Полиция помогла матери и дочери из Швеции переехать в Новосибирск — почему женщины покинули Стокгольм

Теперь женщины сибирячки Источник: ГУ МВД по Новосибирской области











Новосибирские полицейские помогли переехать семье из Швеции в Новосибирск. Алина Тер-Саакова и ее мать Инна Антонова попросили помощи в переселении.

— Сотрудники полиции рассмотрели обращения женщин, оказали им всестороннюю консультационную помощь и в установленные законодательством сроки приняли положительные решения, — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщины получили паспорта в торжественной обстановке и дали клятвы соблюдать Конституцию и законы страны.

Алина Тер-Саакова родилась в Риге, а затем вместе с мамой переехала в Швецию, в город Стокгольм. В Новосибирск семья решила переехать из-за одного из лучших технических вузов страны и большого выбора для работы. Алина мечтает поступить в вуз, а пока устроилась на работу в одно из местных производственных предприятий.