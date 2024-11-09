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Семья Более 70 подростков поженились с начала года в Новосибирской области

Более 70 подростков поженились с начала года в Новосибирской области

В 64 парах несовершеннолетней была невеста

330
2 комментария

В 5 парах оба молодожена были несовершеннолетними

С начала 2024 года в Новосибирской области в брак вступили 17 284 пары. При этом в 71 паре один из молодоженов — несовершеннолетний, сообщили редакции НГС в региональном управлении по делам ЗАГС.

— 64 записи акта составлены в отношении невест и 7 записей актов в отношении женихов, которые на момент регистрации брака не достигли совершеннолетия, — рассказали в ЗАГСе.

Среди них в пяти парах оба молодожена были младше 18 лет.

Ранее ЗАГС назвал возраст самой пожилой пары, поженившейся в Новосибирской области в этом году.

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ЗАГС Свадьба Несовершеннолетние Новосибирск
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Комментарии
2
Гость
14 минут
И все цыгане
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
22 минуты
В плане рождаемости - это хорошо. Тем более, что парень всегда может учиться и совмещать с посменной работой в ЧОПе, а его жена - работать на кассе.
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