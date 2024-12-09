Путин создал спецсовет по повышению рождаемости: что известно о будущих мерах поддержки

Власти плотно взялись за повышение рождаемости Источник: Дарья Пона / 74.RU











Президент России Владимир Путин создал новый совет по вопросам демографии и семейной политики. Указ о его формировании опубликован официальном портале правовых актов.

— Образовать совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики, — говорится в документе.

Он будет заниматься политикой по повышению рождаемости в стране, улучшением условий для семей с детьми, а также разработкой предложений, касающихся повышения рождаемости. Председателем совета стала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Также президент расформировал совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее Матвиенко предложила ввести в России Десятилетие семьи, аналогичное существующим десятилетиям детства и науки. В своем блоге на сайте верхней палаты парламента, она подчеркнула, что такая инициатива поможет сосредоточить усилия на решении семейных и демографических проблем страны.