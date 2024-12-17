«Привязана к тебе»: как Анна Седокова напророчила себе беспросветную трагедию

Янис Тимма не смог перенести развод и покончил с собой, а Анна Седокова оказалась в больнице с нервным срывом Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Два месяца назад певица Анна Седокова заявила, что уходит от баскетболиста Яниса Тиммы, с которым была в браке последние четыре года. Статус свободной женщины экс-рыженькая из «ВИА Гры» отметила новым образом: она поменяла прическу, освежила контуры лица, устроила себе серию откровенных фотосессий. Но за пару недель до Нового года от этого наносного глянца не осталось и следа. Бывший муж Седоковой покончил с собой в день ее рождения. Мы восстановили картину их непростых и, как оказалось, очень болезненных отношений.

«Янис меня подкупил»

Кажется, у Яниса Тиммы не было других вариантов, кроме как стать баскетболистом. Он родился в крохотном городке Краслава на юго-востоке Латвии, где из всех перспектив — выращивать огурцы да делать сувениры для редких туристов. К счастью, его отец был тренером по баскетболу и натаскал сына так, что ему быстро стало тесно в Балтийской баскетбольной лиге. В 2015 году спортсмен подписал контракт с петербургским «Зенитом», а позже перешел в подмосковный клуб «Химки».

В перерывах между матчами Янис знакомился с российской культурой. Да так самоотверженно, что открыл для себя творчество Анны Седоковой. Оценив вокальные и прочие данные певицы, Тимма решил во что бы то ни стало добиться ее руки и сердца.

Целеустремленный латыш начал ухаживания за певицей издалека. В 2019 году он оказался на открытии московского бара Седоковой, где его, рослого и видного блондина, было сложно не заметить среди низкорослых да коренастых столичных селебов.

Впрочем, Седокова, будучи женщиной, которая черпает вдохновение из страсти, не пала в объятия спортсмену с первого взгляда. Воспылавший чувствами Янис, оставшись без внимания, решил идти до конца и использовал для этого самые разные возможности.

— Мы праздновали открытие, и Янис получил в подарок свитшот. Потом он выставил в соцсетях сториз, где ехал в машине в этом свитшоте, и играла «Шантарам». Я тогда подумала: он так любит то, что я делаю. Конечно, этим Янис меня очень подкупил, — рассказала о начале истории любви в одном из интервью Анна.

Покоряя сердце Анны, Янис забыл, что в Латвии его ждут молодая жена Сана и их крошка-сын Кристиан.

— Я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне. А летом ты сказал, что хочешь спасти наш брак. Интересные новости. И заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег. Сказать, что ей и самому важному для тебя человеку — сыну, надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми, — писала Сана в социальных сетях.

Пара отпраздновала свадьбу в «Барвиха Luxury Village» Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Седокова уверяла, что на момент ее встречи с Янисом баскетболист уже развелся с женой. Так или иначе, спустя год отношений Янис и Анна решили пожениться. Здесь тоже не обошлось без широких жестов: предложение спортсмен сделал во время отдыха в Майами, а чтобы порадовать возлюбленную, арендовал яхту, купил огромный букет цветов и кольцо. Обольщенная роскошью певица не смогла отказать, и 6 сентября пара зарегистрировала свои отношения, а кадры с церемонии стали основой для будущей песни «Привязана к тебе».

Источник: Anna Sedokova / Youtube.com

«Мы друг друга придушили»

Практически сразу после свадьбы пара попала в нескончаемый поток ссор и взаимных претензий. Когда-то подающий большие надежды в спорте Янис сначала целый год работал бесплатно, а позже и вовсе остался без работы.

Его финансовое положение худо-бедно стало улучшаться после перехода в казанский УНИКС, однако это не решило проблем с недопониманием в семье. Как рассказывала сама Анна, за весь брак они расставались 20 раз.

— Нам было очень сложно. Изначально подкосила пандемия, когда мы сели дома и начали друг на друга смотреть. Постоянно. Своей любовью мы друг друга придушили, — рассказала Анна о сложных моментах в браке.

Анна приходила на матчи Яниса, в отличие от отца спортсмена, с которым они были в ссоре 3 года Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2022 году усугубил ситуацию переезд Яниса в США, где он заключил контракт с американским клубом. Певица жаловалась на расстояние, редкие встречи и отсутствие стабильности.

