«Всё, что надо, у него есть дома»: новосибирцы поспорили из-за карманных денег своих детей — разбираем с психологом, кто прав

Читатели НГС поспорили из-за темы карманных денег Источник: Елизавета Шаталова / Городские порталы











Ребенку ничего не нужно или он должен учиться обращаться с деньгами, давать ли ему только на проезд и еду или пусть копит на телефон — вопросов вокруг карманных денег очень много. Пока одни считают, что дети будут тратить средства на сигареты и алкоголь, вторые приветствуют дополнительный заработок на оценках и домашней уборке. Мы узнали у читателей НГС, как они выстраивают финансовые отношения с детьми и поговорили на эту тему с психологом.

Сто рублей или тысячу?

Новосибирцы дают разные суммы на карманные расходы своим детям Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Один из главных вопросов в теме карманных денег — относятся ли к ним обязательные траты ребенка: еда и проезд. Многие новосибирцы считают, что да, и признаются, сколько денег дают на эту статью расходов. Так читатель НГС рассказал, что у него на ребенка уходит примерно 1500 рублей в неделю. Это траты на проезд и обеды.

У другой нашей подписчицы, Ольги, дочери 11 лет, и она переводит ей на карточку по 250–300 рублей в неделю. В эту сумму входит проезд и школьные перекусы.

— Пока ей достаточно, даже копит себе на какие-то вещи и книги, — добавила Ольга.

У Яны, например, два ребенка. Младшему 12-летнему выделяется 500 рублей в неделю на карту школьника. 16-летнему дают тысячу рублей в неделю на обеды. Остальные суммы также обсуждаются.

А вот Анна, например, не считает, что в карманные деньги входит школьная карта питания или транспортная карта. Ее 12-летняя дочь имеет свою личную банковскую карту, куда в месяц ей переводят примерно 4 тысячи рублей.

Другой вопрос: давать ли детям карточку или наличные. Например, сибирячка Анастасия своей 12-летней дочери завела банковскую карту, которую она пополняет на 2 тысячи рублей в неделю. Если дочь в выходные идет гулять, то сумма меняется. А вот сибирячка Алена выдает на расходы своему ребенку только наличные деньги.

— С карточкой всё просто, примерно прикинул в магазине или кафе стоимость покупки и не надо ничего подсчитывать, приложил карточку к терминалу — и нужная сумма спишется. С реальными деньгами дети учатся элементарным математическим примерам, обращаться с купюрами и монетами. Это же важно, чтобы еще понимать, сколько сдачи должен дать продавец и сколько остается на другие покупки, — объясняет женщина.

С другой стороны, школьники, не умеющие пользоваться наличными, часто теряют деньги. Поэтому многие мамы и папы предпочитают всё-таки открывать детям пластиковые карточки. Такие предложения есть у разных банков. Пользователь под ником Sibrodnic объяснил, что переводит на карту «Сбер kids» от 100 до 300 рублей в день. Фиксированной суммы нет.

Ксения пользуется «Т-банком», картой «Джуниор». Ее дочери 10 лет, и в месяц ребенок получает от 6 до 9 тысяч рублей.

— Может купить какие-то продукты домой, чтобы что-то приготовить, зайти покушать на фуд-корт, иногда сама что-то заказывает на «Озоне», обновляет канцелярию. Ерунды не покупает, — объясняет Ксения. Деньги ребенку перечисляет вся семья: мама, папа, бабушка.

Еще один вариант получить или заработать карманные деньги — оплата за разные действия и услуги. Это могут быть как домашние дела, так и оценки. Читательница НГС Юлия рассказала, что они с мужем 12-летней и 9-летней дочерям платят за успеваемость в школе.

Расценки в семье такие: пятерка — 50 рублей, четверка — 40 рублей, тройка — ничего, а за двойку предусмотрен штраф, который обнуляет следующую оценку.

— Система работает. Дети стараются получать только 4 и 5. Деньги переводим на личные карты. Младшая копит на телефон, тратит мало. А у старшей копить не очень получается, всё тратит на прогулки с друзьями, кино, кафе, вкусняшки, — поделилась с НГС Юлия.

Старшая дочь тоже сейчас учится копить. Ее цель — наушники. Одно из условий перевода денег на карты сестрам — полный порядок в комнате. Как объясняет мама дочек, комната — это территория, за которую они должны отвечать сами.

Подросток под ником Mirra рассказала, что ей карманные деньги особо не нужны. Если ей что-то нужно купить, то она может попросить, и ей переведут родители, но определенной суммы нет.

Также периодичность выдачи денег бывает разная. Пользователь Servantes выдает 500 рублей в неделю ребенку. А читатель Олег — ежедневно по 100 рублей каждой дочке.

Жительница Новосибирска Юлия дает ребенку тысячу рублей в будни, а в выходные в зависимости от планов — от 1000 до 1500 рублей.

Некоторые же пользователи не понимают, зачем вообще давать ребенку деньги.

— А зачем ребенку деньги? На что? Сигареты и презики? Всё, что надо, у него есть дома, — высказался читатель НГС.

