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Семья Звезды в шоке «Тася ждала путешествие»: бывший муж Пелагеи снова запретил 7-летней дочери лететь за границу

«Тася ждала путешествие»: бывший муж Пелагеи снова запретил 7-летней дочери лететь за границу

В прошлый раз девочку сняли с рейса в аэропорту

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Адвокаты певицы уже снимали запрет на вылет, но Иван Телегин подал аппеляцию

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Бывший муж новосибирской певицы Пелагеи снова запретил их маленькой дочке выезжать за границу. Иван Телегин добился отмены решения суда, пишет издание «СтарХит».

Как сообщает издание, бывший хоккеист Иван Телегин добился отмены решения суда, который выиграла Пелагея, и снова не пустил 7-летнюю дочку Тасю за границу на новогодних каникул.

— Весь гастрольный график Пелагеи на декабрь–январь был составлен с учетом зимних каникул дочери. Тася, конечно, очень ждала путешествие с мамой, — цитирует «СтарХит» представителя певицы Филиппа Рябченко. — Телегин продолжает делать гадости маленькому человеку, который ни в чем не виноват. Ему плевать как пройдут каникулы дочери, он мстит бывшей жене, задевая чувства собственного ребенка.

В качестве оснований Иван Телегин отмечает, что он боится, что певица увезет дочку навсегда.

Полгода назад Тася и Пелагея узнали о запрете вылетать за границу в московском аэропорту, девочку сняли с рейса за полчаса до вылета, она долго плакала и не понимала почему ее отец так поступил. Тогда Тася должна была улететь в Таиланд. В августе адвокатам певицы удалось снять запрет, теперь же его снова наложили.

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