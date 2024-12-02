Отец года: Петросян выселяет дочь из квартиры — она встала на сторону Елены Степаненко

Под занавес Года семьи стало известно, что юморист Евгений Петросян требует выписать свою старшую дочь Викторину из московской квартиры. Чтобы аннулировать ее право на пользование жильем, артист подал на женщину в суд.
По информации Mash, речь идет о квартире на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра — ту самую, что юморист делил еще со своей бывшей женой Еленой Степаненко после развода.
Судя по карточке с сайта Мосгорсуда, Петросян обратился в суд еще 12 ноября. Но тогда в нем нашли ошибки, и теперь юморист работает над исправлением.
Стоимость квартиры, которая стала яблоком раздора между артистом и его 56-летней дочерью, оценивается в 20 млн рублей.
Викторина Петросян появилась на свет в 1968 году, в первом браке юмориста с балериной Беллой Кригер, которая погибла в автомобильной аварии. Хотя женщина уже долгое время живет в США и не отсвечивает в российских СМИ, несколько лет назад она стала чаще появляться в информационном поле. Причиной стал громкий развод Петросяна с Еленой Степаненко и его брак с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Тогда Викторина открыто поддержала мачеху и не приняла новую избранницу отца.
В 2022 году Татьяна Брухунова рассказала, что сатирик не общается со своей старшей дочерью.
— К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет, — отметила молодая жена Петросяна.
В марте 2024 года стало известно, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родилась дочь.
Позже выяснилось, что младшая дочь Петросяна появилась на свет в октябре 2023 года. Девочку назвали редким именем Матильда. Также в 2020 году в браке с Брухуновой у артиста родился сын, которого назвали Ваганом в честь отца Евгения Петросяна — Вагана Межлумовича.