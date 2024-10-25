Заработал больше аж на 84 рубля. Семье с девятью детьми отказали в бесплатном питании из-за «сверхдохода»

Екатеринбургской семье с девятью детьми отказали в бесплатном детском питании на молочной кухне. Причина — превышение допустимого дохода на 84 рубля. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.
Про семью Сваричевских мы уже рассказывали. У них интересная история знакомства. Молодые люди встретили друг друга еще в начале двухтысячных в Лондоне: Валерий работал там, Ольга училась и тоже работала. В Россию они приехали, чтобы собрать документы для будущей эмиграции, а в итоге так и остались в Екатеринбурге — родном городе Ольги.
Валерий — военный, работает в системе вооруженной охраны. Ольга занимается детьми. Семья из 11 человек живет в однокомнатной квартире и не может встать в очередь за жильем. У отца нет нужной справки о прописке (чуть ли не 30-летней давности) на Украине: он там родился и жил в детском доме. Достать нужный документ Валерий никак не сможет по объективным причинам.
А сейчас семья не прошла по критериям нуждаемости в детском питании. Причина — превышение дохода. «Сверхдоход», из-за которого семью лишили этой меры поддержки, составил 84 рубля.
Поясним: бесплатное детское питание при молочных кухнях есть у всех детей в возрасте до года в Свердловской области. Это, например, кефир, творожки, молочные смеси, если малыш на искусственном вскармливании. Мера поддержки хорошая, очень нужная.
После года бесплатное детское питание положено только малоимущим семьям, если доходы ниже прожиточного минимума. Учитываются пособия, зарплата.
— Принес справки с работы о зарплате в соцзащиту, чтобы оформить питание, а мне говорят: «У вас превышение дохода на 84 рубля». Я удивился: вроде бы зарплату не повышали, до этого мы проходили по этим нормам, ничего не было превышено. А потом вспомнил, что получал отпускные и еще начислили какие-то доплаты. Вот и получилось временное превышение аж на 84 рубля. У нас такое не первый раз. Как-то не прошли на выплату пособий: тоже временно было превышение дохода. Там была смешная сумма — около ста рублей, — рассказал Валерий.
Получается, что государство не стимулирует многодетного родителя зарабатывать больше, причем белую зарплату? Потому что из-за ста рублей можно лишиться поддержки.
Год назад мы рассказывали, как семья Кириченко с двенадцатью детьми лишилась всех детских пособий. Они не прошли по критериям нуждаемости из-за лишних соток земли в деревне на краю Свердловской области. Случай был совсем абсурдным. И в итоге пособия все-таки восстановили.
— Я знаю ситуацию, когда многодетная семья не прошла по критериям нуждаемости в детских пособиях из-за превышения дохода всего в несколько копеек, — говорит Екатерина Кириченко, мама этих двенадцати детей, руководитель благотворительного фонда «Урал за жизнь». — Виновата не соцзащита, конкретные сотрудницы всё понимают, всю абсурдность. Но считает система, автоматизированной системе нет дела, на какую долю ты не проходишь. В этих случаях надо, конечно, снова подавать документы, собирать справки. Тем более что превышение дохода временное. Другого выхода нет. Молочная кухня — важная поддержка, нас лично она очень выручала.
Фонд Екатерины помогает семьям с детьми, будущим мамам, многодетным. И она постоянно сталкивается с ситуациями, когда людям требуется поддержка. Екатерина уверена, что критерии нуждаются в доработке, когда это касается многодетных семей.
— Доходы многодетных учитываются, но не учитываются расходы, например, на те же кружки, секции. А у людей ведь могут быть и ипотеки, и автокредиты — для многодетной семьи машина не роскошь, а необходимость: элементарно до поликлиники доехать, когда болеют сразу несколько детей. Уверена, что благополучные семьи смогут подтвердить все расходы, что они идут действительно на детей. Эти критерии разработаны под семьи с одним-двумя детьми. Да, люди часто высказывают недовольство: почему многодетным всё, наши чем хуже? Да ничем не хуже, конечно.
Но заработать самостоятельно на одного-двух детей проще, чем на пятерых, шестерых, девятерых.
Мы, например, когда потеряли пособия, четыре месяца жили на зарплату, примерно на 50 тысяч — четырнадцать человек. Если бы не запасы продуктов и огород, мы бы не выжили. Хорошо, что было лето, не было школьных расходов. Хотя, конечно, живут и на меньшее — как говорят, голь на выдумки хитра. Но жить и выживать — это разное. Если власти призывают к повышению рождаемости, к популяризации многодетности, надо, чтобы многодетные родители и их дети все-таки жили. И жили полноценно, — заключила Екатерина Кириченко.
Ситуацию мы попросили прокомментировать главу комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.
— Только что у нас закончилось заседание Госдумы, где обсуждался бюджет Фонда социального страхования, — рассказала нам Нина Останина. — Где я выступала от фракции КПРФ с требованием все-таки отменить критерии нуждаемости единого пособия, когда превышение незначительное: 100 рублей, 200 рублей. Или совсем незначительные остатки на счетах, о которых иногда люди даже не знают, но они служат основанием для отказа. Это, конечно, безобразие полное. Или, например, алиментные обязательства, которые дважды высчитываются: алименты тоже большая проблема. Алименты поступают в бывшую семью на содержание ребенка. Но при этом в новой семье эта сумма(которую он отдал) тем не менее учитывается в общих доходах. И в обеих семьях получается превышение доходов. Если фонд сам не может или не хочет этим (доработками. — Прим. ред.) заниматься, займутся депутаты. Дело не сдвинется с мертвой точки. Число получателей единого пособия с января 2023 года как было 10 миллионов, так и осталось. И на 25-й год прогнозируется такое же число. А у нас 30 миллионов детей.
Что касается бесплатного питания у конкретной семьи из Екатеринбурга, Нина Останина пояснила, что, в отличие от пособия, это региональная мера поддержки. Федеральными законами это не регулируется.
— Но тем не менее готова обратиться к губернатору, чтобы разрешить эту конкретную ситуацию, — сказала депутат.
Почитайте, что говорят политики и ученые о ситуации с низкой рождаемостью в стране и о том, как можно всё исправить. Также мы собрали идеи депутатов, как выбраться из демографической ямы. В числе прочего предлагается: ввести налог для бездетных, запретить чайлдфри, сделать многодетные семьи новой элитой и добавлять дополнительные баллы ЕГЭ.