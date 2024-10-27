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Семья обзор Красивые открытки на День дедушек и бабушек: 10 теплых поздравлений в картинках

Красивые открытки на День дедушек и бабушек: 10 теплых поздравлений в картинках

Делитесь ими с самыми родными

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2 комментария

Ну кто еще будет смотреть вам вслед из окна, если не бабушки и дедушки?

Стоит нам хоть немного встать на ноги, как мы стремимся к самостоятельности и зачастую начинаем реже общаться с бабушками и дедушками. Но они всегда ждут, что внуки позвонят, напишут, дадут знать о себе хоть какой-нибудь весточкой. А о чём человек всегда жалеет больше всего? Что вовремя не сказал нужных слов, что закрутился и не успел вдоволь наговориться. Так давайте использовать любые возможности, чтобы пообщаться с любимыми бабушками и дедушками. Тем более что на горизонте у нас есть подходящий повод — День бабушек и дедушек. Хотя мы уверены, что для общения с ними не нужны никакие поводы. Специально к празднику мы нарисовали 10 красочных и теплых открыток — делитесь ими с любимыми и помните, что даже пять минут общения с родными сделают вас и их немного счастливее.

Когда мы сказали своим детям, что скоро будем поздравлять бабушек и дедушек, те ответили, что совсем недавно в детском саду для них уже готовили поздравления. Дело в том, что 1 октября отмечается Международный день пожилых людей, провозглашенный ООН в 1991 году. Праздник этот официальный и в какой-то степени номенклатурный. А вот День бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, более душевный и домашний. Да и никакой не официальный.

Что интересно, появился День бабушек и дедушек совсем не из-за безграничной любви к родителям родителей, а из-за самой обычной выгоды. Нидерландские предприниматели заметили, что в октябре заметно проседают продажи цветов в кашпо, и придумали традицию дарить пожилым родственникам живые цветы, символизирующие связь между корнями, то есть бабушками и дедушками, и молодыми побегами, то есть внуками.

Добрая традиция нашла отклик в сердцах людей, а уж цветочники-то как обрадовались, увидев эффект от спонтанного праздника на своих банковских счетах. В других странах посмотрели на опыт Нидерландов и решили «учредить» такой праздник и у себя. Предпринимателям эта идея нравилась, потому что можно заработать на ровном месте, а всем остальным — потому что в календаре появился дополнительный семейный праздник и повод если не собраться за общим столом, так хотя бы лишний раз признаться в чувствах бабушкам и дедушкам.

У российского Дня дедушек и бабушек есть и другая версия происхождения. Считается, что в конце октября, когда отмечается День дедушек и бабушек в России, у древних славян был праздник под названием Осенние Деды. В этот день они почитали предков, спустившихся из рая в гости к живым, семьи собирались за общим столом, общались, рассказывали родовые легенды, вспоминали родственников.

У Дня бабушек и дедушек нет ни единой даты, ни конкретных единых традиций. В Испании, например, его отмечают 19 мая, а бабушкам и дедушкам дарят розы. В Мексике его празднуют 28 августа — дети накрывают стол, готовят подарки и открытки на День бабушек и дедушек. В Китае праздник принято отмечать 27 июля. И в этот день здесь закатывают торжества с песнями и танцами, а внуки дарят своим старикам деньги.

В России, поскольку это праздник не государственный и не официальный, никаких пышных торжеств на уровне страны не закатывают. Разве что инициативные и добровольческие организации устраивают разные акции и флешмобы: дарят цветы на улицах пожилым людям, организовывают бесплатные выставки, экскурсии, мастер-классы.

Внутри семьи праздник можно отметить как вам заблагорассудится. Некоторые, например, придерживаются традиции дарить цветы в кашпо, да не абы какие, а со смыслом — чтобы они символизировали благополучие, долголетие, процветание, нежность.

Само собой, если у вас есть возможность, можно отметить этот праздник, собравшись за общим столом всей семьей, поговорить друг с другом, перелистать фотоальбомы, почувствовать, что вы все-таки семья.

В конце концов, совсем не важно, как вы будете отмечать День дедушек и бабушек. Ведь главное здесь не пышное застолье и дорогие подарки. А внимание внуков, которым бабушки и дедушки зачастую совсем не избалованы.

А вы отмечаете День бабушек и дедушек?

Звоню бабушке и дедушке каждый год в этот день
Всегда собираемся в этот день за семейным столом
Впервые слышу о таком празднике
Мне не нужны поводы, чтобы поговорить с дедушкой и бабушкой
Сколько можно всего отмечать?
Мне некого поздравлять
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Комментарии
2
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
33 минуты
Посмотрим, что мне приготовили мои внуки
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