— Ну вот и всё. Он улетел. Жизнь — удивительная штука. И я понятия не имею, когда мы встретимся опять и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся, — писала Анна в своих социальных сетях.

Но в чем оставалась стабильность, так это в публичных выяснениях отношений, которые супруги устраивали в социальных сетях друг друга. Летом 2023 года пара в очередной раз решила расстаться. Анна Седокова тут же неприкрыто намекнула, что у нее множество кавалеров, с которыми она не будет скучать в случае развода. На что получила язвительный ответ супруга: «Надеюсь, ты не найдешь меня сегодня вечером. Делаю, что хочу». После подобного комментария на странице девушки Янис подкрепил его в своем блоге видео из стриптиз-клуба.

Супруги выставляли на всеобщее обозрение не только ссоры, но и подробности сексуальной жизни Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Подписчики Яниса не переставая получали порции тревожных сторис под песни Седоковой. Парня особенно зацепила песня Анны «Я искала тебя», где он воспринял как насмешку слова о том, что он залечил ее раны и они будут вместе навсегда.

— Не верю ни единому твоему слову. Всё, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует… Я очень хотел бы многое сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трусом, что сдался, но так жить я не хочу, — писал муж певицы.

Посты с обвинениями в адрес бывшей возлюбленной и манипуляционные видео, которые кричали о нестабильном состоянии мужчины, также не заставили себя долго ждать. Янис вел прямые эфиры, где на фоне шли клипы Седоковой, а на столе лежали таблетки, шантажировал артистку своим самоубийством. Но все это воспринимали лишь как странную попытку вернуть певицу.

Осенью Анна приняла окончательное решение о разводе, но даже в него верилось с трудом. Спортсмен тут же вернулся из Америки в Россию, о чем рассказал своим подписчикам.

— Она потрясающая. Это всё я, — написал в своем профиле Янис и выложил видео с огромным букетом цветов и очередной песней Анны на фоне.

Восторженные отзывы на свой образ Анна получила не только от поклонников, но и от бывшего мужа Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











А уже в ноябре Анна сама прилетела на матч супруга в провокационном наряде. Хотела ли она позлить своим «голым костюмом» Яниса или заставить увидеть, что он потерял, — обратить внимание на себя она точно смогла и поставила окончательную точку в их отношениях.

«Я жила в аду последние годы»

В декабре Янис вернулся в Москву, чтобы подписать документы о разводе. Казалось, пара рассталась на дружеской ноте, спортсмен даже поздравил бывшую супругу с днем рождения трогательным видео. Но в последние дни Янис в спешке переехал из номера отеля в хостел в трех километрах от дома Анны. Именно у его входа в ночь на 17 декабря мужчина покончил с собой. А на заставке своего телефона он оставил послание бывшей жене: «Позвоните Анне».

В честь дня рождения Седоковой Янис выложил их архивное видео, где они были счастливы Источник: Janis Timma / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После смерти бывшего мужа Анна записала видеообращение, где рассказала, что переживает за своего сына, и попросила не рассказывать о смерти Яниса.

— Вы не представляете, в каком аду я жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте (шерить — делиться контентом в соцсетях. — Прим. ред.), пожалуйста, я вас очень прошу, — попросила певица.

Самостоятельно справиться со всеми событиями певица не смогла и уже вечером 17 декабря опубликовала видео из больницы, где уже ничего не могла сказать, а только непрестанно рыдала. Как рассказал ТАСС представитель артистки, ее госпитализировали по настоянию невролога, она находится в состоянии аффекта.

Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)



Убита сообщением о смерти Яниса Тиммы и его бывшая жена, которая сейчас живет в Риге и воспитывает их общего теперь уже шестилетнего сына. Недавно женщина подала в суд, чтобы взыскать с баскетболиста алименты, но теперь ни о каких обидах и речи не идет. Сана опубликовала архивное видео с Янисом, на котором он нянчит маленького сынишку, и благодарит всех за поддержку.

— Трудно поверить и принять то, что произошло. Те, кто знал Яни давным-давно, знают, что он был очень позитивным и сердечным человеком, всегда всем помогавшим, с очень большим сердцем, — написала первая жена Яниса Тиммы. — Очень амбициозный и целеустремленный спортсмен, который всегда всего добивался упорным трудом — оставим его таким в нашей памяти.