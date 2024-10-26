«Какого лешего, я не понимаю»: юрист в декрете объяснила, почему больше не хочет рожать — и налог на бездетность это не изменит

Мария Копылова Юрист в декрете

Мария считает, что в Новосибирске нет подходящих условий для родительства Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Депутаты Госдумы в попытке хоть как-то поправить демографическое положение в стране предложили ввести налог на бездетность. Мария Копылова недавно стала мамой во второй раз и сейчас находится в декретном отпуске. Опытная мама с юридическим образованием и стажем практикующего юриста рассказала, что на самом деле замотивировало бы ее согласиться на еще одного ребенка — и это не введение обсуждаемого налога. Подробности — в ее колонке от первого лица.

Забавно, что которую неделю у нас мусолят тему введения налога на бездетность. Мне любопытно: реально наши депутаты об этом думают? Или это так, народ триггернуть? Я считаю, что рождение детей должно быть осознанным, взвешенным решением, а не актом ухода от налогов.

А вообще, у меня есть список мер, которые стимулировали бы рожать еще лично меня.

Качественные коммунальные услуги

Мы снова сидим без отопления. О какой рождаемости речь, когда ты зад ребенку подмыть не можешь, чтобы не обморозиться? Мусор не вывозится в городе вообще. И это третий по численности город страны.

Качественные услуги здравоохранения

А не как у нас: прописала врач капли в глаза ребенку, а они от трех лет только разрешены. Я уже молчу, что врач перепутала моего ребенка с однофамильцем и чуть не госпитализировала нас якобы с сифилисом. Благо, я пошла платно сдавать анализы, а не поехала собирать заразу в больницу.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не 40% от средней зарплаты за два года, а 100%

Какого лешего 40%, я не понимаю. То есть ты вкалываешь, вкалываешь, из-за чего не подходишь ни под какие меры поддержки, а пособие тебе платят лишь 40%, хотя у вас семья не уменьшилась, а увеличилась.

Безопасность для детей

Должны быть безопасные дворы, безопасные парки. У нас же из подъезда вышел — машина сбила, в парке на метр от себя ребенка отпустила — самокат несется.

Я уже молчу, что преступность множится, ребенка страшно в школу одного отпустить. Педофилы, извращенцы, грабители, психи — самой страшно порой выйти, не то что отпустить ребенка.

Доступное и качественное жилье не на словах, а на деле

Ипотека нынче под 26–27% — это вообще что? Это как? Купить несчастную однушку по цене элитного коттеджа? А семейная ипотека вообще забавная стала: первоначальный взнос 50,1%. Берем самую недорогую двушку в новом доме (минимум 7–8 миллионов рублей), и семье надо найти 3,5–4 миллиона рублей на первоначальный взнос. И им надо умудриться столько заработать к 20 годам, по мнению государства, чтобы уже рожать начинать. И потом всем вместе жить на 20 квадратах. А какого качества строят жилье? Это же ужас!

Доступная среда для родителей с маленькими детьми

Банальные пандусы для колясок, тротуары без ям по колено, которые не обойти с малышом, двери в магазине, которые можно открыть с коляской — у нас этого нет. А чем ты старше и чем сложнее прошли роды, тем сложнее справляться с этими, казалось бы, мелочами.

Что бы стимулировало вас к рождаемости? Может, именно налог на бездетность? Да, налог — нормальная мера, сработает Нет, я лучше буду налог платить, чем в таких условиях рожать Напишу свое мнение в комментариях