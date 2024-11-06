В списке Данэлия-Аполлин: какие еще необычные имена дали новосибирцы детям в октябре

В Новосибирской области в октябре на свет появилось 2187 ребенка. В управлении по делам ЗАГС рассказали, какие необычные имена дали детям жители региона.
В списке редких имен для мальчиков оказались Афанасий, Борислав, Динислам и Кир. В перечень также вошли Максимильян, Митрий, Саян, Святодар, Серафим, Федор.
Среди редких имен для девочек: Августиния, Анисия, Антонина, Владелина, Данэлия-Аполлин, Капитолина, Лукерья, Станислава и Элеонора. В списке также оказалась женская версия имени Серафим — Серафима.
Кроме необычных, в региональном управлении перечислили популярные детские имена. Чаще всего мальчиков называли Михаилом, Александром, Артемом, Дмитрием, Иваном, Тимофеем, Романом, Егором, Матвеем и Львом.
Популярные имена для девочек: Анна, София, Варвара, Виктория, Ева, Алиса, Арина, Александра, Мирослава, Полина.
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