Что говорят психологи

Детский психолог объяснила важность карманных денег Источник: Елизавета Шаталова / Городские порталы











Детский психолог и эксперт платформы «Поговорим.онлайн» Марта Смелова объясняет, что финансовое воспитание детей — это важный аспект их развития, который поможет им адаптироваться во взрослой жизни. Детям нужно понимать ценность денег, учиться планировать свои расходы и принимать ответственные решения.

При этом нет единого ответа на вопрос: с какого возраста детям лучше доверять деньги. Как отмечает Марта Смелова, это у каждого индивидуально.

— Однако многие психологи считают, что оптимальный возраст для начала «денежного воспитания» — это около 7 лет. В этом возрасте ребенок уже обладает базовым пониманием ценности вещей, умеет сравнивать и анализировать, — добавляет эксперт.

Как отмечает специалист, деньги — это важный атрибут взрослой социальной жизни. А начало общественной жизни у ребенка — это школа. Еженедельные карманные деньги могут стать тренажером.

Благодаря карманным деньгам ребенок должен научиться осваивать взрослую жизнь в материальном плане, то есть научиться обращать внимание на цены и сравнивать их, планировать бюджет, совершать покупки.

— Что касается денежных подарков дошкольникам, можно, но не обязательно. Если вы практикуете такое, тогда учите чадо не тратить их, а копить. И на крупные сэкономленные суммы покупайте что-то большое и ценное, — добавила Марта Смелова.

Психолог советует начинать давать карманные с небольших сумм. То есть для первоклашек пусть это будет от 100 до 200 рублей в неделю. Во втором классе бюджет можно увеличить на 50–100 рублей и так далее.

Дети растут и их аппетиты тоже, отмечает психолог, и это нормально. Такими небольшими суммами у ребенка формируются свободные деньги на всякие безделушки, но не хватит на что-то реально дорогое.

— Это также важно, чтобы не стать объектом «вымогательства», даже добровольного, перед сверстниками. Помните, что с началом средней школы, соблазны будут расти, поэтому даже в старших классах карманные на неделю не должны превышать 1000 рублей, — объяснила Марта Смелова.

В начальной школе лучше давать наличные деньги и только в средней переходить к картам. Когда ребенок держит наличку в руках, то это производит больший эффект. Цифры же на экране смартфона и оплата кусочками пластика может создать иллюзию, что это безлимитные деньги, а детскому мозгу это сложно осознать.

— Он и в 5–6-м классе не сильно еще готов, однако со средней школы усложняется школьная программа, и мозг начинает развиваться в более сложных операциях и схемах, учится прогнозировать, делать выводы на будущее, — отмечает Марта Смелова.

«Мозг — орган ленивый»

Деньги можно начать давать с первого класса Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











При этом, чтобы ребенок научился финансовой грамотности, стоит не просто выдавать деньги, а вести специальные тетради. В них могут быть разъяснения и задания.

С помощью записей ребенок сможет понять ценность денег, научится ценить свои покупки и отвечать за расходы. Также одна из целей — научиться планировать. Ребенок привыкнет ставить цели, распределять финансы и откладывать деньги на исполнение своих желаний.

Еще один из моментов обучения — ответственность. Школьник сможет научиться быть ответственным за свои финансы и принимать решения о том, куда тратить средства.

При этом психолог не очень одобряет систему «оплаты», когда ребенок получает деньги за оценки и бытовые дела.

— Учеба и помощь по дому — это обыденные дела, которые ребенок осваивает по ходу взросления. Это «вызовы», и те знания, умения и навыки, которые он получает в процессе, помогут ему жить полноценной жизнью в будущем, — отметила Марта Смелова.

Главная задача родителей в этом случае поддерживать интерес к школе. И тут разговор про поддержку и помощь, а не про то, что надо сидеть рядом с ребенком с домашней работой и контролировать сборы рюкзака. Также важно сделать ребенка полноценным членом домашней жизни. Делать уборку за ребенка в надежде, что он в какой-то момент сам поймет и начнет помогать, не нужно.

— Мозг — орган ленивый, и там, где можно не напрягаться, он будет стараться лениться дабы сохранять энергию. Поэтому обязанности нужны детям. Это рост. А если родители так хотят поощрить материально, можно выделить экстра сумму на каникулы, день рождения и Новый год, — считает психолог.

Когда ребенок уже достигнет старшего возраста, то его можно вовлекать в обсуждение семейного бюджета и распределения денег. Это поможет понять, как работает финансовая система в семье.

Как научить финансовой грамотности?

Дети могут вести записи о своих тратах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как отмечает Марта Смелова, в первую очередь финансовой грамотности можно научиться на примере родителей. То есть взрослым надо самим учиться распределять бюджет и показывать ребенку, как это делать.

Также помогут разговоры о деньгах. Совет в этом плане очень простой: обсуждайте с детьми и давайте советы. Можно даже на собственном примере.

Еще ребенку можно помочь поставить цель и откладывать деньги на ее достижение. Это может быть любая большая покупка: игрушка, техника, путешествие. Главное, чтобы ребенок был заинтересован в результате.

И самое важное во всем обучении — не осуждать ребенка за неправильное расходование денег. Лучше помочь разобраться в ошибках и научиться приобретать опыт. Финансовое воспитание — это длительный процесс. По словам психолога, он потребует терпения, последовательности и поддержки со стороны родителей.

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