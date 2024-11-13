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Семья Ребенок постоянно огрызается и спорит? Как сохранить отношения — совет психолога

Ребенок постоянно огрызается и спорит? Как сохранить отношения — совет психолога

Почему с подростками сложно общаться? И как из такого поведения извлечь пользу? Смотрите в видео

280
7 комментариев

Подростковый возраст тяжело дается и самим детям, и их родителям. Почему это хорошо, когда подросток бунтует, объяснила детский психолог Татьяна Шукшина.

Многие родители переживают и волнуются, когда ребенок буквально перестает с ними разговаривать и на любой вопрос они получают короткий ответ: «Да», «Нет», «Нормально».

— В подростковом возрасте всё поддается уже критике ребенка, и вы знаете, это здорово, если это у ребенка это происходит. Вот я родителям говорю: «Если ребенок начал бунтовать, начал как-то так ограничивать свое пространство, не пускать родителя в комнату, секреты какие-то появляются — это хорошо, что это происходит». Он начинает нарабатывать вот эту мышечную и психологическую структуру, за счет которой впоследствии будет выстраивать отношения с внешним миром. Конечно, при условии, что в семье гармония и нет насилия, — объясняет детский психолог.

Еще больше полезных советов смотрите в коротком видео чуть выше.

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Подростки Школьники Детский психолог Советы психолога Воспитание детей Взросление Дети и родители
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Комментарии
7
Гость
11 минут
баба в принципе ничего навоспитать, потому что природно баба не наделена ни ответственостью ни авторитетом. женина может приобретать авторитет только тот который ей дает мужчина. воспитание - это функция отца. а мать - транслирует ребенку то, что говорит отец. потому что ребенок воспринимает отца только через то что говорит мать. мать может как усилить авторитет отца, тем самым усилив свой, например сказав: делай то что сказал отец!, а может разрушить авторитет отца, гвооря например: да пофиг что говорит отец мы будем делать по своему а отцу не скажем, он не узнает" унчтожив авотритет отца, баба уничтожает и свой авторитет, потому что авторитетом мать сама не обладает, она обладает только авторитетом который дает ей муж. но абсолютно все бабы разрушают авторитет отца, насаждая свой бабский авторитет на лжи манипуляшках и насилии. в результате ребенок не будет слушаться ни мать ни отца. он не будет подчиняться ни родителям ни учиетлям (АК!)
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
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Все просто, с ребенком должен говорить отец. Все проблемы от женского воспитания
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