«Для детей папа на работе»: жена бизнес-коуча Шабутдинова — о первом свидании в СИЗО, новых курсах и воспитании детей

Источник: lidia_moree / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Аяз Шабутдинов — бизнес-коуч, основатель образовательной программы для предпринимателей «Like Центр». В ноябре 2023 года его арестовали по делу о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО. Редакция MSK1.RU поговорила с женой предпринимателя Лидией Муцольговой о том, как прошло их первое свидание «через стекло», как Аяз смог запустить новый курс прямо из камеры и как он помогает воспитывать двух детей на расстоянии.

— Почти год прошел с момента ареста вашего супруга. Каким был тот день?

— За этот год было большое количество событий. Они происходили чуть ли не каждый день. Поэтому прям тот день я досконально не помню. Я лишь зафиксировала для себя какие-то эмоции, чувства.

Первое — это большое чувство страха и непонимания, что происходит. Потому что, наверное, в первые секунды во время обыска я вообще не понимала, что сейчас происходит, кто эти люди. Второе — непонимание, что делать, как будто ты просто один с этими людьми и даже не имеешь возможности вызвать адвоката. В фильмах говорят: «Можно мне вызвать адвоката?» У меня такой возможности не было.

— В конце сентября вы впервые встретились с мужем в СИЗО. Какая это была встреча? О чем вы говорили и каким был Аяз?

— Это то, что мы запомним на всю жизнь. Как бы, возможно, странно это ни звучало в данном контексте, но мы оба чувствовали безумное счастье. Хотя, казалось бы, картинка не совсем романтичная и непривычная.

Действительно, это была первая возможность поговорить через стекло, решетки, телефонную трубку, услышать голос, у самого близкого человека спросить, как у него дела. В этот день я точно поняла, что с ним всё хорошо и он стал еще сильнее, еще умнее и мудрее.

Источник: lidia_moree / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не было какой-то драмы, с первой минуты у нас была безумная улыбка. Говорили про книги, будущее, планы, детей. Я до последнего держалась и улыбалась, но в конце, когда его уже забирали, слезы шли.

Когда диалог очень интересный и насыщенный, обычно говорят, что время пролетает незаметно. А мне в тот момент казалось, что вообще всё остановилось. Мы сидели не одни, там было порядка 20 пар, но шума как будто я не слышала. Было ощущение, что мы просто вечность разговариваем, — ценишь каждую секунду.

— У вас двое детей — 3-летняя дочь Весна и 2-летний сын Мир. Как вы объяснили им арест отца?

— В этом возрасте говорить о таких вещах не то что небезопасно, а в целом с точки зрения способности развития и понимания ребенком этого мира бесполезно. Поэтому мы не объясняем, что сейчас происходит. Для детей папа на работе. Конечно, они каждый день спрашивают, и мы каждый день об этом говорим. Находясь в подобной ситуации, ты всё равно вырабатываешь пути решения для того, чтобы сохранить связь [между отцом и детьми].

Источник: lidia_moree / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя время, конечно, они узнают эту большую историю, которую я с Аязом пройду вместе. Они будут знать значение слов «любовь», «уважение», «преданность», «тяжелые времена», «дружба», «партнерство» на нашем примере. Лидия Муцольгова

— Сейчас вы одна воспитываете детей?

— Мне не нравятся фраза «одна воспитываете детей». Я так не считаю, потому что у наших детей есть потрясающий папа, который, даже находясь в таких условиях, делает всё для того, чтобы участвовать в их воспитании. Я, в свою очередь, делаю всё для того, чтобы мы вместе обсуждали какие-то важные решения, связанные с развитием наших детей.

Источник: lidia_moree / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мы вместе проходим разные образовательные программы, читаем книги по воспитанию детей, каждый день с детьми говорим про папу — они знают, что он рядом. На все дни рождения от папы к детям приходят подарки, он знает об их спортивных успехах.

К письмам я прилагаю фотографии. Аяз видел, как в первый раз Весна вышла на сцену. Я ни в коем случае не осталась с детьми одна. И у нас рядом есть большое количество потрясающих людей, друзей, которые любят и уважают не только меня, но и всю нашу семью.

— Весной суд наложил арест на счета и имущество Аяза. На что ваша семья живет сейчас?

— Рядом есть люди, которые помогают по-разному. И поддерживают нашу семью в тяжелый период. Я всегда работала, не первый год. У меня есть проекты, моя основная деятельность, мой основной бизнес.

Лидия Муцольгова — учредитель и генеральный директор ивент-агентства ООО «ИВЕНТ ОНЛИ». По данным «Контур.Фокуса», прибыль компании за прошлый год составила 25 027 000 рублей.

— Летом стало известно, что Аяз запустил новый курс прямо из СИЗО. Как это вообще стало возможным?

— Я сделаю ремарку на правах жены: Аяз — очень уникальный человек. Я восхищаюсь его силой, умом и ответственностью. Важно понимать, что у него нет запрета на деятельность, здесь нет никаких нарушений законодательства и так далее.

— В своих соцсетях Аяз писал, что устраивает себе социальный детокс, иногда не читает новости, проводит время сам собой — это его отвлекает. А как от тревоги и навязчивых мыслей отвлекаетесь сейчас вы?

— У меня уже нет тревог. Был безумно сложный период зимой. Потому что не спишь, не ешь, у тебя большое количество стресса и так далее. Дальше я просто поняла, что так невозможно, так долго нельзя, нужно выстраивать свою жизнь.

Недавно я запустила проект для женщин — если я расстроилась и переживаю, мне достаточно увидеть просто то, что пишут люди, это дает безумное количество сил. Это не сравнимо вообще ни с чем — когда люди тебя благодарят, делятся своими результатами, меняются и им это очень нравится.

В этот период я вернулась к конному спорту. Хотя откладывала всю жизнь — после падения боялась заново садиться. Это тоже средство, чтобы отпустить контроль, расслабиться, потому что, если ты весь зажат, в тревогах, лошадка не поедет.

Источник: lidia_moree / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Даже в самый тяжелый, черный день ты в какой-то момент находишь в себе силу для того, чтобы любить, жить, делать себя лучше. Начать качественно проводить время с детьми — если ты с ними, то с ними, если ты с лошадью, то с лошадью, если ты в бизнесе, то ты в бизнесе. Очень много ценностей я поняла и переосмыслила за этот год. Очень сильно люблю жизнь, мир и людей, несмотря на всё происходящее, потому что не всё облачно и розово каждый день.

— Каким вы представляете себе ваше общее будущее? Чем всё закончится, на ваш взгляд?

— Всё обязательно закончится хорошо — я фундаментально в этом уверена. За этим «всё хорошо» стоит большое количество работы — команды защиты, моей команды, всех близких людей.

Там у человека такие планы на будущее, что нам нужно будет много дней, чтобы всё синхронизировать и поделиться этим всем. Я начала думать про будущее буквально недавно. И там всё безумно потрясающе в каждом направлении нашей совместной жизни. Мы идем вместе. И сейчас это просто определенный период, который мы пройдем. Это путь, и он бывает разным. Поэтому мы точно останемся такими же деятельными, каждый по-своему. Мы будем делать этот мир и всё, к чему прикасаемся, лучше.