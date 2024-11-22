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Семья обзор Красивые открытки на День сыновей: 10 идей, как поздравить любимых детей

Красивые открытки на День сыновей: 10 идей, как поздравить любимых детей

Уверены, в ответ вы получите сотни приятных и теплых слов

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Как минимум один день в году сыновья заслуживают того, чтобы папы носили их на плечах

Если вы давно искали повод, чтобы собраться всей семьей, что-нибудь отметить или просто поговорить, то у нас есть один такой — 22 ноября во всем мире (и Россия — не исключение) отмечается День сыновей. А если главные виновники этого праздника давно покинули родительский дом и уехали слишком далеко, позвоните им или напомните о себе приятными и красивыми открытками ко Дню сыновей. У нас как раз на этот случай есть небольшая, но неотразимая и трогательная коллекция.

История появления Дня сыновей окутана тайной. Не из-за того, что о ней нельзя говорить, а потому, что всё как-то само собой получилось. Никто даже не знает толком, где впервые начали отмечать этот праздник. В каждой стране были свои семейные традиции.

В Японии, к примеру, до середины прошлого столетия отмечали День мальчиков, главными героями которого были, понятное дело, мальчишки. Но потом этот праздник переименовали в День детей. Отмечают его каждый год 5 мая.

Свой День детей есть и в Бразилии. Здесь подрастающее поколение задаривают подарками, водят в парки развлечений и устраивают для них разномастные развлечения 12 октября.

В других странах, насмотревшись на заграничные традиции, сочли, что это отличная идея — отмечать День сыновей. И тоже стали устраивать тематические праздники. Позже и общая дата как будто сама собой появилась — День сыновей стали отмечать 22 ноября.

В России День сыновей появился относительно недавно и с подачи Якутии, где такой праздник установили в 2017 году. Да не просто так, а «для укрепления института семьи и семейных ценностей». Отмечать его в Якутии начали каждое второе воскресенье апреля. Понемногу традицию отмечать День сыновей переняли и другие города страны.

По идее, логично было бы отмечать День сыновей в России в апреле (так же, как и в Якутии) — так он был бы по соседству с Днем дочери. Но, как и во всем мире, в России этот праздник начали отмечать 22 ноября, между Днем отца и Днем матери.

День сыновей в 2024 году крайне удачно выпадает на пятницу. Так что если вы живете поблизости, можете посвятить вечер друг другу, не задумываясь о том, что на следующий день вам придется рано вставать. Посвятите время семье, поговорите друг с другом, поделитесь приятными воспоминаниями, листая семейный альбом.

День сыновей в России праздник неофициальный, поэтому никаких мероприятий на государственном уровне не проводят. Так что здесь, дорогие родители, берем инициативу в свои руки, как вы сделали как минимум однажды, решив завести ребенка.

Сыновей помладше можно порадовать игрушками, которые им нравятся. Также они будут рады сходить в детский развлекательный центр, в кино или театр.

Сыновья постарше, возможно, сами расскажут, что бы они хотели получить, но, скорее всего, ответят что-то в духе «Мам, пап, нам не надо ничего: у нас есть всё — это вы, наши любимые родители».

А еще мы уверены, что в ответ на поздравления вы услышите сотни приятных и теплых слов в свой адрес.

А вы отмечаете День сыновей?

Обязательно, каждый год
Впервые слышу о таком празднике
Нам не нужен повод, чтобы позвонить сыну или собраться всей семьей
Мне некого поздравлять с Днем сыновей
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Открытки Поздравления Праздник Семья Отец Мама Сын Папа Мать
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