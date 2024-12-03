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Семья эксклюзив В Новосибирской области из семьи забрали одного ребенка за год — раньше таких случаев было больше

В Новосибирской области из семьи забрали одного ребенка за год — раньше таких случаев было больше

Органы опеки могут изъять ребенка, если ему угрожает опасность

1 258
6 комментариев

Детей изымают, если им угрожает опасность

Источник:

В Новосибирской области в 2024 году органы опеки забрали из семьи одного ребенка. Об этом НГС сообщили в Министерстве социального развития региона.

Органы опеки и попечительства могут забрать ребенка из семьи, если ему или его здоровью угрожает опасность. Это указано в 77-й статье Семейного кодекса РФ.

В 2023 году из двух семей в регионе забрали троих детей, а в 2022 году — троих детей из одной семьи.

— Количество случаев отобрания детей у родителей в Новосибирской области тенденции к увеличению не имеет, — отметили в Минсоц.

Все дети после отобрания и после того, как суд лишил родителей прав, были устроены на воспитание в замещающие семьи.

В Прокопьевске Кемеровской области в конце ноября пропал 12-летний мальчик. Как оказалось, его полгода пытали мама и отчим.

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Комментарии
6
265889986
38 минут
Раньше таких случаев было больше. Сейчас других случаев больше ,про мусорные контейнеры,там находят
styil
41 минута
удивительны цифры твои - статистика....
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