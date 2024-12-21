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Семья подробности «Это наши традиционные ценности?» Как развивался скандал вокруг многоженца и отца 29 детей и что говорят власти

«Это наши традиционные ценности?» Как развивался скандал вокруг многоженца и отца 29 детей и что говорят власти

За последние несколько дней Иван Сухов привлек внимание не только общественности, но и властей

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24 комментария

Многоженец из Москвы за последние несколько дней привлек внимание депутатов

Источник:

Скандал вокруг московского многоженца Ивана Сухова разгорелся после интервью журналистки Саши Сулим на ее YouTube-канале. Сухов рассказал, что у него 12 жен и 29 детей. Его подход к семье вызвал шок у пользователей Сети: женам он запрещает работать, выходить из дома для общения с подругами, а все траты — даже в 10 рублей — должны быть согласованы с ним. Он описывает себя как «маленького президента» и заявляет, что цель его жизни — минимум 50 детей.

Подробнее о взглядах Сухова и хроника скандала — в материале MSK1.RU.

«Я могу ей отказать в воде»: как Иван Сухов относится к женам и детям

Тяга к патриархальному укладу жизни выработалась у Сухова еще в 12 лет, когда он впервые попал на Кавказ. В юности он часто встречался с несколькими девушками одновременно. Каждой он говорил, что «она у него единственная».

Сейчас 40-летний мужчина принципиально не использует средства контрацепции. Только он решает, как распределять время между супругами. Домашние обязанности лежат исключительно на женщинах.

— Жена нужна для того, чтобы выполнять свою женскую функцию. Как минимум приготовить покушать, деток накормить, проверить у них уроки, — рассказал в интервью Иван Сухов.

<p>Иван Сухов</p><p>Иван Сухов</p>

Одобрять покупку надо с любой стоимости. Хоть с 10 рублей потраченных. Мороженое не может купить без спроса. Даже водичку. Если захотеть, то да, я могу ей отказать в воде.

Детей он тоже воспитывает в духе патриархата: по его словам, уставать от работы по дому они не имеют права. Дети живут и учатся дома, а за плохое поведение отец строго их наказывает — бьет ремнем или специально оставляет деньги на видном месте, чтобы потом избить того, кто их возьмет.

Вся семья, за исключением выросших и разъехавшихся детей, живет в столичной квартире площадью в 70 квадратных метров. Иван считает, что хорошо зарабатывает: ежемесячно на семью из 18 человек он тратит 75 тысяч рублей.

Пользователи интернета, ознакомившись с интервью, выразили сочувствие женам и детям. Многие иронично предположили, что в будущем дети могут рассказать истории о своем детстве в еще более шокирующих интервью.

Реакция властей

Вскоре после публикации интервью в дело вмешались власти. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что проверит семью. Ее цель — убедиться, что дети получают медицинское обслуживание и образование согласно законам.

При этом, как выяснилось позже, омбудсмен посещала эту семью два года назад. О своем визите после интервью она расскажет позже. Спойлер: ничего противозаконного уполномоченный по правам ребенка не нашла.

«Мне кажется странным поведение этих мамаш»: что сказала Нина Останина

Интервью с многоженцем из Москвы привлекло внимание и представителей Госдумы. Депутат Нина Останина категорично выступила против уклада жизни в семье Сухова. Она заявила, что содержание 12 жен и стольких детей в трехкомнатной квартире на 75 тысяч рублей в месяц — ненормально.

<p>Нина Останина</p><p>Нина Останина</p>

Неужели не видят ни учителя, ни воспитатели, что они недоедают? Наверняка на 75 тысяч рублей невозможно такое количество детишек одеть, невозможно обеспечить книгами, литературой.

— Глаза закрывать не надо на это, в конце концов. Это же Москва. Хорошо, если, по мнению всех соцслужб и опеки, это благополучные семьи, где он с раннего детства учит многоженству. Это нормально? Тогда у меня вопрос возникает: что такое наши традиционные ценности? — добавила депутат Госдумы Останина.

Останина также предложила проверить многоженца на психические отклонения.

<p>Нина Останина</p><p>Нина Останина</p>

Если он считает, что жить в трехкомнатной квартире там, где много жен и детей, — это нормально, то это свидетельствует о каких-то отклонениях.

Нина Останина отметила, что забота государства должна быть направлена на детей, особенно если семья не справляется с обеспечением их нормальных условий жизни.

— Мне кажется странным поведение этих мамаш. Я не собираюсь перед ним расшаркиваться и извиняться. Если детям там некомфортно, то заботу о них должно взять на себя государство, — резюмировала депутат Останина.

Так что там, в доме, происходит?

Позже Ольга Ярославская, посетившая семью Сухова, подробно рассказала о своих визитах. Она отметила, что, с ее точки зрения, никакие законы формально не нарушаются: дети закреплены за школами и не имеют академической задолженности, также наблюдаются в медицинских учреждениях. Однако, подчеркнула, что семейные ценности семьи Сухова вызывают у нее личные вопросы.

Главной проблемой, по ее мнению, может стать не уклад жизни семьи, а общественный резонанс, который отразится на детях.

— Учитывая общественный резонанс вокруг данной семьи, боюсь, что дети в любой момент могут стать жертвами общественного осуждения и буллинга. Это вызывает опасения, — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Она подчеркнула, что моральные вопросы должны обсуждаться в другом ключе, а не на примере конкретной семьи, так как дети могут от этого пострадать.

Тем временем Сухов продолжает оставаться верным своим взглядам.

Около шести лет назад Иван Сухов стал вести блог на YouTube. В нем он рассказывал о своем быте и отвечал на вопросы. Сейчас он, к сожалению его подписчиков и к счастью других пользователей, не обновлялся уже три года.

Несколько лет назад Иван Сухов вел блог на YouTube

Источник:

Мы продолжаем следить за историей многоженца в отдельном сюжете.

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Интервью Саша Сулим Многоженство Спор Скандал Нина Останина Госдума
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Комментарии
24
GNUS111
50 минут
Нужно издать закон, по которому каждая женщина обязана родить не меньше 12 детей. В случае если она не исполняет свой долг перед страной, её можно лишать пенсии и других привилегий.
Berta Princess Katze
1 час
Любимый АК! Ты должен быть на его месте.
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