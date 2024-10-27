НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

пасмурно, дождь

ощущается как +2

4 м/c,

южн.

 749мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81

СРОЧНО

Два многоквартирных дома пойдут под снос

Ипотека под 25%
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
На тротуаре бросили джип за 30 млн
Покупатель пивнушки бьет женщин
Грузовики-нарушители на дамбе ГЭС
«Мария-Ра» ищет арендаторов
Новости в Telegram
Семья «Говорить больно»: исповедь мамы, потерявшей трехлетнего сына после обморока

«Говорить больно»: исповедь мамы, потерявшей трехлетнего сына после обморока

Мария Ганаева считает, что врачи сделали не всё, чтобы спасти малыша

759
3 комментария

Жизнь 26-летней Марии Ганаевой из Ярославской области разделилась на до и после в августе 2024 года. Она потеряла своего трехлетнего сына Давида. Мальчик упал в обморок, а врачи не смогли его откачать.

У Давида был врожденный порок. Врачи диагностировали синдром гипоплазии левых отделов сердца. Это заболевание, влияющее на нормальный кровоток через сердце.

Мама Давида ушла в отпуск по уходу за ребенком-инвалидом. С самого детства Давид проводил много времени в больничных палатах, но не унывал.

— С таким пороком сердца все вялые, а наш был гиперактивным. В свои три года он полностью знал русский, английский алфавиты. Он хотел жить, радовался всему, — вспоминает Мария в разговоре с нашими коллегами из 76.RU.

Периодически малыш падал в обмороки. После одного из таких Давид не проснулся, родители вызвали скорую. Мальчика привезли в реанимацию, но он умер на руках у медиков. Получив заключение о смерти сына, Мария сделала вывод, что, когда ей приносили соболезнования, малыш был еще жив. Подробности этой истории — на видео выше.

ПО ТЕМЕ
Умер ребенок ЦРБ Реанимация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
ElenaC
28 минут
нгс писать больше не о чем ? как вы любите одни и те же темы мусолить ...
Гость
3 минуты
Женщину жаль. Но... Это не Новосибирские новости.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Какого лешего, я не понимаю»: юрист в декрете объяснила, почему больше не хочет рожать — и налог на бездетность это не изменит
Анонимное мнение
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: мама восьмимесячной малышки назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Мнение
«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте
Анонимное мнение
Мнение
«Еду не берите»: журналист НГС посмотрела омерзительный боди-хоррор с Деми Мур — и пришла к выводу, что эта история о нас с вами
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,29

Ольга,46

Генчик,39

Татьяна,51

Наталья,39

magicwin,51

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление