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Семья Эльбрус и Лилиана: необычные имена, которые получили новорожденные новосибирцы в ноябре

Эльбрус и Лилиана: необычные имена, которые получили новорожденные новосибирцы в ноябре

За прошлый месяц в регионе родилось 1872 малыша

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С начала года родилось 22 922 малыша

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1872 появилось на свет в ноябре в Новосибирской области. Всего с начала года родилось 22 922 малыша. В управлении по делам ЗАГС региона назвали самые редкие имена, которые дали новорожденным в последний летний месяц.

Среди редких имен для мальчиков стали: Валесерг, Кай, Марат, Нестор, Остап, Патрикей, Прокоп, Святогор, Трофим, Эльбрус.

Для девочек: Александрия, Ассоль, Афина, Ефимия, Златамира, Илиана, Келли, Лилиана, Марья, Славна.

Самыми же популярными женскими именами стали: Анна, Ева, Алиса, Есения, Арина, Полина, София, Виктория, Мария, Александра. Популярные мужские имена: Александр, Михаил, Марк, Матвей, Роман, Артём, Мирон, Тимофей, Иван, Дмитрий.

Ранее стало известно, что за 10 месяцев 2024 года 169 несовершеннолетних девочек стали мамами. Самым молодым из них всего 14 лет.

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