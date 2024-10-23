Что дарят новорожденным в разных регионах России — состав подарка и как он поменяется из-за новых правил

Сейчас в России хотят сделать универсальный подарок на выписку, который будут дарить по всей стране Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В России готовят ГОСТ на подарок для новорожденных от государства, об этом на днях сообщила первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Сейчас решение о том, дарить или не дарить, принимается на местном уровне, что будет внутри подарочной коробки — тоже. Мы заглянули в подарки, которые готовят для малышей в разных регионах страны, и выяснили, что изменится после принятия ГОСТа.

Что дарят на выписку сейчас

Региональные власти сейчас самостоятельно решают дарить что-то новорожденным или нет. До недавнего времени эта практика была довольно редкой, хотя сама идея подарка на выписку от государства не нова, например, в республике Башкортостан указ о подарочных наборах для новорожденных был подписан еще в 2001 году. Но активно распространяться по регионам подарки для новорожденных стали после появления такового в Москве. Набор «Наше сокровище», получивший народное прозвище «собянинская коробка», начали вручать в 2018 году.

Москва

В столичном подарке в 2024 году в общей сложности 50 предметов, среди них ползунки, боди, пинетки, демисезонный комбинезон, бутылочки для кормления, пустышки, принадлежности для купания, погремушки, заглушки для розеток и защитные накладки на острые углы.

В Москве позаботились даже о безопасности, добавив в набор защитные накладки на острые углы Источник: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы











Вручают такой набор каждому новорожденному, то есть если в семье появилась двойня, то и коробок будет две. Родители могут отказаться от подарка и взять деньги — 20 тысяч рублей.

ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе с 2019 года новоиспеченным родителям вручают коробку «Малышу Ямала», ее содержимое регулярно обновляется и сейчас составляет уже 50 предметов. В ней ползунки, боди и шапочки разных размеров, зимний и демисезонный комбинезоны, средства гигиены, сама коробка-люлька укомплектована матрасом, простыней на резинке и одеялком.

Коробку «Малышу Ямала» вручают только один раз, на следующую выписку из роддома мамы получат сертификат на 32 тысячи рублей Источник: Правительство ЯНАО / yanao.ru











В 2022 году в подарок добавили клипсу для пустышки с цепочкой, термоконтейнер для бутылочки и брошюру по оказанию первой помощи и уходу за новорожденным, а в 2023 году тем, кто уже получал коробку, стали выдавать сертификаты. То есть при рождении первенца мама получает подарок, а на выписку со вторым и последующими малышами — сертификат на 32 тысячи рублей. Потратить их можно на конкретные вещи, которые тоже пригодятся младенцу, например, коляску, стульчик для кормления или автокресло.

Архангельская область

В Архангельской области подарок новоиспеченным родителям вручают с 2022 года. Сейчас в него входят 27 предметов, включая поздравительную открытку. Также в комплекте шапочки, комбинезоны, боди, ползунки, полотенце, слюнявчик, плед, бутылочка для кормления, гигиенические средства. В 2024 году добавили маникюрный набор, набор принадлежностей для зубов и десен и альбом.

Самарская область

В Самарской области подарочный набор на выписку начали вручать с 2020 года, пока программа продлена до конца 2024 года. Подарок тоже называется «Наше сокровище», но он немного скромнее, чем в Москве, — только 40 предметов. Среди них одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, фотоальбом с достопримечательностями региона и флешка.

Когда набор «Наше сокровище» в Самарской области только появился, в нем было 27 предметов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











На подарок могут рассчитывать только мамы, родившие первого ребенка.

Забайкальский край

Подарочные наборы для малышей в Забайкалье появились в 2021 году. В 2023 году их обновили, сейчас в коробку «Малышу Забайкалья» входят два вида памперсов, ползунки, распашонка и шапочка, полотенце-уголок, клеенка, байковый плед и гигиенические средства. Есть и отличие от других регионов — в подарок добавили средство от колик.

Пермский край

Подарки новорожденным в Пермском крае вручают с 2019 года. В составе подарка — набор одежды, одеяло, пеленки, плед, постельное белье, полотенце, брошюра для родителей.

Маленьким пермякам сразу вручают медаль Источник: Правительство Пермского края / permkrai.ru











Есть в пермском подарке и уникальный сюрприз — медаль! Это специальный памятный знак «Родившемуся в Пермском крае».

ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе родителям новорожденного дарят не коробку и не сумку, а шкатулку «Расту в Югре». В шкатулке — пластиковая карта с QR-кодом для онлайн активации. При активации карты на счет одного из родителей поступает 20 тысяч рублей.

Вологодская область

В Вологодской области подарки на выписку дарят с 2019 года. В комплект входят одеяло, полотенце для купания, подгузники, гигиенические средства, бутылочка для кормления, погремушка и альбом для фотографий и памятных записей. Кроме этого, в подарок положили брошюру о мерах поддержки детей и семей.

Тверская область

Один из самых объемных наборов на выписку — в Тверской области. Там в подарочную коробку положили 73 предмета. Помимо стандартных средств гигиены, постельных принадлежностей и одежды, там есть термосумка для детского питания и подогреватель для бутылочек, прорезыватель, три бутылочки для кормления, ершик для мытья бутылочек и другие нужные вещи.

В Тверской области — одна из самых вместительных коробок Источник: Минсемьи Тверской области











Как сообщили в Министерстве семейной и демографической политики региона, набор регулярно дополняется новыми предметами по запросам мам. Так, в 2024 году в него добавили трикотажный комплект для малышей. А в 2023 году — книгу стихов.

Книжку в подарочный набор добавили по просьбе мам Источник: Минсемьи Тверской области











В книжку «Я родился» вошли сочинения тверских мам, известных поэтов региона и значимых детских авторов.

Республика Башкортостан

В Башкортостане подарок новорожденному от властей — уже многолетняя традиция, за это время он успел поменяться. С 2022 года в него входит 8 предметов. Большинство стандартные — уголок, кофточка, ползунки, шапочка, сумка, одеяло, вязаный комбинезон. Есть и необычный предмет, которым мамы из других регионов похвастаться не могут, — пожарный извещатель.

Хабаровский край

В Хабаровском крае вручать подарки новорожденным начали с 1 сентября 2021 года. В подарочном наборе — 19 предметов: четыре обычные пеленки и одноразовые (упаковка), зимний комбинезон, комбинезоны-слипы, шапочка, матрас-гнездо, пустышка, бутылочка для кормления, подгузники, крем, гель для купания, ватные диски и палочки, влажные салфетки и коробка-бокс.

Ярославская область

В Ярославской области подарочные наборы для новорожденных появились в 2022 году. Подарок включает в себя две пеленки, махровое полотенце с уголком, маникюрные ножницы со скругленными концами, боди, шапочку, комбинезон, пинетки, клеенчатую пеленку, губку для купания, плед, фоторамку, карточку в поликлинику, обложку для свидетельства о рождении и буклет с информацией о положенных выплатах.

В наборе, который дарят младенцам в Ярославской области, все вещи нейтрального белого цвета Источник: читатель 76.RU











Всё это дополняется открыткой и лежит в большой сумке, которую тоже можно использовать.

Тульская область

В Тульской области подарки на выписку дают мамам с 2018 года. В подарочном пакете 12 предметов: детский шампунь, пачка влажных салфеток, крем под подгузник, присыпка, две пачки подгузников, комбинезон-слип, чепчик, два боди с коротким рукавом, три пеленки, детское байковое одеяло, полотенце для купания и термометр.

Санкт-Петербург

В Петербурге первые «Коробки новорожденного» выдали совсем недавно — в августе 2024 года.

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Внутри — 12 предметов, выбранных по результатам опросов молодых мам и врачей: видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, ночник с мягким корпусом, стерилизатор для бутылочек, набор игрушек, музыкальная интерактивная игрушка, погремушка, полотенце-уголок с капюшоном, развивающий коврик и блокнот для ведения дневника кормлений.

Челябинская область

В Челябинской области в набор положили энциклопедию для родителей Источник: Алексей Текслер / t.me











В Челябинской области подарки на выписку — тоже нововведение. Первые коробки вручили 31 мая 2024 года. В них — кокон для малыша, подгузники и энциклопедия для родителей, которую подготовили эксперты-педиатры.

Что предлагают власти

Как сообщила Татьяна Буцкая, ГОСТ унифицирует состав набора, чтобы его выдавали во всех регионах страны. В него войдут товары только российского производства, например, трикотажные вещи для малыша, книга с советами родителям, вязаный плед, бесконтактный термометр, подгузники, папка для документов и другие полезные вещи. Депутат отметила, что формироваться список будет на основе опросов родителей и возможностей создания полного цикла производства в РФ.

— Я думаю, что мы придем к нескольким главным критериям. Это должен быть подарок, состоящий из российских товаров, это должна быть одновременно система поддержки отрасли, сотрудников и семей, — рассказала Буцкая Городским порталам. — В рамках этой программы мы должны выращивать своих производителей. Очевидно, что детям нужны одежда, подгузники, косметика. Всё это именно мы и будем предлагать для включения в ГОСТ.

По словам депутата, для того, чтобы подарок стали получать новорожденные по всей стране, не обязательно принимать какой-то отдельный закон — достаточно прописать цели и задачи в карту развития отрасли. Идея заключается в том, чтобы от одной меры поддержки развивалось несколько направлений.

— Сейчас необходим тот самый «социальный рубль», когда вкладывая один рубль в одну отрасль, ты выстраиваешь сразу три. Вложившись в производство своих детских товаров, мы имеем и поддержку семьи, и поддержку российского производителя, и доходы семьям, и налоги в бюджет. Так что мы должны делать именно такие межведомственные проекты.

Как сообщает ТАСС, на форуме «Моя семья — моя крепость» в Тюмени Татьяна Буцкая даже представила каталог товаров, которые могут войти в набор для новорожденного, — вещи отечественного производства с государственной символикой. Официально их пока не представили, но в Telegram-каналах расходится проект потенциального «Подарка № 1»: в него войдут вязаный плед с гербом, комплект постельного белья и подарочная сумка для мамы с триколором.

В подарок может войти гипоаллергенный плед с гербом России Источник: Кровавая барыня / t.me











К одежде и постельным принадлежностям в проекте добавлены средства гигиены Источник: Кровавая барыня / t.me











Кроме того, в появившемся проекте представлены средства гигиены, молокоотсос, календарь развития ребенка, книга для родителей, подарочная карта на детское питание, наклейки, бутылочка для кормления и несколько комплектов одежды. Насколько этот проект близок к окончательному варианту, пока неизвестно.