«Привязана к тебе»: как Анна Седокова напророчила себе беспросветную трагедию

Два месяца назад певица Анна Седокова заявила, что уходит от баскетболиста Яниса Тиммы, с которым была в браке последние четыре года. Статус свободной женщины экс-рыженькая из «ВИА Гры» отметила новым образом: она поменяла прическу, освежила контуры лица, устроила себе серию откровенных фотосессий. Но за пару недель до Нового года от этого наносного глянца не осталось и следа. Бывший муж Седоковой покончил с собой в день ее рождения. Мы восстановили картину их непростых и, как оказалось, очень болезненных отношений.
«Янис меня подкупил»
Кажется, у Яниса Тиммы не было других вариантов, кроме как стать баскетболистом. Он родился в крохотном городке Краслава на юго-востоке Латвии, где из всех перспектив — выращивать огурцы да делать сувениры для редких туристов. К счастью, его отец был тренером по баскетболу и натаскал сына так, что ему быстро стало тесно в Балтийской баскетбольной лиге. В 2015 году спортсмен подписал контракт с петербургским «Зенитом», а позже перешел в подмосковный клуб «Химки».
В перерывах между матчами Янис знакомился с российской культурой. Да так самоотверженно, что открыл для себя творчество Анны Седоковой. Оценив вокальные и прочие данные певицы, Тимма решил во что бы то ни стало добиться ее руки и сердца.
Целеустремленный латыш начал ухаживания за певицей издалека. В 2019 году он оказался на открытии московского бара Седоковой, где его, рослого и видного блондина, было сложно не заметить среди низкорослых да коренастых столичных селебов.
Впрочем, Седокова, будучи женщиной, которая черпает вдохновение из страсти, не пала в объятия спортсмену с первого взгляда. Воспылавший чувствами Янис, оставшись без внимания, решил идти до конца и использовал для этого самые разные возможности.
— Мы праздновали открытие, и Янис получил в подарок свитшот. Потом он выставил в соцсетях сториз, где ехал в машине в этом свитшоте, и играла «Шантарам». Я тогда подумала: он так любит то, что я делаю. Конечно, этим Янис меня очень подкупил, — рассказала о начале истории любви в одном из интервью Анна.
Покоряя сердце Анны, Янис забыл, что в Латвии его ждут молодая жена Сана и их крошка-сын Кристиан.
— Я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне. А летом ты сказал, что хочешь спасти наш брак. Интересные новости. И заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег. Сказать, что ей и самому важному для тебя человеку — сыну, надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми, — писала Сана в социальных сетях.
Седокова уверяла, что на момент ее встречи с Янисом баскетболист уже развелся с женой. Так или иначе, спустя год отношений Янис и Анна решили пожениться. Здесь тоже не обошлось без широких жестов: предложение спортсмен сделал во время отдыха в Майами, а чтобы порадовать возлюбленную, арендовал яхту, купил огромный букет цветов и кольцо. Обольщенная роскошью певица не смогла отказать, и 6 сентября пара зарегистрировала свои отношения, а кадры с церемонии стали основой для будущей песни «Привязана к тебе».
«Мы друг друга придушили»
Практически сразу после свадьбы пара попала в нескончаемый поток ссор и взаимных претензий. Когда-то подающий большие надежды в спорте Янис сначала целый год работал бесплатно, а позже и вовсе остался без работы.
Его финансовое положение худо-бедно стало улучшаться после перехода в казанский УНИКС, однако это не решило проблем с недопониманием в семье. Как рассказывала сама Анна, за весь брак они расставались 20 раз.
— Нам было очень сложно. Изначально подкосила пандемия, когда мы сели дома и начали друг на друга смотреть. Постоянно. Своей любовью мы друг друга придушили, — рассказала Анна о сложных моментах в браке.
В 2022 году усугубил ситуацию переезд Яниса в США, где он заключил контракт с американским клубом. Певица жаловалась на расстояние, редкие встречи и отсутствие стабильности.
