НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 754мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22

СРОЧНО

Десятки домов остались без света на правом берегу Новосибирска

Похитили и избили из-за долга
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Коммунальное ЧП
Зимний дайджест моды
Год не есть ради квартиры
Психиатр о ПТСР
Рейтинг разливаек
Новости в Telegram
Семья истории Стал папой тройняшек, потерял жену и один вырастил четырех детей: история многодетного отца

Стал папой тройняшек, потерял жену и один вырастил четырех детей: история многодетного отца

Он пережил множество ударов судьбы, но нашел счастье в семейном кругу

1 761
18 комментариев

В последние дни октября и папа, и тройняшки отметят день рождения

Кемеровчанину Антону Вайбендеру 41 год, он папа четырех детей. Несколько лет назад он остался с детьми один — его любимая жена умерла. После этой трагедии семье пришлось пережить еще немало жизненных ударов. Сейчас младшим тройняшкам уже 12 лет, а старшей дочери Рите — 19. Историю стойкости, бескрайней родительской любви, смирения и веры Антон рассказал корреспонденту NGS42.RU Елене Гуськовой.

Нежданный подарок

Со своей будущей супругой Натальей Антон познакомился еще в школе, в 13 лет. Влюбленные долго встречались, а после окончания вузов стали семьей. К 22 годам у них родилась дочь Рита. Пара и не думала становиться многодетной семьей, но, когда Маргарите исполнилось семь, решились на второго ребенка. Жизнь преподнесла им сюрприз: на УЗИ выяснилось, что Наталья беременна тройней.

— В перинатальном центре посмотреть на Наташу водили студентов. Настолько редкий случай — тройня без ЭКО. При этом наши детки родились крупными: Артем — 2470 [граммов], София — 2200 и Алиса — 2200, — Антон и спустя 12 лет помнит вес своих малышей до грамма.

Антон признаёт, что справляться сразу с тремя малышами было непросто, но дети росли на удивление спокойными.

 Они у нас не плакали практически никогда. Но, конечно, как только трое младших родились, тут у Маргариты детство и кончилось. Она и до сих пор приглядывает за ними, если я где-то подрабатываю или занят, забот-то очень много. Поэтому должны сестру на руках носить, — обращается Антон к младшим детям.

Со своей будущей супругой Натальей Антон познакомился еще в школе, в 13 лет

Поначалу семья размещалась на 43 квадратных метрах в двухкомнатной квартире. Жилье оказалось тесным для резко увеличившегося семейства.

— Тогда у власти был Аман Гумирович [Тулеев]. Помог с приобретением вот этой квартиры, — вспоминает Антон.

Страшный диагноз

Вспоминая о трагедии 10-летней давности, Антон понимает, что неладное началось еще во время беременности Натальи: она сильно похудела, но других симптомов не было. На последних сроках беременные обычно прибавляют в весе изо дня в день, но Наталья, наоборот, будто таяла. «Ребятишки всё забирают», — отшучивалась она на беспокойство мужа.

Антон успешно справляется со всеми детьми

Малыши появились на свет 30 октября 2012 года — как раз перед днем рождения Антона. Наталью после родов выписали только 24 ноября. И, как оказалось, не надолго.

В декабре анализы показали критически низкий гемоглобин. Молодую маму сразу же положили в больницу, потребовалось срочное переливание крови. Во время обследований врачи обнаружили кровотечение в желудке и поначалу поставили язву, от которой и лечили до января. После выписки Антон отвез жену на дообследование в онкодиспансер. Результат анализов оказался страшный: рак желудка, четвертая стадия.

Алиса и Соня похожи как две капли воды

— Сделали операцию, чтоб продлить жизнь. Врачи дали прогноз — 3 месяца. А Наташа после этого еще полтора года боролась, — с горечью вспоминает Антон.

Натальи не стало в 2014 году, когда тройняшкам был год и восемь месяцев. Из детей маму помнит только Рита, это особенно сближает ее с отцом.

«Чего ты детьми прикрываешься?!»

Несмотря на горе, Антону некогда было раскисать, большую семью необходимо обеспечивать. Заботы о тройне частично легли на его маму и на старшую дочь, которой на тот момент было девять.

— Тогда главой был [Валерий] Ермаков, и он сказал так: «Иди работай, чего ты прикрываешься детьми?! Я кредиты беру, чтобы учителям и врачам зарплаты выплачивать!», — вспоминает жестокие слова глава семейства.

В глазах хрупкой 19-летней девушки и сейчас можно разглядеть несгибаемый внутренний стержень

С работой в то время было тоже негусто, выплыли кое-как. По профессии Антон инженер, но по специальности не работал.

— Наш конно-балетный университет окончил. Не слышали раньше? Так сельхоз всегда называли. Отучился на инженера-механика, должен был работать с сельскохозяйственной техникой, да только в нулевые совхозы разваливались один за другим. Не самое востребованное ремесло оказалось, — поясняет герой.

Выручила Антона в непростые времена предпринимательская жилка. С 2003 года, еще до рождения детей, Вайбендер основал компанию «Сибирский лес», которая занималась производством древесного угля.

Чтобы прокормить семью Антон подался в предприниматели

— В 2008-м разразился кризис, помните, наверное? Для бизнеса наступили тяжелые времена. До 2010-го еще как-то удавалась держаться на плаву, но в конечном счете фирму пришлось ликвидировать, — вспоминает Антон.

После этого кемеровчанин вместе со своей сестрой открыли автопрокат. Но когда у супруги Антона начались проблемы со здоровьем, уделять компании должное внимание с новорожденными детьми на руках стало сложно.

