Более 70 подростков поженились с начала года в Новосибирской области

В 5 парах оба молодожена были несовершеннолетними Источник: Ирина Шарова / 72.RU











С начала 2024 года в Новосибирской области в брак вступили 17 284 пары. При этом в 71 паре один из молодоженов — несовершеннолетний, сообщили редакции НГС в региональном управлении по делам ЗАГС.

— 64 записи акта составлены в отношении невест и 7 записей актов в отношении женихов, которые на момент регистрации брака не достигли совершеннолетия, — рассказали в ЗАГСе.

Среди них в пяти парах оба молодожена были младше 18 лет.