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Семья Пристав подкараулил женщину в новосибирском кафе: она задолжала дочери более 300 тысяч рублей

Пристав подкараулил женщину в новосибирском кафе: она задолжала дочери более 300 тысяч рублей

Должнице пригрозили уголовным делом

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12 комментариев

Сибирячке назначили 20 часов обязательных работ и пригрозили уголовным делом

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В Новосибирске судебный пристав нашёл в кафе 32-летнюю женщину, которая не платит алименты своей 15-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В ведомстве объяснили, что пристав пришёл по адресу проживания сибирячки, но там ему заявили, что женщина ушла на работу в кафе.

— Он поехал на адрес работы должницы. Обратился к старшему по смене, чтобы выявить факт работы разыскиваемой. Ему сообщили, что сотрудница выйдет через час на смену. Дождавшись должницу, сотрудник представился и сопроводил гражданку до отделения судебных приставов, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУФССП России.

В отношении сибирячки составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил женщине 20 часов обязательных работ.

Долг сибирячки перед дочерью составляет 316 тысяч рублей. 15-летняя девочка сейчас находится в специализированном центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Если мать не начнет выплачивать долги по алиментам, в отношении неё могут возбудить уголовное дело.

Ранее НГС писал о том, как приставы забрали дочь у отца и отдали матери.

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Комментарии
12
Татьяна 53
4 минуты
"15-летняя девочка сейчас находится в специализированном центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей." Девочка при живой матери находится в центре, ну и какое у неё детство без любви и заботы матери, и что из неё получится
Гость
12 минут
Ну и в чем новость-то? Пришёл домой, пошел на работу, взыскал. Я еще понимаю, когда статьи были о всяких курьезных и креативных случаях, типа когда приставы обнаруживали должника прячущимся в собачьей конуре, или когда прикидывались роскошной блондинкой в соцсетях, чтобы его выманить. А здесь-то что? Пришёл домой, пошел на работу. "Подкараулил в кафе" - словно она там просто обедала, а он ее засек по сигналу со спутника. Она там работала, караулить ее не надо было. В общем, похоже что у уже просто писать не о чем. Этак про каждое взыскание можно пресс-релиз выпускать.
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