— Тогда наступило повышение штрафов. Одна машина могла привезти до 50 тысяч рублей убытка при стоимости аренды в сутки 1300 рублей. Да еще на рекламу много денег уходило. Много было несознательных, скажем так, клиентов. Посмотришь: приличный человек. Потом оказывается, что машину он поцарапал, а папа у него большой начальник и бодаться себе дороже. В общем, пришлось закрыть, — вспоминает бизнесмен.

До рождения младших в бюджет семьи вносила вклад и Наталья. Она работала бухгалтером в централизованной бухгалтерии кемеровского Управления культуры, спорта и молодежной политики.

Сейчас Антон занимается чем придется, постоянной работы нет. Он таксует, сезонно работает на пилораме, ищет подработки. Берется за любое дело, лишь бы заработать.

— Сейчас вот две курточки девочкам купили — семь тысяч отдали. И это по знакомству с хорошей скидкой «для своих». А у меня их четверо. Еще продукты, коммуналка. У младших серьезные проблемы со зрением, им нужны особые очки, — делится многодетный отец.

Забота о малышах легла и на плечи Риты

Артем опекает сестренок, хотя на несколько минут младше их

Сейчас Антона поддерживает подросший сын — прошлое и позапрошлое лето Артем помогал отцу на пилораме. Мальчик за два сезона смог сам накопить на телефон, хороший игровой компьютер, а также оплатил сестрам услуги репетитора по русскому и математике.

— Год назад Артем на торцовке досок был, а в это лето уже погрузчик освоил, — в голосе отца слышится гордость за сына.

«Женщины чужих детей любить не готовы»

Младшие ребята пока не знают, кем хотят стать. А вот Рита уже давно определилась и получает второе образование. Сначала она отучилась на бухгалтера в техникуме, а теперь поступила на бюджет в КузГТУ, чтобы стать логистом.

Младшие ребята пока не знают, кем хотят стать.

— Умница она у меня, сэкономила бюджет на 150 тысяч в год — сама поступила, — Антон не скрывает восхищения старшей дочерью.

Соне и Алисе пока больше всего нравится собирать пазлы, Артем увлекается карате. Он уже выиграл несколько городских, региональных и даже межрегиональных соревнований.

Антон с удовольствием показывает награды сына

Антон рассказывает, что, когда Артем, Соня и Алиса подросли, его жизнь стала сильно легче.

— Раньше выходные начинались у меня с первыми лучами солнца: всех детей нужно поднять, завтраком накормить, дома прибрать. Сейчас у нас раньше всех Артемка поднимается, он отлично готовит. Девочки занимаются уборкой. Я иногда даже и не знаю по утрам, чем заняться, — выросли помощники, — шутит папа.

Артем с годами стал опорой отцу

Семья любит долгие совместные прогулки и собираться по вечерам за одним столом. Младшие дети живут в одной комнате: здесь смонтирован специальный письменный стол длиной во всю стену. Уроки можно делать всем вместе.

Младшие дети живут в одной комнате

Уроки ребята делают за большим письменным столом

При этом Соня и Алиса заявляют, что никогда друг у друга не списывают.

— Так нечестно. Нужно своим умом думать, — говорит принципиальная Алиса.

Рита живет в отдельной комнате, по словам папы, чтобы обстановка не надоедала, у дочки есть привычка делать перестановку раз в пару месяцев. В девичьей спальне царит образцовый порядок. Здесь Рита может, не беспокоя младших, до поздней ночи готовиться к семинарам и экзаменам.

— Живем просто, спокойно. Через год наступит 13 лет ребятам, можно будет дома ремонт сделать. Может быть, тогда уже перестанут на стенах рисовать, — отец с шутливой укоризной смотрит на Соню и Алису. Девочки смущенно смеются.

Здесь живет Рита

Антон надеется, что скоро дети перерастут рисование на обоях

Летом вся семья отправляется в Панфилово к бабушке. Вайбендеры вскапывают огород и выращивают овощи, что сильно помогает бюджету многодетной семьи. В селе ребята играют с дворовыми собаками. А на участок из леса забегают ежики и ящерицы.

Все трое обожают животных, но дома пока не готовы завести питомца.

— Думали еще с Наташей завести щенка или котенка, пока неожиданно не стали многодетными родителями, а там уже не до домашних любимцев стало. Пока я тоже еще не готов, может быть, когда ребята еще постарше станут и будут более ответственными, — говорит Антон.

Такие ежики забегают на участок на даче семьи

На вопрос, хотел ли он когда-нибудь после смерти Натальи снова жениться, не стесняясь, со смехом признаётся, что хотел миллион раз.

— Но женщины не готовы любить чужих детей. Могут, если только своих родных нет. Я, по крайней мере, за все годы не нашел такую. Современные дамы ищут выгоду, — считает Антон.

Сейчас свое счастье и смысл жизни Антон видит в семье, в том, чтобы дать детям образование и билеты в благополучную жизнь. При этом мужчине всё равно, какую профессию выберут ребята, лишь бы была по душе.

Свое счастье и смысл жизни Антон видит в семье

Ранее NGS42.RU рассказывал невероятную историю многодетной мамы из Кемерова, которая воспитала 12 детей.

ПО ТЕМЕ
Тройня Многодетный отец
Лайк
LIKE11
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
193248203
51 минута
производить древесный уголь на кузбассе оксюморон какой то
Гость
1 час
Какой молодец! Безграничное уважение таким отцам!!!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталия,38

Stanislav,38

NadejdaNN,33

Олеся,43

Екатерина ,28

Яна,28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление