«Подарили свою любовь»: как новосибирцы поздравили мам с праздником — милые истории

Сибирячки поделились фото своих подарков Источник: Илья Бархатов / 74.RU











24 ноября в России отмечают День матери. Поздравления и слова благодарности от самых близких получают миллионы женщин в нашей стране. Мы узнали у наших читателей, что они подарили своим мамам и как их поздравили.

Женщина получила вот такой сладкий подарок Источник: Анастасия

Так для жительницы Новосибирска Анастасии утро началась с кофе и сладкого подарка от детей. Малыши подарили маме шоколад, при этом сделав милую надпись на плитке.

Букет от детей Источник: Наталья











А вот какой милый букет преподнесли дети другой нашей читательницы Натальи. Как рассказала женщина, этот подарок очень растрогал ее.

Подарок для супруги Юлии Источник: Николай











Новосибирец Николай для жены и матери его двух детей преподнёс дорогое ювелирное украшение. По словам мужчины, он вместе с дочерями выбирал этот браслет для супруги Юлии.

Букет для мамы Источник: Арина

Читательница НГС Арина порадовала маму Ирина вот таким милым букетиком. Девушка приехала специально пораньше к родителям в дом, чтобы поздравить маму.

Подарок от мужа Источник: София











А сибирячка София получила от мужа и сына вот какие духи. Как объяснила девушка, она давно намекала супругу, что хочет их купить.

Бывший мэр поздравил женщин Источник: Анатолий Локоть











Фото с поздравлениями мам опубликовали и новосибирские чиновники. Так бывший мэр города Анатолий Локоть преподнес милый букет ирисов.

— Главное предназначение женщины — дарить жизнь. Радость материнства — самое светлое и жизнеутверждающее чувство. Желаю всем обрести это счастье, — написал Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

Руководитель Новосибирской филармонии отметила праздник в кругу семьи Источник: Анна Терешкова

Бывшая вице-мэр города, а ныне руководитель Новосибирской филармонии, отмечает День матери в кругу семьи.

— Как раз сейчас всей семьей собрались за большим столом. Дети подарили много цветов, но главное свою любовь, — рассказала Анна Терешкова НГС.