Не хотел расставаться с машиной: новосибирец вернул миллион долга по алиментам

Приставы заставили должника выпалить алименты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцу арестовали счета, запретили выезжать за границу и хотели отобрать автомобиль из-за долгов по алиментам. Мужчина тут же нашел 1,1 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, житель Октябрьского района должен выплачивать алименты на двух маленьких детей. Средства мужчина не платил, поэтому бывшая жена подала исполнительный лист.

Приставы тут же ограничили должнику выезд за границу и запросили возврат средств с банковских счетов новосибирца.

— Далее были вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, двух компаний, в которых должник является учредителем, а также обращено взыскание на заработную плату, — объяснили в пресс-службе.

Средства списали, но денег все равно было недостаточно для погашения долга. Тогда мужчину вызвали на прием и пригрозили тем, что его автомобиль Renault Koleos заберут и продадут. Должник тут же на приеме у пристава вернул всю сумму в 1,1 миллиона рублей.