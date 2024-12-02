Пристав подкараулил женщину в новосибирском кафе: она задолжала дочери более 300 тысяч рублей

Сибирячке назначили 20 часов обязательных работ и пригрозили уголовным делом Источник: ГУФССП России по Новосибирской области











В Новосибирске судебный пристав нашёл в кафе 32-летнюю женщину, которая не платит алименты своей 15-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В ведомстве объяснили, что пристав пришёл по адресу проживания сибирячки, но там ему заявили, что женщина ушла на работу в кафе.

— Он поехал на адрес работы должницы. Обратился к старшему по смене, чтобы выявить факт работы разыскиваемой. Ему сообщили, что сотрудница выйдет через час на смену. Дождавшись должницу, сотрудник представился и сопроводил гражданку до отделения судебных приставов, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУФССП России.

В отношении сибирячки составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил женщине 20 часов обязательных работ.

Долг сибирячки перед дочерью составляет 316 тысяч рублей. 15-летняя девочка сейчас находится в специализированном центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Если мать не начнет выплачивать долги по алиментам, в отношении неё могут возбудить уголовное дело.