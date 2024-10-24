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Семья Полиция помогла матери и дочери из Швеции переехать в Новосибирск — почему женщины покинули Стокгольм

Полиция помогла матери и дочери из Швеции переехать в Новосибирск — почему женщины покинули Стокгольм

Документ им вручили в торжественной обстановке

1 429
13 комментариев

Теперь женщины сибирячки

Новосибирские полицейские помогли переехать семье из Швеции в Новосибирск. Алина Тер-Саакова и ее мать Инна Антонова попросили помощи в переселении.

— Сотрудники полиции рассмотрели обращения женщин, оказали им всестороннюю консультационную помощь и в установленные законодательством сроки приняли положительные решения, — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщины получили паспорта в торжественной обстановке и дали клятвы соблюдать Конституцию и законы страны.

Алина Тер-Саакова родилась в Риге, а затем вместе с мамой переехала в Швецию, в город Стокгольм. В Новосибирск семья решила переехать из-за одного из лучших технических вузов страны и большого выбора для работы. Алина мечтает поступить в вуз, а пока устроилась на работу в одно из местных производственных предприятий.

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Летом в отделе по вопросам миграции отдела полиции № 6 на Никитина были огромные очереди из-за новых правил оформления загранпаспортов.

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Комментарии
14
275239151
20 минут
Так на местном производственном предприятии и сгинет
velius
15 минут
От кого (или чего бежали)? Почему не в спб, например или Выборг? Большой выбор работы-это работа с металлом. Лучший ВУЗ?
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