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Семья Не хотел расставаться с машиной: новосибирец вернул миллион долга по алиментам

Не хотел расставаться с машиной: новосибирец вернул миллион долга по алиментам

Сразу после того, как приставы пригрозили забрать Renault должника, он нашел деньги

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38 комментариев

Приставы заставили должника выпалить алименты

Новосибирцу арестовали счета, запретили выезжать за границу и хотели отобрать автомобиль из-за долгов по алиментам. Мужчина тут же нашел 1,1 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, житель Октябрьского района должен выплачивать алименты на двух маленьких детей. Средства мужчина не платил, поэтому бывшая жена подала исполнительный лист.

Приставы тут же ограничили должнику выезд за границу и запросили возврат средств с банковских счетов новосибирца.

— Далее были вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, двух компаний, в которых должник является учредителем, а также обращено взыскание на заработную плату, — объяснили в пресс-службе.

Средства списали, но денег все равно было недостаточно для погашения долга. Тогда мужчину вызвали на прием и пригрозили тем, что его автомобиль Renault Koleos заберут и продадут. Должник тут же на приеме у пристава вернул всю сумму в 1,1 миллиона рублей.

Недавно новосибирские приставы объявили в розыск 44-летнего мужчина из-за огромного долга по алиментам. Он должен был своим двум детям от двух разных браков более 2,1 миллиона рублей.

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Алименты Долг Задолженность Приставы
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Комментарии
38
Zemb
16 часов
Приставы заставили должника "выпалить" алименты.... в соседней статье как раз про поджёг приставал написано... кто то, что то знает ??😎
Мон@шка60+
14 часов
Все, что нужно знать о бывших отцах: машина однозначно дороже ребенка.
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