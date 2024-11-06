В списке Данэлия-Аполлин: какие еще необычные имена дали новосибирцы детям в октябре

В октябре в Новосибирской области на свет появилось 2187 ребенка Источник: Дарья Пона / 74.RU











В Новосибирской области в октябре на свет появилось 2187 ребенка. В управлении по делам ЗАГС рассказали, какие необычные имена дали детям жители региона.

В списке редких имен для мальчиков оказались Афанасий, Борислав, Динислам и Кир. В перечень также вошли Максимильян, Митрий, Саян, Святодар, Серафим, Федор.

Среди редких имен для девочек: Августиния, Анисия, Антонина, Владелина, Данэлия-Аполлин, Капитолина, Лукерья, Станислава и Элеонора. В списке также оказалась женская версия имени Серафим — Серафима.

Кроме необычных, в региональном управлении перечислили популярные детские имена. Чаще всего мальчиков называли Михаилом, Александром, Артемом, Дмитрием, Иваном, Тимофеем, Романом, Егором, Матвеем и Львом.

Популярные имена для девочек: Анна, София, Варвара, Виктория, Ева, Алиса, Арина, Александра, Мирослава, Полина.