Ребенок постоянно огрызается и спорит? Как сохранить отношения — совет психолога

— В подростковом возрасте всё поддается уже критике ребенка, и вы знаете, это здорово, если это у ребенка это происходит. Вот я родителям говорю: «Если ребенок начал бунтовать, начал как-то так ограничивать свое пространство, не пускать родителя в комнату, секреты какие-то появляются — это хорошо, что это происходит». Он начинает нарабатывать вот эту мышечную и психологическую структуру, за счет которой впоследствии будет выстраивать отношения с внешним миром. Конечно, при условии, что в семье гармония и нет насилия, — объясняет детский психолог.