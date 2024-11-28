«Теперь все в нашей жизни вращается вокруг него»: Марина Федункив — ребенке, которого родила в 53 года

Муж Стефано во всем поддерживает Марину Источник: личный архив Марины Федункив











Марина Федункив впервые рассказала о ребенке и назвала его пол. До этого она тщательно скрывала свою беременность и рождение малыша. Также актриса призналась, как ей удалось забеременеть в 53 года, — по ее словам, еще до замужества она заморозила яйцеклетки.

«Я стала мамой и очень-очень счастлива»

О беременности актрисы стало известно во время съемок шоу «Первые на деревне» (16+), но звезда делала все возможное, чтобы до последнего скрывать свое положение от любопытных глаз. О рождении ребенка на тот момент объявили почти все СМИ, но не сама актриса. Недавно Марина Федункив впервые официально рассказала о рождении малыша в интервью «Комсомольской правде».



Три года назад Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Несмотря на разницу в возрасте — муж моложе артистки на 13 лет — супруги утверждают, что счастливы вместе.

— Да, можете поздравлять, — сказала «Комсомольской правде» Марина Федункив. — Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива.

Актриса объяснила, почему она так долго держала свое положение и рождение малыша в тайне. Для нее было важно, чтобы все прошло спокойно и чтобы ее не дергали журналисты. Федункив делилась деталями только с семьей и близкими.

Во время беременности Марина вела шоу «Первые на деревне» Источник: телеканал ТНТ











Заморозила яйцеклетки, но рожать хотела сама

Марина призналась, что о будущем ребенке заговорила со Стефано, как только начала с ним встречаться.

— Стефано знал, что задолго до знакомства с ним я заморозила свои яйцеклетки, — рассказала актриса. — Я это сделала, как только у меня появилась финансовая возможность. Так сказать, на всякий случай. Но до свадьбы у нас со Стефано не было четкого разговора: мол, давай вот такие шаги предпримем, чтобы у нас были дети. Детей, конечно, мы оба хотели. Но в то же самое время понимали, что, если их не будет, на наши отношения это никак не повлияет.

К рождению малыша актриса отнеслась ответственно. Когда они с мужем решились на это, Марина захотела рожать сама.

— Я разумный человек и не буду говорить: «Ой, что такого, возраст тут значения не имеет», — призналась звезда. — Конечно, имеет. Чем ты старше, тем сложнее стать мамой. Даже несмотря на то, что при современных технологиях подготовить организм к вынашиванию можно даже не в молодом возрасте.

Перед беременностью Марина основательно изучила вопрос, они с мужем консультировались с разными профессорами. Женщина занялась общим оздоровлением организма, бросила курить и перестала пить алкоголь.

Марина и Стефано вместе уже несколько лет Источник: личный архив Марины Федункив











Марина рожала в одной из российских клиник, при этом Стефано присутствовал на родах. Актриса говорит: когда увидела родившегося малыша, то испытала бесконечное счастье.

— Все в мире, кроме этого маленького чуда, мне стало неважно, — призналась актриса. — И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже.

Марина отметила, что и во время беременности, и на родах, и сейчас ее сильно поддерживает муж.

— Стефано — это, знаете, такой крепкий мужичок, внешне спокойный и невозмутимый, но внутри там мощный характер и сильная харизма, — отметила звезда. — Хотя мужчина без этого набора качеств вряд ли бы со мной совладал. Я поняла, что именно со Стефано я готова пойти на совсем рисковые шаги.

Сейчас Стефано активно занимается с сыном, ему помогает родственница — профессиональная няня. Она специально приехала к родителям, чтобы их поддержать.

«Пугает перспектива превратиться в домохозяйку»

Несмотря на рождение ребенка, Марина продолжила сниматься и участвовать в проектах. Для актрисы специально подбирают удобный график, чтобы она не перенапрягалась и большую часть времени могла посвящать ребенку.

— Карьеру я не приостанавливала и не планирую, — заявила Федункив. — Несмотря на то, что финансовая возможность для этого у нашей семьи есть. Во-первых, меня пугает перспектива превратиться в домохозяйку, наседку над ребенком.

Актриса признается, что ей важно держать себя в тонусе. Она решила сократить время на работу и тщательней отбирать проекты.

Марина Федункив рассказала и о фильмах, в которых сейчас снимается. Это «Равиоли Оли» (16+), «Мендельсон» (16+), продолжение сериала «Универ» (18+) и шоу «Однажды в России» (16+).