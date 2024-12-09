Путин создал спецсовет по повышению рождаемости: что известно о будущих мерах поддержки

Президент России Владимир Путин создал новый совет по вопросам демографии и семейной политики. Указ о его формировании опубликован официальном портале правовых актов.
— Образовать совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики, — говорится в документе.
Он будет заниматься политикой по повышению рождаемости в стране, улучшением условий для семей с детьми, а также разработкой предложений, касающихся повышения рождаемости. Председателем совета стала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Также президент расформировал совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Ранее Матвиенко предложила ввести в России Десятилетие семьи, аналогичное существующим десятилетиям детства и науки. В своем блоге на сайте верхней палаты парламента, она подчеркнула, что такая инициатива поможет сосредоточить усилия на решении семейных и демографических проблем страны.
С 2025 года в России начнут действовать новые нацпроекты, направленные на улучшение демографической ситуации и, в том числе, поддержку семей с детьми: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».