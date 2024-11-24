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Семья «Подарили свою любовь»: как новосибирцы поздравили мам с праздником — милые истории

«Подарили свою любовь»: как новосибирцы поздравили мам с праздником — милые истории

В последнее воскресенье ноября в стране отмечают День матери

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13 комментариев

Сибирячки поделились фото своих подарков

24 ноября в России отмечают День матери. Поздравления и слова благодарности от самых близких получают миллионы женщин в нашей стране. Мы узнали у наших читателей, что они подарили своим мамам и как их поздравили.

Женщина получила вот такой сладкий подарок

Так для жительницы Новосибирска Анастасии утро началась с кофе и сладкого подарка от детей. Малыши подарили маме шоколад, при этом сделав милую надпись на плитке.

Букет от детей

А вот какой милый букет преподнесли дети другой нашей читательницы Натальи. Как рассказала женщина, этот подарок очень растрогал ее.

Подарок для супруги Юлии

Новосибирец Николай для жены и матери его двух детей преподнёс дорогое ювелирное украшение. По словам мужчины, он вместе с дочерями выбирал этот браслет для супруги Юлии.

Букет для мамы

Читательница НГС Арина порадовала маму Ирина вот таким милым букетиком. Девушка приехала специально пораньше к родителям в дом, чтобы поздравить маму.

Подарок от мужа

А сибирячка София получила от мужа и сына вот какие духи. Как объяснила девушка, она давно намекала супругу, что хочет их купить.

Бывший мэр поздравил женщин

Фото с поздравлениями мам опубликовали и новосибирские чиновники. Так бывший мэр города Анатолий Локоть преподнес милый букет ирисов.

— Главное предназначение женщины — дарить жизнь. Радость материнства — самое светлое и жизнеутверждающее чувство. Желаю всем обрести это счастье, — написал Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

Руководитель Новосибирской филармонии отметила праздник в кругу семьи

Бывшая вице-мэр города, а ныне руководитель Новосибирской филармонии, отмечает День матери в кругу семьи.

— Как раз сейчас всей семьей собрались за большим столом. Дети подарили много цветов, но главное свою любовь, — рассказала Анна Терешкова НГС.

Ранее мы опубликовали красивые открытки на День матери. 10 душевных поздравлений для главных женщин на свете.

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Комментарии
13
Гость
24 ноября, 18:50
Почему день Отца не празднуется и о нем не говорят? Страна рсп
Гость
24 ноября, 17:03
Счастье не купить, его можно только родить)))
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