет себя шаманом и говорит, что его вера во многом неправильно интерпретируется в мире: это вовсе не черная магия, как принято считать.

— Очень много людей, когда я говорю про Вуду, думают, что это восковая кукла, иголка и так далее. Но на самом деле Вуду — это вибраци, наука духовного мира и нашего мира, их взаимодействия. Это наука природы. Это барабаны и вибрации. Это любовь и уважение к природе. Вы часть природы, я часть природы. Не убивай животных ради забавы, не уничтожай леса — это всё Вуду, — объяснил он. — У нас есть система, через которую мы спрашиваем у духов, что делать, как делать, духи нас предупреждают заранее. Мы кидаем кости. Это как математика, очень глубокая математика, и надо уметь считать. Если человек — математик от природы, он и есть шаман Ифа.

«Я встречаю только добрых людей»

По календарю народа йоруба сейчас идет 10066 год Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Дети Джюда и Деливе имеют российское гражданство, как и старшие дочки нигерийца. Родители же пока получили только вид на жительство, но намерены остаться в Сибири навсегда — им здесь действительно нравится. У них есть русские друзья, с земляками они общаются в африканском центре.

Джюд даже купается в проруби зимой, а на закономерный вопрос о том, как переносит морозы, уверенно отвечает: «Сибиряк — не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается».

Русскую кухню африканская семья тоже освоила: любят борщ, блины, пельмени, манную кашу. Аутентичные африканские ингредиенты для национальных блюд семья заказывает в интернет-магазинах.

Супруги говорят, что в Сибири они встречают много добрых людей Источник: Александр Козлов, Deliwe Mumba / vk.com











Джюд и Деливе, если и не считают себя русскими, то уж точно «обрусевшими». Они успели оценить русскую ментальность, к старшим детям короля Джюда хорошо относятся в школе.

— Я встречаю только добрых людей. Конечно, есть неприятные случаи — нападали, но везде есть эти уроды. Везде. Так же, как и в Нигерии, так и здесь гопников хватает. У них просто воспитания нет, травма какая-то жизненная. Но, это не исключает факт, что я встретил много хороших людей. И это моя история, — говорит Джюд.

— Мне нравится здесь. Уважаем вас — вы такие честные люди, добрые, прямолинейные, и мне это нравится. Очень легко здесь жить. Мне легко, — добавляет Деливе.

Сейчас семья Ойеволе готовится к Новому году. Хотя признаются, что для них это не совсем «настоящий» праздник: аутентичный календарь в Африке выстроен по иной системе, и там начало нового года отмечают 3 июня, а по летоисчислению сейчас идет 10066 год. Но нарушать традиции второй родины темнокожие сибиряки не собираются и 31 декабря вместе со всей страной обязательно поднимут бокалы.