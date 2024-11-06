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Семья В списке Данэлия-Аполлин: какие еще необычные имена дали новосибирцы детям в октябре

В списке Данэлия-Аполлин: какие еще необычные имена дали новосибирцы детям в октябре

Новосибирский ЗАГС назвал редкие и популярные детские имена за октябрь

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3 комментария

В октябре в Новосибирской области на свет появилось 2187 ребенка

В Новосибирской области в октябре на свет появилось 2187 ребенка. В управлении по делам ЗАГС рассказали, какие необычные имена дали детям жители региона.

В списке редких имен для мальчиков оказались Афанасий, Борислав, Динислам и Кир. В перечень также вошли Максимильян, Митрий, Саян, Святодар, Серафим, Федор.

Среди редких имен для девочек: Августиния, Анисия, Антонина, Владелина, Данэлия-Аполлин, Капитолина, Лукерья, Станислава и Элеонора. В списке также оказалась женская версия имени Серафим — Серафима.

Кроме необычных, в региональном управлении перечислили популярные детские имена. Чаще всего мальчиков называли Михаилом, Александром, Артемом, Дмитрием, Иваном, Тимофеем, Романом, Егором, Матвеем и Львом.

Популярные имена для девочек: Анна, София, Варвара, Виктория, Ева, Алиса, Арина, Александра, Мирослава, Полина.

В сентябре стало известно, какие даты свадьбы в 2025 году будут самыми красивыми. Выбрать день можно как зимой, так и летом.

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Комментарии
4
Гость
6 минут
Называйте именами русских царей. 100% вариант на все времена при любой власти.
Гость
18 минут
лушче бы загсы рассказали сколько рсп в год семьи образовалось и сколько прицепов будут жить без отца
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