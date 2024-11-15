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Семья истории Сын пошел в суд, чтобы признать отца-офицера психбольным из-за новой жены. Почему его не наказали?

Сын пошел в суд, чтобы признать отца-офицера психбольным из-за новой жены. Почему его не наказали?

Уголовное дело о клевете возбуждать отказались

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2 комментария

Александр вместе с Людмилой 15 лет, девять из них в браке

Полиция Верх-Исетского района Екатеринбурга отказалась возбуждать уголовное дело за клевету против 40-летнего москвича, который через суд пытался лишить 75-летнего офицера МВД Александра Хавина дееспособности. Сын утверждал, что его отец много лет страдает психическим расстройством, не отдает отчета в своих действиях и нуждается в его опеке. При этом никаких заболеваний психики у Александра Михайловича никогда не было. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

Александр Хавин много лет проработал в силовых структурах: сначала в МЧС, где при тушении пожара получил травму и инвалидность, потом перешел работать в МВД, вышел на пенсию в звании подполковника.

Его сын от первого брака (родители развелись, когда тот был еще маленьким) живет в Москве, работает менеджером в крупнейшей корпорации. Этим летом он выдвигал свою кандидатуру на выборах, в совет депутатов 5-го городского округа, но, судя по спискам, его не избрали.

Ранее мы рассказывали историю этого семейного конфликта. Ссора произошла еще в 2014 году. Тогда молодой человек был против брака отца с его новой женой. Александр с Людмилой живут вместе почти 15 лет, девять из них в браке.

Новая жена отца взрослому сыну не понравилась. Сначала были конфликты, потом он написал на Людмилу заявление в полицию, обвиняя в мошенничестве. Якобы она обманным путем убедила отца заключить брак, опаивает его травами, отрицает медицину, занимается эзотерикой — и всё ради квартиры.

Людмила ходила на допросы и объясняла, что про эзотерику она ничего не знает, всю жизнь проработала на заводе водителем погрузчика и еще у нее есть своя квартира. В возбуждении уголовного дела в итоге отказали, но нервы супругам все-таки помотали.

А через год сын подал уже гражданский иск о лишении отца дееспособности и оформлении опекунства. Он утверждал, что тот психически болен. Обосновывал так: в 1996 и 1998 годах отец проходил лечение в психоневрологическом госпитале ветеранов войн. Но дело в том, что Александр лечился там в отделении терапии с высоким давлением и неврологическими проблемами из-за давних черепно-мозговых травм (он мастер спорта по боксу).

Фото супругов из летнего отпуска в Дагестане

Никаких психических заболеваний у Александра Михайловича никогда не было, и это подтверждается документально. Сам он уверен, что причина всех исков и заявлений в полицию меркантильная: сын беспокоится, что после смерти отца придется делить с его законной женой отцовскую квартиру.

Эту квартиру Александр, кстати, получил как служебную уже после развода, а первое жилье, ничего не деля, оставил жене и детям. По словам отца, сын не раз требовал написать на него дарственную, простого завещания ему было недостаточно. В итоге суд первой инстанции отказал сыну, в апелляции и кассации это решение устояло.

«Как вы его насильно от жены заберете?» — поинтересовалась как-то судья у адвоката сына — тот на заседания из Москвы не прилетал, отправив вместо себя своего представителя.

После победы в суде, где пенсионер, по сути, отстаивал свое право на личную жизнь, он обратился в полицию. Эта долгая история с судами вымотала супругов: им приходилось искать адвокатов, платить им, ездить на суды. Рассерженный отец написал заявление, требуя привлечь сына к уголовной ответственности за клевету и фальсификацию доказательств в гражданском процессе, ведь тот утверждал, что отец психически болен.

Но полиция не нашла состава преступления в действиях сына. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что опросить возможного подозреваемого «не представилось возможным».

Александр и Людмила поженились еще девять лет назад. Сыну пенсионера это не понравилось

— Я спокойно к этому отнеслась. Наоборот, пыталась успокоить: не надо уголовного дела, это все-таки твои дети, — объясняет Людмила (когда мы разговаривали с ней по телефону, на заднем фоне было слышно, как ее муж возмущается отказом полиции). — А Саша категоричен: нужно наказать. Конечно, никакой тюрьмы он сыну не желал, но уверен, что хотя бы штраф в пользу государства он заплатить должен, чтобы больше такое не повторялось.

Также Александр обратился в суд с гражданским иском о взыскании с сына судебных расходов. За услуги адвоката, который представлял их интересы в суде, они заплатили 145 тысяч рублей.

В итоге суд полностью удовлетворил требования Александра, обязав сына выплатить 155 тысяч (это не только работа адвоката, но и транспортные расходы — например, кассация проходила в Челябинске). По идее, супруги вполне могли потребовать компенсацию морального вреда за все неудобства, переживания, нервы, трату времени, но принципиально не пошли на это.

— Никаких денег нам от него не надо, — говорят они. — Нам просто было бы неприятно пользоваться этими деньгами.

Ранее сын Александра в беседе с E1.RU заверял: если того не лишат дееспособности, он дойдет до Верховного суда. Его адвокат, комментируя позицию доверителя, пояснила, что сыном движет забота об отце — якобы новая супруга «крайне негативно» влияет на него.

Мы также рассказывали историю, как сын избивал 80-летнего отца из-за квартиры. При этом родственники обвиняли во всём пожилого человека: мол, он сам не дает никому жизни. Однако суд признал сына виновным в избиении и отправил в колонию.

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Лишение дееспособности Офицер ВМД Суд Опека над взрослым Клевета
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Комментарии
2
Гость
2 минуты
нарожают пенсионеры сыновей, а потом страдают из-за любви
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
2 минуты
Это дела семейные. Нам это зачем?
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