«Подарили свою любовь»: как новосибирцы поздравили мам с праздником — милые истории

24 ноября в России отмечают День матери. Поздравления и слова благодарности от самых близких получают миллионы женщин в нашей стране. Мы узнали у наших читателей, что они подарили своим мамам и как их поздравили.
Так для жительницы Новосибирска Анастасии утро началась с кофе и сладкого подарка от детей. Малыши подарили маме шоколад, при этом сделав милую надпись на плитке.
А вот какой милый букет преподнесли дети другой нашей читательницы Натальи. Как рассказала женщина, этот подарок очень растрогал ее.
Новосибирец Николай для жены и матери его двух детей преподнёс дорогое ювелирное украшение. По словам мужчины, он вместе с дочерями выбирал этот браслет для супруги Юлии.
Читательница НГС Арина порадовала маму Ирина вот таким милым букетиком. Девушка приехала специально пораньше к родителям в дом, чтобы поздравить маму.
А сибирячка София получила от мужа и сына вот какие духи. Как объяснила девушка, она давно намекала супругу, что хочет их купить.
Фото с поздравлениями мам опубликовали и новосибирские чиновники. Так бывший мэр города Анатолий Локоть преподнес милый букет ирисов.
— Главное предназначение женщины — дарить жизнь. Радость материнства — самое светлое и жизнеутверждающее чувство. Желаю всем обрести это счастье, — написал Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.
Бывшая вице-мэр города, а ныне руководитель Новосибирской филармонии, отмечает День матери в кругу семьи.
— Как раз сейчас всей семьей собрались за большим столом. Дети подарили много цветов, но главное свою любовь, — рассказала Анна Терешкова НГС.
Ранее мы опубликовали красивые открытки на День матери. 10 душевных поздравлений для главных женщин на свете.