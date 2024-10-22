Родителей готовили к худшему, а выросла спортсменка: как девочка с ДЦП встала на горные лыжи

Полина родилась с ДЦП, но диагноз не помешал встать на лыжи и даже занять первое место в соревнованиях Источник: Елена Романова

Полина родилась на 30-й неделе беременности. Рост малышки при рождении был 37 см, а вес — 1,3 кг. Врачи предсказывали, что она проживет не больше недели, но ее мама не сдалась. В год Полине поставили диагноз ДЦП, однако сегодня она ведет активный образ жизни. 15-летняя девушка активно путешествует, изучает языки и катается на горных лыжах. История Полины из Мурманска — в материале наших коллег из 51.RU.

Посмотрите, как много у Полины спортивных увлечений Источник: Елена Романова

Врачи говорили, что девочка не выживет

Беременность у Елены протекала нормально, ребенок был долгожданный.

На 30-й неделе она вдруг перестала чувствовать шевеления в животе. В больнице у будущей мамы диагностировали преэклампсию — повышенное артериальное давление, которое было выше двухсот.

Такое состояние угрожало и самой Елене, и ребенку. Ей экстренно сделали кесарево сечение. Девочка родилась совсем крохотной: весом 1,3 килограмма и ростом 37 сантиметров. После родов Елену сутки стабилизировали в реанимации, а про Полину сказали прямо: «Проживет не больше недели».

Полина была долгожданным ребенком в семье Источник: Елена Романова

Когда муж позвонил в роддом узнать, как всё прошло, ему сказали, что большим вопросом остается, удастся ли спасти вашу жену, о ребенке речи даже не вели. Елена мама Полины

Мать и новорожденная дочь лежали в разных отделениях. Всё, что могла сделать Елена, — это сохранить грудное вскармливание и подниматься к ребенку, чтобы проверять, как она.

У матери была цель — сделать всё, чтобы ее дочь выжила. И чудо случилось. По словам Елены, диагноз ДЦП является следствием повреждения мозга на ранних стадиях его развития, которое могло произойти внутриутробно, во время родов или в раннем возрасте. Никто точно не знает, когда именно произошло повреждение, но рождение на ранних сроках могло стать одной из причин развития болезни.

В год поставили ДЦП

В первый год жизни Полины всё было иначе, чем у большинства здоровых и доношенных детей. Физически девочка была развита по-другому. В положенный срок малышка не переворачивалась, а в нужное по возрасту время так и не пошла.

Нам было не с чем сравнивать, ведь Полина — наш единственный ребенок. Поэтому мы не знали, как ведут себя здоровые дети. Мы были обычными родителями обычного ребенка. Елена мама Полины

На реабилитации Полина ездит около четырех раз за год Источник: Елена Романова

Хотя Полина к году так и не научилась ходить, в некоторых вещах она опережала своих сверстников.

Девочка начала активно «гулить» и уже в полтора года научилась разговаривать. Чтобы развивать ребенка, Елена с мужем очень много читали малышке, пели, показывали ей окружающий мир и подробно обо всём рассказывали.

При этом из-за сильного отставания в физическом развитии уже в год Полине поставили диагноз ДЦП.

По словам Елены, Полина в первый год требовала чуть больше внимания, чем остальные дети. Девочке делали регулярные массажи и физиопроцедуры, ей не включали телевизор, а самой любимой игрушкой у ребенка был альбом с фотографиями людей и зверей, которых она знала.

В первый год жизни Полина прошла четыре реабилитации в Мурманской детской городской клинической больнице в отделении неврологии, позже семья узнала про отделение реабилитации в Апатитском доме ребенка, где впоследствии девочка проходила поддерживающие процедуры.

Сейчас Полина может стоять самостоятельно только с опорой, по словам мамы, ходить когда-нибудь дочка вряд ли сможет. Проводить дорогостоящие реабилитации нужно пожизненно.

Девочка постоянно занимается физкультурой Источник: Елена Романова

Средний счет за одну реабилитацию выходит в 250–300 тысяч рублей. В год Полине для поддержания здоровья нужно проводить около четырех таких курсов. Семье помогает благотворительный фонд «Движение — это жизнь» и программа бесплатных поездок фонда Яндекса «Помощь рядом». Когда семья находится в Москве на процедурах, не приходится платить за передвижение на такси.

Дороги до реабилитации без такой помощи были бы тяжелыми и затратными Источник: Елена Романова

Я когда-то села просто посчитать, какую сумму мы могли бы потратить, если бы платили сами за перемещение в Москве. Получилось почти как за перелет из Мурманска в Москву. Елена мама Полины

«Мама, я лечу как птица»

Однажды Елена предложила дочери попробовать встать на горные лыжи. У девочки был один вопрос — не умрет ли она… Полина волновалась, но попробовала! С 2017 года начала систематически заниматься на горнолыжном курорте в Кировске. Она занимается там с тренером, а еще ей помогает специальный слайдер, который помогает стоять и ездить.

Только посмотрите на эту смелую милашку! Источник: Елена Романова











Когда она впервые встала на лыжи, это было восхищением! Она повторяла: «Мама, я лечу как птица». У нее было столько радости и столько восторга! Елена мама Полины

Горные лыжи увлекли девочку, и она даже стала принимать участие в соревнованиях. Первые соревнования прошли в Кировске в 2018 году. Туда съехались около 60 участников со всей России, в тот раз Полина завоевала золото.

Она вспыхнула, как миллиард лампочек. Было так круто! Здесь стоял вопрос не соперничать с другими детьми, здесь был вопрос победы над собой. Елена мама Полины

С появлением спорта жизнь заиграла по-другому Источник: Елена Романова











Кроме горных лыж, Полина занимается роликами, скалолазанием, даже пробовала летать на параплане, а еще она любит читать.

Сейчас девочка учится в коррекционной школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, здание полностью оборудовано для перемещения учеников. У Полины много друзей, она изучает английский и португальский, мечтает поступить в МГУ.

Полина не боится пробовать новое Источник: Елена Романова











Несмотря на диагноз и физические ограничения, Полина живет обычной жизнью. Многие знакомые отмечают, что девочка и ее родители намного активнее, чем обычные семьи.

Врачи не дают никаких прогнозов, при ДЦП их дать просто невозможно. Семья просто живет обычной жизнью и делает всё возможное, чтобы Полина всесторонне развивалась.