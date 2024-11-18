Приставы забрали дочь у отца и отдали матери — сибирячка не видела ребёнка три месяца

Ребёнка у мужчины изъяли — процесс был напряженным Источник: ГУФССП России по Новосибирской области











В Новосибирске судебные приставы изъяли ребёнка у отца и вернули маме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.

В ведомстве объяснили, что ранее судом был определен порядок встречи девочки с отцом. В один из таких дней мужчина забрал дочь, отказавшись возвращать её бывшей супруге.

— Тогда между бывшими супругами начались судебные разбирательства об определении места жительства ребенка. Все это время дочь не видела маму, мужчина препятствовал общению и встречам. Рассмотрев материалы дела, суд решил, что ребенок должен проживать с матерью, — говорится в сообщении ГУФССП России по Новосибирской области.

Приставы совместно с представителями других ведомств пришли к мужчине домой для изъятия девочки. Передача ребёнка, как отмечают специалисты, «прошла напряженно, но беспрепятственно» — дочь вернули матери.