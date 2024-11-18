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Семья Приставы забрали дочь у отца и отдали матери — сибирячка не видела ребёнка три месяца

Приставы забрали дочь у отца и отдали матери — сибирячка не видела ребёнка три месяца

В Новосибирске приставы вернули матери дочь, которую забрал отец

1 081
7 комментариев

Ребёнка у мужчины изъяли — процесс был напряженным

В Новосибирске судебные приставы изъяли ребёнка у отца и вернули маме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.

В ведомстве объяснили, что ранее судом был определен порядок встречи девочки с отцом. В один из таких дней мужчина забрал дочь, отказавшись возвращать её бывшей супруге.

— Тогда между бывшими супругами начались судебные разбирательства об определении места жительства ребенка. Все это время дочь не видела маму, мужчина препятствовал общению и встречам. Рассмотрев материалы дела, суд решил, что ребенок должен проживать с матерью, — говорится в сообщении ГУФССП России по Новосибирской области.

Приставы совместно с представителями других ведомств пришли к мужчине домой для изъятия девочки. Передача ребёнка, как отмечают специалисты, «прошла напряженно, но беспрепятственно» — дочь вернули матери.

Ранее НГС писал о том, как мать увезла сына из Казани в Новосибирск и надеялась спрятать.

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Новосибирск Семья Ребенок Приставы
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Комментарии
8
Прометей
36 минут
В Чечню надо мужикам переезжать с ребенком сразу же, и постоянную регистрацию оформлять. Там большая вероятность что суды ребенка с отцом оставят.
Гость
7 минут
ну потому что ребенок - это собственость только матери. в мариархальных странах дети отцу не принадлежат, дети - принадлежат матери. а что принадлежит отцу? отцу принадлижит обязанность своевременно платить алименты и желательно больше не напоминать о себе на протяжении всей жизни, чтобы не мешать матери искать прицепу нового папку. ведь чужих детей не бывает! отец не тот кто зачал а тот кто воспитал
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