— Ну вот и всё. Он улетел. Жизнь — удивительная штука. И я понятия не имею, когда мы встретимся опять и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся, — писала Анна в своих социальных сетях.
Но в чем оставалась стабильность, так это в публичных выяснениях отношений, которые супруги устраивали в социальных сетях друг друга. Летом 2023 года пара в очередной раз решила расстаться. Анна Седокова тут же неприкрыто намекнула, что у нее множество кавалеров, с которыми она не будет скучать в случае развода. На что получила язвительный ответ супруга: «Надеюсь, ты не найдешь меня сегодня вечером. Делаю, что хочу». После подобного комментария на странице девушки Янис подкрепил его в своем блоге видео из стриптиз-клуба.
Подписчики Яниса не переставая получали порции тревожных сторис под песни Седоковой. Парня особенно зацепила песня Анны «Я искала тебя», где он воспринял как насмешку слова о том, что он залечил ее раны и они будут вместе навсегда.
— Не верю ни единому твоему слову. Всё, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует… Я очень хотел бы многое сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трусом, что сдался, но так жить я не хочу, — писал муж певицы.
Посты с обвинениями в адрес бывшей возлюбленной и манипуляционные видео, которые кричали о нестабильном состоянии мужчины, также не заставили себя долго ждать. Янис вел прямые эфиры, где на фоне шли клипы Седоковой, а на столе лежали таблетки, шантажировал артистку своим самоубийством. Но все это воспринимали лишь как странную попытку вернуть певицу.
Осенью Анна приняла окончательное решение о разводе, но даже в него верилось с трудом. Спортсмен тут же вернулся из Америки в Россию, о чем рассказал своим подписчикам.
— Она потрясающая. Это всё я, — написал в своем профиле Янис и выложил видео с огромным букетом цветов и очередной песней Анны на фоне.
А уже в ноябре Анна сама прилетела на матч супруга в провокационном наряде. Хотела ли она позлить своим «голым костюмом» Яниса или заставить увидеть, что он потерял, — обратить внимание на себя она точно смогла и поставила окончательную точку в их отношениях.
«Я жила в аду последние годы»
В декабре Янис вернулся в Москву, чтобы подписать документы о разводе. Казалось, пара рассталась на дружеской ноте, спортсмен даже поздравил бывшую супругу с днем рождения трогательным видео. Но в последние дни Янис в спешке переехал из номера отеля в хостел в трех километрах от дома Анны. Именно у его входа в ночь на 17 декабря мужчина покончил с собой. А на заставке своего телефона он оставил послание бывшей жене: «Позвоните Анне».
После смерти бывшего мужа Анна записала видеообращение, где рассказала, что переживает за своего сына, и попросила не рассказывать о смерти Яниса.
— Вы не представляете, в каком аду я жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте (шерить — делиться контентом в соцсетях. — Прим. ред.), пожалуйста, я вас очень прошу, — попросила певица.
Самостоятельно справиться со всеми событиями певица не смогла и уже вечером 17 декабря опубликовала видео из больницы, где уже ничего не могла сказать, а только непрестанно рыдала. Как рассказал ТАСС представитель артистки, ее госпитализировали по настоянию невролога, она находится в состоянии аффекта.
Убита сообщением о смерти Яниса Тиммы и его бывшая жена, которая сейчас живет в Риге и воспитывает их общего теперь уже шестилетнего сына. Недавно женщина подала в суд, чтобы взыскать с баскетболиста алименты, но теперь ни о каких обидах и речи не идет. Сана опубликовала архивное видео с Янисом, на котором он нянчит маленького сынишку, и благодарит всех за поддержку.
— Трудно поверить и принять то, что произошло. Те, кто знал Яни давным-давно, знают, что он был очень позитивным и сердечным человеком, всегда всем помогавшим, с очень большим сердцем, — написала первая жена Яниса Тиммы. — Очень амбициозный и целеустремленный спортсмен, который всегда всего добивался упорным трудом — оставим его таким в нашей памяти.