В Новосибирской области значительно сократилось количество детей-сирот — инфографика по годам

В детских домах проживает 19 детей в возрасте от 0 до 4 лет Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирской области за три года сократилось количество детей-сирот, которые проживают в детских домах. Об этом НГС рассказали в Министерстве труда и социального развития региона.

— На 1 декабря 2024 в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Новосибирской области воспитываются 392 ребенка, из них 19 детей в возрасте от 0 до 4 лет, — сообщили в министерстве.

Около 93% детей-сирот воспитываются в замещающих семьях Источник: Юрий Орлов











Согласно статистике, с каждым годом количество воспитанников детских домов сокращается. Так, в 2022 году в организациях проживали 469 детей, а в 2023 году — 416 детей.

В Минтруда добавили, что всего в Новосибирской области действует шесть центров помощи детям-сиротам, один центр содействия их семейному устройству и один дом-интернат. За 2024 год в эти организации поступили 65 детей. При этом в приемные семьи и семьи опекунов в этом году отправились 598 ребят.

— Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях, стабильно высокое — на уровне 93% от общего количества детей-сирот, — отметили в региональном Минтруда.